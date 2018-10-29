29.10.2018 02:16  Релиз Polemarch 0.2.0, web-интерфейса для Ansible

Состоялся выпуск Polemarch 0.2.0, web-интерфейса для управления серверной инфраструктурой на базе Ansible. Код проекта написан на языках Python и JavaScript с использованием фреймворков Django и Celery. Проект распространяется под лицензией AGPL. Готовые сборки сформированы и протестированы для CentOS 7 и Ubuntu 18.04. Для запуска системы достаточно установить пакет и запустить 1 сервис. Так же поддерживается ручная установка из PyPI для более тонкой настройки пакетов и управления окружением. Для промышленного применения рекомендуется дополнительно использовать MariaDB и Redis (кеш и брокер MQ).

Главной особенностью данного релиза является полностью переписанный движок web-приложения, который работает теперь на базе библиотеки vstutils (лицензия Apache 2.0) и позволяет максимально автоматически формировать формы на базе OpenAPI 2.0. Новый движок позволит легче вносить функциональные изменения в код приложения и выпускать релизы с новыми исправлениями и функциональностью гораздо чаще.

Ещё одной важной особенностью является выпуск самостоятельного пакета для запуска ansible-cli, который может быть указан в файле конфигурации и находиться в другом виртуальном окружении (для управления версией Ansible, например). Это позволит развивать дополнительные функциональные возможности независимо от интерфейса, более того - это может быть собственный скрипт-обёртка с индивидуальной логикой работы.

Дополнительные возможности и улучшения: