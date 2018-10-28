28.10.2018 09:42  Второй бета-выпуск FreeBSD 12.0

|
|
|
|
|
|2.2, A.Stahl (ok), 10:51, 28/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–4 +/–
|
Да пусть уж: у БСДшников какие-то масштабные и интересные изменения происходят раз в сто лет. Если о релиз-кандидатах не писать, то многие вообще забудут про существование *БСД.
|
|
|
|3.7, пох (?), 12:23, 28/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
|
просто для того, чтобы быть в курсе "масштабных изменений" надо либо участвовать в разработке, либо вручную лопатить svn log, а тут перевели анонс из рассылки для своих.
изменения-то вносятся при штатной работе с CURRENT, а не между двумя бетами, когда их как раз НЕ вносят за исключением "тут почистили, там удалили".
Ну вы не переживайте, когда релизнется 12я, там будет NOTES, где в кратце помянут что поменялось по дороге с 11 (11.0, потому что есть еще MFC, и большая часть изменений давным-давно уже у пользователей 11S). Его, похоже, тоже робот какой-то последние десять лет генерит, побегаясь по тикетам, а не люди - просто для отмазки перед инвесторами, но туда все же побольше полезной информации попадает.
А пока не забывайте лоадер менять, а то тем, у кого загрузка с zfs, может не повезти.
|
|
|
|4.8, xm (ok), 12:58, 28/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
В этот раз про loader, как раз, никаких упоминаний пока нет.
А вот если сделать zfs upgrade для перехода на новую версию ZFS то да, надо переписывать.
Впрочем, утилита сама об этом пишет.
|