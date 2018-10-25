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25.10.2018 14:04  Релиз дистрибутива Tails 3.10.1 и браузера Tor Browser 8.0.3

Доступен релиз специализированного дистрибутива Tails 3.10.1 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.2 Гб.

В новом выпуске при разблокировании шифрованных разделов VeraCrypt скрыта опция PIM, поддержка которой появится только в Tails 4.0. В диалоге подтверждения начала установки добавлены привычные кнопки Install, Upgrade и Cancel. Ядро Linux обновлено до версии 4.8. В состав включены новые версии Tor Browser 8.0.3 и Thunderbird 60.2.1. Проведена работа по усилению защищённости настроек утилиты sudo.

Одновременно, выпущена новая версия специализированного браузера Tor Browser 8.0.3, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. В новом выпуске осуществлена синхронизация с выпуском Firefox 60.3.0 ESR, в котором устранено 19 критических уязвимостей (объединены под CVE-2018-12390). Обновлены версии встроенных дополнений Torbutton 2.0.8, HTTPS Everywhere 2018.9.19 и NoScript 10.1.9.9. На платформе Linux решена проблема с работой вертикальной полосы прокрутки при сборке с GTK3+. Возобновлена совместимость с CentOS/RHEL 6.

  1. Главная ссылка к новости (https://tails.boum.org/news/ve...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Tails 3.9
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Tails 3.8 и браузера Tor Browser 7.5.6
  4. OpenNews: Выпуск web-браузера Tor Browser 8.0
  5. OpenNews: Проект Tor начал тестирование браузера для платформы Android
  6. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.3.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tails, tor
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  • 1.1, Товарищ Майор (?), 14:12, 25/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Крайне не рекомендую данный браузер.
     
     
  • 2.2, КГБ СССР (?), 14:17, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Отличная работа, товарищ майор. Похлопочу о представлении вас к награде и премии.
     
  • 2.3, Аноним (-), 14:32, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Твои никчёмнае рекомендации тут никому не интересны, диванный эксПЕРД.
     
     
  • 3.6, Товарищ Майор (?), 14:36, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Участковый уже отправился к вашей квартире для вручения путёвки на крайний север в один конец.
     
     
  • 4.7, Аноним (-), 14:38, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Клоун, иди на Дваче тролль таких же умственно-отсталых как и сам.
     
  • 1.4, Аноним (-), 14:34, 25/10/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Я всегда с собой беру Tails и Tor-браузер!
     
     
  • 2.5, Товарищ Майор (?), 14:35, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Зря, очень зря. Вы что же, хотите мешать нашей работе по защите граждан? Стабильность подорвать хотите?
     
     
  • 3.8, Патриот Всея Руси (?), 14:50, 25/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Было бы что подрывать. :(
     

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