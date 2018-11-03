03.11.2018 22:25  Третий бета-выпуск FreeBSD 12.0

>Для обеспечения обратной совместимости реализована команда 'geli attach',

давно уже geli не трогали, а что там так кардинально поменяли что потребовалось вводить обратную совместимость?

Алсо кто следит - как там с видеодрайверами, в частности для AMD/Intel? Взяли что-то по-новее из линукса?

Впрочем для 2д и нетребовательных игрушек меня и 11 устраивает на ноуте. Я даже удивился, что все стабильно пашет.

