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25.10.2018 20:42  Выпуск X.Org Server 1.20.3 с устранением локальной root-уязвимости

Опубликован релиз X.Org Server 1.20.3, в котором устранена опасная уязвимость (CVE-2018-14665), позволяющая повысить свои привилегии или перезаписать любой файл в системе. Проблема проявляется только при запуске X-сервера в режиме запуска с повышенными привилегиями (когда исполняемый файл x-сервера поставляется с установленным битом setuid root и любой непривилегированный пользователь может запустить x-сервер).

Суть уязвимости в том, что при запуске X-сервера пользователь может поменять путь к модулям при помощи опции "-modulepath" и добиться загрузки своего модуля, который будет запущен на этапе до сброса привилегий с правами root. Второй вариант атаки связан с использованием опции "-logfile", при помощи которой локальный злоумышленник может направить вывод лога в любой файл в системе. Например, можно указать в качестве аргумента "-logfile" файл /etc/shadow и переписать его содержимое, заменив строку с хэшем пароля суперпользователя. Для подстановки нужной строки в файл /etc/shadow можно использовать опцию "-fp", значение которой выводится в лог.

Уязвимости вызваны ошибкой, внесённой при подготовке ветки xorg-server 1.19.0 и приводящей к игнорированию проверок некоторых потенциально опасных опций. В качестве обходного пути решения проблемы рекомендуется убрать флаг suid с файла /usr/bin/Xorg и использовать дисплейный менеджер для запуска графического сеанса. Проблема проявляется в RHEL 7.5 и Fedora, но из-за ограничений PAM для эксплуатации атакующий должен иметь доступ к локальной консоли (через SSH эксплуатировать уязвимость не получится). В Ubuntu и SUSE 12+/openSUSE 42+ проблема не проявляется, так как там не используется бит setuid (в SUSE 11 проблема присутствует).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/x...)
  2. OpenNews: Вышел X.Org Server 1.20
  3. OpenNews: Обновление X.Org Server 1.19.5 с исправлением уязвимостей
  4. OpenNews: Выпуск X.Org Server 1.19.4 с исправлением уязвимостей
  5. OpenNews: Серия уязвимостей в клиентских библиотеках X.Org
  6. OpenNews: В X.Org Server выявлено 12 уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: x-server, x.org
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  • 1.2, Аноним (2), 20:59, 25/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Пилят, пилят Иксы по частям, а глубже никто не хочет лезть. Как же там наш Веланд?
     
  • 1.4, Аноним (4), 21:02, 25/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Когда уже Wayland допилят, с иксами столько проблем...
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 21:40, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Уже давно допилили.
     
     
  • 3.18, голос_Геенны (ok), 22:37, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Тогда почему у меня иксы по-умолчанию в Убунте 18.04? И я даже вынужден был после пары зависов GDM расчехлить WaylandEnable=false в custom.conf? Ах даа, это же неправильный дистрибутив!
     
  • 2.14, Annoynymous (ok), 21:45, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Года полтора назад, я сижу с 25-й федоры.
     
  • 1.6, КГБ СССР (?), 21:09, 25/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Уязвимости вызваны ошибкой, внесённой при подготовке ветки xorg-server 1.19.0 и приводящей к игнорированию проверок некоторых потенциально опасных опций.

    Убрали проверки, что ли? А зачем?

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 21:28, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Diff посмотреть религия не позволяет?
     
     
  • 3.9, КГБ СССР (?), 21:32, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Diff посмотреть религия не позволяет?

    Посмотри за меня, анон, ты такой умный. А потом расскажешь.

     
  • 2.10, пох (?), 21:32, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    один рукожоп полез улучшать код, которого не понимал (и который в его улучшизме вовсе не нуждался). Другой рукожоп одобрил не читая - "зато как быстро таск закрыл".

    Reviewed-by: Adam Jackson <ajax@redhat.com>
    Signed-off-by: Emil Velikov <emil.l.velikov@gmail.com>

    это заодно и о "пользе" модной практики code review - бессмысленной траты времени и нервов.

    но прежде всего о допуске профнепригодных людей к серьезным проектам вообще.
    По хорошему - обоим права коммита отобрать и пинком под жопу из проекта, не считаясь с прошлыми заслугами (если даже и были, во что поверить трудно). На практике это делать некому.

     
     
  • 3.11, КГБ СССР (?), 21:38, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну так таки же да.

    Очередное подтверждение глубокой концептуальной ошибочности веры в миллионы зорких глаз, когда глаза эти в пустых головах.

     
     
  • 4.19, голос_Геенны (ok), 22:41, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В оригинале "тысячи глаз", кажется, не должны допустить говнокодия. Реальность и я всегда над этим смеялись.
     
  • 3.13, КГБ СССР (?), 21:41, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Уязвимости вызваны ошибкой, внесённой при подготовке ветки xorg-server 1.19.0 и приводящей к игнорированию проверок некоторых потенциально опасных опций.

    Вот это сообщение вводит в заблуждение: нету там никакой ошибки, а только рукожопие, возможно и злонамеренное.

     
  • 3.16, КГБ СССР (?), 21:49, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Странички одного из героев дня (Adam Jackson <ajax@redhat.com>) красноречивы.

    https://freedesktop.org/wiki/AdamJackson/

    https://people.freedesktop.org/~ajax/

    https://ajax.fedorapeople.org/

     
  • 3.17, Аноним (17), 22:06, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Больше Velikov, хороших и разных!
     
  • 1.15, Annoynymous (ok), 21:46, 25/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Например, можно указать в качестве аргумента "-logfile" файл /etc/shadow и переписать его содержимое,

    Но позвольте, SELinux же не должен дать Xorg возможности перезаписать файл в домене etc!

     

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