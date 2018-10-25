25.10.2018 20:42  Выпуск X.Org Server 1.20.3 с устранением локальной root-уязвимости

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|3.18, голос_Геенны (ok), 22:37, 25/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Тогда почему у меня иксы по-умолчанию в Убунте 18.04? И я даже вынужден был после пары зависов GDM расчехлить WaylandEnable=false в custom.conf? Ах даа, это же неправильный дистрибутив!
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|1.6, КГБ СССР (?), 21:09, 25/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> Уязвимости вызваны ошибкой, внесённой при подготовке ветки xorg-server 1.19.0 и приводящей к игнорированию проверок некоторых потенциально опасных опций.
Убрали проверки, что ли? А зачем?
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|3.9, КГБ СССР (?), 21:32, 25/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Diff посмотреть религия не позволяет?
Посмотри за меня, анон, ты такой умный. А потом расскажешь.
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|2.10, пох (?), 21:32, 25/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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один рукожоп полез улучшать код, которого не понимал (и который в его улучшизме вовсе не нуждался). Другой рукожоп одобрил не читая - "зато как быстро таск закрыл".
Reviewed-by: Adam Jackson <ajax@redhat.com>
Signed-off-by: Emil Velikov <emil.l.velikov@gmail.com>
это заодно и о "пользе" модной практики code review - бессмысленной траты времени и нервов.
но прежде всего о допуске профнепригодных людей к серьезным проектам вообще.
По хорошему - обоим права коммита отобрать и пинком под жопу из проекта, не считаясь с прошлыми заслугами (если даже и были, во что поверить трудно). На практике это делать некому.
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|3.11, КГБ СССР (?), 21:38, 25/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ну так таки же да.
Очередное подтверждение глубокой концептуальной ошибочности веры в миллионы зорких глаз, когда глаза эти в пустых головах.
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|3.13, КГБ СССР (?), 21:41, 25/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Уязвимости вызваны ошибкой, внесённой при подготовке ветки xorg-server 1.19.0 и приводящей к игнорированию проверок некоторых потенциально опасных опций.
Вот это сообщение вводит в заблуждение: нету там никакой ошибки, а только рукожопие, возможно и злонамеренное.
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|1.15, Annoynymous (ok), 21:46, 25/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> Например, можно указать в качестве аргумента "-logfile" файл /etc/shadow и переписать его содержимое,
Но позвольте, SELinux же не должен дать Xorg возможности перезаписать файл в домене etc!
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