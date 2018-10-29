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29.10.2018 02:16  Релиз Polemarch 0.2.0, web-интерфейса для Ansible

Состоялся выпуск Polemarch 0.2.0, web-интерфейса для управления серверной инфраструктурой на базе Ansible. Код проекта написан на языках Python и JavaScript с использованием фреймворков Django и Celery. Проект распространяется под лицензией AGPL. Готовые сборки сформированы и протестированы для CentOS 7 и Ubuntu 18.04. Для запуска системы достаточно установить пакет и запустить 1 сервис. Так же поддерживается ручная установка из PyPI для более тонкой настройки пакетов и управления окружением. Для промышленного применения рекомендуется дополнительно использовать MariaDB и Redis (кеш и брокер MQ).

Главной особенностью данного релиза является полностью переписанный движок web-приложения, который работает теперь на базе библиотеки vstutils (лицензия Apache 2.0) и позволяет максимально автоматически формировать формы на базе OpenAPI 2.0. Новый движок позволит легче вносить функциональные изменения в код приложения и выпускать релизы с новыми исправлениями и функциональностью гораздо чаще.

Ещё одной важной особенностью является выпуск самостоятельного пакета для запуска ansible-cli, который может быть указан в файле конфигурации и находиться в другом виртуальном окружении (для управления версией Ansible, например). Это позволит развивать дополнительные функциональные возможности независимо от интерфейса, более того - это может быть собственный скрипт-обёртка с индивидуальной логикой работы.

Дополнительные возможности и улучшения:

  • Возможность настраивать параметры git (fetch и clone);
  • Управление длительностью сессии;
  • Расширены возможности конфигурирования различных настроек (DB, Cache);
  • Интеграция celery worker'а во встроенный uWSGI веб-сервер;
  • Оптимизирована общая производительность;
  • Обновлены зависимые библиотеки;
  • Исправлены ошибки.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/vstconsulti...)
  2. OpenNews: Red Hat представил проект AWX, в рамках которого открыт код Ansible Tower
  3. OpenNews: Выпуск системы управления конфигурацией Ansible 2.3
  4. OpenNews: Серьёзная уязвимость в системе управления конфигурацией Ansible
  5. OpenNews: Выпуск Polemarch 0.1.0, web-интерфейса для оркестровки серверной инфраструктуры
  6. OpenNews: Релиз Polemarch 0.1.2 - web-интерфейса для управления инфраструктурой
Автор новости: Анонимуска
Тип: Программы
Ключевые слова: polemarch, ansible
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  • 1.1, manefesto (??), 10:13, 29/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Меня вполне устраивает AWX
     
     
  • 2.3, Анонимуска (?), 10:16, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Держи нас в курсе!
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:29, 29/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Скриншоты покажите. Интересно же.
     
     
  • 2.5, Анонимуска (?), 10:33, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    https://polemarch.readthedocs.io/en/stable/gui.html
     
     
  • 3.6, Qwerty (??), 13:41, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Боже, подчистую слизано с Десятки.
    И первый раз я говорю это не троллинга ради.
     
     
  • 4.7, Серёга (?), 14:12, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что?!))) Причём здесь 10ка?
    Вот о чём точно не думали так это о Десятке.
     
     
  • 5.8, Квертяк (?), 14:16, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Что?!))) Причём здесь 10ка?
    > Вот о чём точно не думали так это о Десятке.

    Плоские кнопочки, чёрные значки, белые полоски. Б-же, да они даже шестерёнку "System" слизали.

     
     
  • 6.9, Ага (?), 15:44, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Этот шаблон для бутстрапа(AdminLTE) на год старше десяточки
     
  • 6.10, Альоша (?), 17:26, 29/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Божечки-кошечки, да у вас 10-ка головного мозга. Срочно запишитесь к врачу!
     

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