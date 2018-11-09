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09.11.2018 08:06  Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 415.13

Компания NVIDIA представила первый выпуск новой стабильной ветки проприетарного драйвера NVIDIA 415.13. Драйвер доступен для Linux (ARM, x86_64), FreeBSD (x86_64) и Solaris (x86_64). Начиная с ветки 396.x выпуск 32-разрядных драйверов прекращён и поддержка новых GPU теперь осуществляться только в 64-разрядных драйверах.

Основные новшества:

  • Добавлена поддержка GPU Quadro RTX 4000 и Tesla T4;
  • Улучшен внешний вид и расширена функциональность панели управления nvidia-settings, при её масштабировании до маленького размера. Налажено корректное отображение пиктограмм при использовании тем оформления GTK+;
  • Решена проблема, приводящая к краху Wine, а также устранены крахи X-сервера, проявляющиеся при запуске Vulkan-приложений с включенным UBB (Unified Back Buffer) и при загрузке в режимах VGA при подключении экрана при помощи DisplayPort Multi-Stream;
  • Для X-сервера реализована новая опция "HardDPMS" (пока отключена по умолчанию), которая позволяет переводить дисплеи в режим сна при использовании режимов экрана, не предусмотренных в VESA DPMS (опция решает проблему с невозможностью перевести некоторые мониторы в режим сна при активном DPMS);
  • Требования к минимально поддерживаемой версии X.Org-сервера повышены до 1.5 (ABI 4). Требования к минимальной поддерживаемой версии ядра Linux повышены с 2.6.9 до 2.6.32;
  • В модуле ядра включена по умолчанию опция NVreg_EnableBacklightHandler;
  • Удалён вариант библиотеки /usr/lib/libnvidia-tls.so, использующий LinuxThreads, который заменён на вариант с NPTL, ранее размещённый в каталоге /usr/lib/tls/. Изменение решает проблему с крахом в окружениях Debian, в которых присутствует файл /etc/ld.so.nohwcap;
  • В установщик nvidia-installer добавлена опция "--no-cc-version-check" для отключения проверки версии компилятора при установке с DKMS;
  • В nvidia-installer добавлен скрипт-обработчик "pre-unload", вызываемый перед попыткой выгрузки ранее установленных модулей ядра NVIDIA.


  1. Главная ссылка к новости (https://devtalk.nvidia.com/def...)
  2. OpenNews: Выпуск набора видеодрайверов AMD Radeon 18.40
  3. OpenNews: Во FreeBSD 13 планируют удалить большинство драйверов Ethernet 10/100
  4. OpenNews: Intel разрабатывает новый драйвер для своих графических адаптеров
  5. OpenNews: Компания Collabora представила графический драйвер kms_swrast
  6. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 396.24
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nvidia, driver
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  • 1.1, Fracta1L (ok), 08:15, 09/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –9 +/
    Лучший видеодрайвер в Линуксах
     
     
  • 2.3, eRIC (ok), 08:27, 09/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > Лучший видеодрайвер в Линуксах

    ?

     
     
  • 3.5, Fracta1L (ok), 09:36, 09/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Да
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:43, 09/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    В Линуксах, похоже таки не лучший. А вот во фре - огонь. Хотя казалось бы, кодовая база драйвеоа почти одна и та же.
     
     
  • 3.9, Fracta1L (ok), 09:51, 09/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > В Линуксах, похоже таки не лучший. А вот во фре - огонь

    В чём разница?

     
     
  • 4.10, iPony (?), 10:10, 09/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > А вот во фре - огонь

    Полыхает видать что-то

     
  • 2.7, robus (?), 09:47, 09/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Один из лучших, кроме шуток. Лучше только mesa.
     
     
  • 3.8, Fracta1L (ok), 09:50, 09/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Mesa это не драйвер, и она, как правило, отстаёт в версии OpenGL
     
  • 2.11, DerRoteBaron (ok), 10:15, 09/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Он же кривой и для "обычной" жизни работает чуть ли не хуже nouveau
     
     
  • 3.12, Fracta1L (ok), 10:32, 09/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Наркомания лечится, чувак, ты главное не затягивай с этим
     
  • 1.2, ryoken (ok), 08:17, 09/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    В Деб в Экспериментал хотя бы завезли?
     

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