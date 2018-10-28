28.10.2018 09:42  Второй бета-выпуск FreeBSD 12.0

просто для того, чтобы быть в курсе "масштабных изменений" надо либо участвовать в разработке, либо вручную лопатить svn log, а тут перевели анонс из рассылки для своих. изменения-то вносятся при штатной работе с CURRENT, а не между двумя бетами, когда их как раз НЕ вносят за исключением "тут почистили, там удалили". Ну вы не переживайте, когда релизнется 12я, там будет NOTES, где в кратце помянут что поменялось по дороге с 11 (11.0, потому что есть еще MFC, и большая часть изменений давным-давно уже у пользователей 11S). Его, похоже, тоже робот какой-то последние десять лет генерит, побегаясь по тикетам, а не люди - просто для отмазки перед инвесторами, но туда все же побольше полезной информации попадает. А пока не забывайте лоадер менять, а то тем, у кого загрузка с zfs, может не повезти.