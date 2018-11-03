03.11.2018 22:25  Третий бета-выпуск FreeBSD 12.0

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|4.14, _ (??), 02:49, 04/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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ТОгда оно начнёт ср*ть в подъездах. Да пусть его, на то и форумы додены :)
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|1.7, yan123 (?), 23:40, 03/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Зачем создают эти инверсные флаги?
>> vm.numa.disabled=1
Почему нельзя создать: vm.numa.enabled со значением 1 по умолчанию?
Это какая-то извращённая традиция?
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|1.12, Ananan (?), 00:55, 04/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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>Для обеспечения обратной совместимости реализована команда 'geli attach',
давно уже geli не трогали, а что там так кардинально поменяли что потребовалось вводить обратную совместимость?
Алсо кто следит - как там с видеодрайверами, в частности для AMD/Intel? Взяли что-то по-новее из линукса?
Впрочем для 2д и нетребовательных игрушек меня и 11 устраивает на ноуте. Я даже удивился, что все стабильно пашет.
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|2.16, Ivan_83 (ok), 02:59, 04/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Вроде как да, но я сам лично ещё не проверял как оно.
Пока только на тестовых без гуя системы обновил.
В целом дрова отстают на 3-8 месяцев.
2д может через FB/kms работать, та же вега в райзене вполне юзабельна для десктопа с такими дровами, но в оч динамичных сценах при полноэкранном видео есть тиаринг небольшой.
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|1.15, КГБ СССР (?), 02:59, 04/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Установил на виртуалку FreeBSD 12.0 BETA3 i386.
1. Загрузчик всё так же не хочет автоматически загружать мою BSD-разметку. Надо помогать руками: требуется указать дисковое устройство, на котором расположено ядро — у меня это /dev/ada0a.
2. Похоже, те траблы, что имели место в BETA2, изжиты — pkg снова работает без ошибок.
После установки базовой системы я добавляю для проверки ещё несколько пакетов и смотрю, что получится: sudo, vim, htop, virtualbox-ose-additions (поскольку виртуальной машиной подрабатывает VirtualBox), xorg, xdm, icewm. Эти и прочие дополнительные процедуры не представляют интереса для окружающих, тем более для опытных бздунов.
Вывод мой лаконичен: всё снова работает, глюков и багов никаких не наблюдаю.
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|2.17, Ivan_83 (ok), 03:01, 04/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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gpart create -s GPT ada1
gpart show
gpart add -i 1 -t freebsd-boot -b 40 -s 512 ada1
gpart add -i 2 -a 4m -t freebsd-ufs -b 131072 ada1
gpart add -t efi -b 552 ada1
gpart bootcode -b /boot/pmbr -p /boot/gptboot -i 1 ada1
dd if=/boot/boot1.efifat of=/dev/ada1p3 bs=4k
gpart unset -a active ada1
вот так загрузчик всё находит без проблем, а у тебя mbr=legacy разметка.
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|3.18, КГБ СССР (?), 03:17, 04/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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У меня bsd-разметка.
[CODE]
gpart show
=> 0 33554432 ada0 BSD (16G)
0 33554432 1 freebsd-ufs (16G)
[/CODE]
Что-либо в ней менять я сегодня точно не буду.
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|4.21, Аноним (-), 05:48, 04/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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А зачем?
А почему не по старинке boot0 => {MBR {BSD_label {UFS2}}} ?
Что, старпёрский танец из "fdisk -i ada0 && boot0cfg -Bv ada0 && bsdlabel -wB ada0s1 && newfs -UO2 ada0s1a" уже не в моде?
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|5.22, Аноним (-), 05:52, 04/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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кстати с такой конфой и LILO и маздай дружат на носителях до 2тб, но если больше - приходится гибрид с ports/sysutils/gdisk рисовать.
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