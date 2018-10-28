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28.10.2018 09:42  Второй бета-выпуск FreeBSD 12.0

Опубликован второй бета-выпуск FreeBSD 12.0. Выпуск FreeBSD 12.0-BETA2 доступен для архитектур amd64, i386, powerpc, powerpc64, powerpcspe, sparc64 и armv6, armv7 и aarch64. Дополнительно подготовлены образы для систем виртуализации (QCOW2, VHD, VMDK, raw) и облачных окружений Amazon EC2. Релиз FreeBSD 12.0 запланирован на 4 декабря.

По сравнению с первым бета-выпуском во FreeBSD 12.0-BETA2 представлены следующие изменения:

  • Обновлены компоненты прослойки для обеспечения совместимости с Linux;
  • Объявлены устаревшими драйверы: ae(4), bm(4), cs(4), de(4), dme(4), ed(4), ep(4), ex(4), fe(4), pcn(4), sf(4), sn(4), tl(4), tx(4), txp(4), vx(4), wb(4) и xe(4);
  • Проведена чистка устаревших драйверов для архитектур amd64 и i386, которые убраны из ядра GENERIC;
  • В rc.conf возобновлена поддержка настройки gif_interfaces;
  • Обновлена база информацией о часовых поясах;
  • Отключен отладочный режим при сборке исполняемых файлов;
  • Из sysctl.conf на установочных носителях убрана настройка debug.witness.trace;
  • Решена проблема, приводившая к краху при одновременном использовании интерфейсов lagg(4) и vlan(4);
  • Исключена возможность прерывания процесса загрузки без перехода к приглашению ввода пароля;
  • Устранена проблема в звуковом драйвере, приводившая к краху;
  • Обновлён драйвер mlx5;
  • В утилиту objcopy добавлена функция filter_reloc(), решающая проблему сборки GCC.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freebsd.org/pipe...)
  2. OpenNews: Началось бета-тестирование FreeBSD 12.0
  3. OpenNews: Во FreeBSD 13 планируют удалить большинство драйверов Ethernet 10/100
  4. OpenNews: Объявлено о скором прекращении поддержки KDE 4 в портах FreeBSD
  5. OpenNews: В TCP-стеке Linux и FreeBSD выявлена уязвимость, приводящая к отказу в обслуживании
  6. OpenNews: Релиз FreeBSD 11.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: freebsd
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  • 1.1, Мойдадыр (?), 09:55, 28/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Минорщина
     
     
  • 2.2, A.Stahl (ok), 10:51, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –4 +/
    Да пусть уж: у БСДшников какие-то масштабные и интересные изменения происходят раз в сто лет. Если о релиз-кандидатах не писать, то многие вообще забудут про существование *БСД.
     
     
  • 3.7, пох (?), 12:23, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    просто для того, чтобы быть в курсе "масштабных изменений" надо либо участвовать в разработке, либо вручную лопатить svn log, а тут перевели анонс из рассылки для своих.

    изменения-то вносятся при штатной работе с CURRENT, а не между двумя бетами, когда их как раз НЕ вносят за исключением "тут почистили, там удалили".

    Ну вы не переживайте, когда релизнется 12я, там будет NOTES, где в кратце помянут что поменялось по дороге с 11 (11.0, потому что есть еще MFC, и большая часть изменений давным-давно уже у пользователей 11S). Его, похоже, тоже робот какой-то последние десять лет генерит, побегаясь по тикетам, а не люди - просто для отмазки перед инвесторами, но туда все же побольше полезной информации попадает.

    А пока не забывайте лоадер менять, а то тем, у кого загрузка с zfs, может не повезти.

     
     
  • 4.8, xm (ok), 12:58, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    В этот раз про loader, как раз, никаких упоминаний пока нет.
    А вот если сделать zfs upgrade для перехода на новую версию ZFS то да, надо переписывать.
    Впрочем, утилита сама об этом пишет.
     
  • 1.3, Аноним (3), 11:16, 28/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Да ну в баню эти изменения
     
  • 1.4, lucentcode (ok), 11:29, 28/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Почистили то, выпилили сё - и на этом строятся новости из мира BSD. То ли дел новость о минорщине в ядре Linux - там всегда полно разных новых фич.
     
     
  • 2.5, Fracta1L (ok), 11:46, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Линукс растёт, а BSD от гангрены лечится, вот и вся суть.
     
     
  • 3.6, shrum (?), 12:00, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ахахахаха, сразу видно, сертифицированный специалист!
     
  • 3.9, Catwoolfii (ok), 13:15, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Как бы ему не вырасти в аналог мастдай
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:58, 28/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну да, вторая бета после ответвления стабильной ветки, 2 недели до первого канди... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Qwerty (??), 13:53, 28/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Звук-то починили? Или всё такие же конские задержки при записи?
     
     
  • 2.12, Аноним (11), 14:11, 28/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ты уже совсем не знаешь, что бы эдакого вбросить https www reddit com r freeb... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, fedfed (ok), 14:20, 28/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Отличная новость, хорошая ОС без сисмед и прочей блободовской дряни. Успехов.
     
  • 1.14, Аноним (14), 14:38, 28/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    согласен, без линуксовых перделок и свистелок. :)
     
  • 1.15, Нет бзде на проде (?), 15:09, 28/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Аутизмичная системка.
     

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