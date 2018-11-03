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03.11.2018 22:25  Третий бета-выпуск FreeBSD 12.0

Доступен третий бета-выпуск FreeBSD 12.0. Выпуск FreeBSD 12.0-BETA3 доступен для архитектур amd64, i386, powerpc, powerpc64, powerpcspe, sparc64 и armv6, armv7 и aarch64. Дополнительно подготовлены образы для систем виртуализации (QCOW2, VHD, VMDK, raw) и облачных окружений Amazon EC2. Релиз FreeBSD 12.0 запланирован на 4 декабря.

По сравнению со вторым бета-выпуском во FreeBSD 12.0-BETA3 представлены следующие изменения:

  • Для архитектуры powerpcspe реализована обработка исключений SPE (Signal Processing Engine);
  • В утилиту localedef добавлены опции '-b' и '-l' для определения порядка следования байт в выводе. Утилита localedef теперь используется при сборке share/ctypedef и share/colldef;
  • Обновлён драйвер uplcom, в котором появилась возможность назначения произвольной скорости передачи данных;
  • В драйвер cxgbe добавлена поддержка использования автоматических обновлений cidx с очередями ofld и ctrl;
  • Для обеспечения обратной совместимости реализована команда 'geli attach', позволяющая старым исполняемым файлам geli подключать новые устройства на базе geli;
  • Обновлён код гипервизора Bhyve, в котором появилась возможность приёма соединений к VNC-серверу через IPv6;
  • Обновлён код lualoader;
  • Реализована возможность отключения поддержки NUMA через sysctl-переменную vm.numa.disabled=1 в loader.conf.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freebsd.org/pipe...)
  2. OpenNews: Второй бета-выпуск FreeBSD 12.0
  3. OpenNews: Началось бета-тестирование FreeBSD 12.0
  4. OpenNews: Во FreeBSD 13 планируют удалить большинство драйверов Ethernet 10/100
  5. OpenNews: Объявлено о скором прекращении поддержки KDE 4 в портах FreeBSD
  6. OpenNews: Релиз FreeBSD 11.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: freebsd
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 23:06, 03/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –6 +/
    А гамма этап у них есть или это уже вот-вот релиз?
     
     
  • 2.2, qwerty123 (??), 23:18, 03/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    >у них есть

    а у тебя - нет.

     
  • 2.3, Илья Эстрин (?), 23:20, 03/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Вроде после беты идут RC выпуски
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:20, 03/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Категория: A.Stahl шутит
     
     
  • 3.6, Noname (??), 23:31, 03/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Этот *************** в каждой новости срет. Забаньте уже его кто-нибудь.
     
     
  • 4.14, _ (??), 02:49, 04/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ТОгда оно начнёт ср*ть в подъездах. Да пусть его, на то и форумы додены :)
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:22, 03/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://www.freebsd.org/releases/12.0R/schedule.html
     
  • 2.10, псевдонимус (?), 00:16, 04/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сам то что используешь,не дубиан или рач часом?
     
  • 1.7, yan123 (?), 23:40, 03/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Зачем создают эти инверсные флаги?
    >> vm.numa.disabled=1

    Почему нельзя создать: vm.numa.enabled со значением 1 по умолчанию?
    Это какая-то извращённая традиция?

     
     
  • 2.8, Аноним (4), 23:53, 03/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    vm.numa.not.disabled=0
     
  • 2.11, Аноним (11), 00:20, 04/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Удобно, когда отсутствие параметра интерпретируется как ноль.

     
  • 1.9, Аноним (9), 00:07, 04/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    что за lualoader? интересно...
     
     
  • 2.13, КГБ СССР (?), 02:02, 04/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > что за lualoader? интересно...

    Загрузчик у Фри написан теперь на Lua. Да, вот так. Учитывая, что был он написан на FORTH, то совсем весело. :)

    https://lists.freebsd.org/pipermail/freebsd-current/2018-February/068464.html

    https://wiki.freebsd.org/SummerOfCode2014/LuaLoader

     
     
  • 3.20, Аноним (-), 05:33, 04/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    А вот кстати удобно было на Форте его допиливать до сиюминутных потребностей в к... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, Ananan (?), 00:55, 04/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >Для обеспечения обратной совместимости реализована команда 'geli attach',

    давно уже geli не трогали, а что там так кардинально поменяли что потребовалось вводить обратную совместимость?

    Алсо кто следит - как там с видеодрайверами, в частности для AMD/Intel? Взяли что-то по-новее из линукса?

    Впрочем для 2д и нетребовательных игрушек меня и 11 устраивает на ноуте. Я даже удивился, что все стабильно пашет.

     
     
  • 2.16, Ivan_83 (ok), 02:59, 04/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вроде как да, но я сам лично ещё не проверял как оно.
    Пока только на тестовых без гуя системы обновил.
    В целом дрова отстают на 3-8 месяцев.

    2д может через FB/kms работать, та же вега в райзене вполне юзабельна для десктопа с такими дровами, но в оч динамичных сценах при полноэкранном видео есть тиаринг небольшой.

     
  • 1.15, КГБ СССР (?), 02:59, 04/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Установил на виртуалку FreeBSD 12.0 BETA3 i386.


    1. Загрузчик всё так же не хочет автоматически загружать мою BSD-разметку. Надо помогать руками: требуется указать дисковое устройство, на котором расположено ядро — у меня это /dev/ada0a.


    2. Похоже, те траблы, что имели место в BETA2, изжиты — pkg снова работает без ошибок.

    После установки базовой системы я добавляю для проверки ещё несколько пакетов и смотрю, что получится: sudo, vim, htop, virtualbox-ose-additions (поскольку виртуальной машиной подрабатывает VirtualBox), xorg, xdm, icewm. Эти и прочие дополнительные процедуры не представляют интереса для окружающих, тем более для опытных бздунов.


    Вывод мой лаконичен: всё снова работает, глюков и багов никаких не наблюдаю.

     
     
  • 2.17, Ivan_83 (ok), 03:01, 04/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    gpart create -s GPT ada1
    gpart show
    gpart add -i 1 -t freebsd-boot -b 40 -s 512 ada1
    gpart add -i 2 -a 4m -t freebsd-ufs -b 131072 ada1
    gpart add -t efi -b 552 ada1
    gpart bootcode -b /boot/pmbr -p /boot/gptboot -i 1 ada1
    dd if=/boot/boot1.efifat of=/dev/ada1p3 bs=4k
    gpart unset -a active ada1

    вот так загрузчик всё находит без проблем, а у тебя mbr=legacy разметка.

     
     
  • 3.18, КГБ СССР (?), 03:17, 04/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня bsd-разметка.

    [CODE]
    gpart show
    =>  0   33554432    ada0    BSD (16G)
        0   33554432       1    freebsd-ufs (16G)
    [/CODE]

    Что-либо в ней менять я сегодня точно не буду.

     
     
  • 4.21, Аноним (-), 05:48, 04/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А зачем?

    А почему не по старинке boot0 => {MBR {BSD_label {UFS2}}} ?
    Что, старпёрский танец из "fdisk -i ada0 && boot0cfg -Bv ada0 && bsdlabel -wB ada0s1 && newfs -UO2 ada0s1a" уже не в моде?

     
     
  • 5.22, Аноним (-), 05:52, 04/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    кстати с такой конфой и LILO и маздай дружат на носителях до 2тб, но если больше - приходится гибрид с ports/sysutils/gdisk рисовать.
     
  • 1.19, Ананизмус (?), 04:14, 04/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    что, аналог системд все еще не придумали, как всегда в хвосте прогресса?
     

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