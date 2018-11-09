09.11.2018 08:06  Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 415.13

Компания NVIDIA представила первый выпуск новой стабильной ветки проприетарного драйвера NVIDIA 415.13. Драйвер доступен для Linux (ARM, x86_64), FreeBSD (x86_64) и Solaris (x86_64). Начиная с ветки 396.x выпуск 32-разрядных драйверов прекращён и поддержка новых GPU теперь осуществляться только в 64-разрядных драйверах. Основные новшества: Добавлена поддержка GPU Quadro RTX 4000 и Tesla T4;

Улучшен внешний вид и расширена функциональность панели управления nvidia-settings, при её масштабировании до маленького размера. Налажено корректное отображение пиктограмм при использовании тем оформления GTK+;

Решена проблема, приводящая к краху Wine, а также устранены крахи X-сервера, проявляющиеся при запуске Vulkan-приложений с включенным UBB (Unified Back Buffer) и при загрузке в режимах VGA при подключении экрана при помощи DisplayPort Multi-Stream;

Для X-сервера реализована новая опция "HardDPMS" (пока отключена по умолчанию), которая позволяет переводить дисплеи в режим сна при использовании режимов экрана, не предусмотренных в VESA DPMS (опция решает проблему с невозможностью перевести некоторые мониторы в режим сна при активном DPMS);

Требования к минимально поддерживаемой версии X.Org-сервера повышены до 1.5 (ABI 4). Требования к минимальной поддерживаемой версии ядра Linux повышены с 2.6.9 до 2.6.32;

В модуле ядра включена по умолчанию опция NVreg_EnableBacklightHandler;

Удалён вариант библиотеки /usr/lib/libnvidia-tls.so, использующий LinuxThreads, который заменён на вариант с NPTL, ранее размещённый в каталоге /usr/lib/tls/. Изменение решает проблему с крахом в окружениях Debian, в которых присутствует файл /etc/ld.so.nohwcap;

В установщик nvidia-installer добавлена опция "--no-cc-version-check" для отключения проверки версии компилятора при установке с DKMS;

В nvidia-installer добавлен скрипт-обработчик "pre-unload", вызываемый перед попыткой выгрузки ранее установленных модулей ядра NVIDIA.



