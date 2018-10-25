25.10.2018 14:04  Релиз дистрибутива Tails 3.10.1 и браузера Tor Browser 8.0.3

Доступен релиз специализированного дистрибутива Tails 3.10.1 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.2 Гб.

В новом выпуске при разблокировании шифрованных разделов VeraCrypt скрыта опция PIM, поддержка которой появится только в Tails 4.0. В диалоге подтверждения начала установки добавлены привычные кнопки Install, Upgrade и Cancel. Ядро Linux обновлено до версии 4.8. В состав включены новые версии Tor Browser 8.0.3 и Thunderbird 60.2.1. Проведена работа по усилению защищённости настроек утилиты sudo.

Одновременно, выпущена новая версия специализированного браузера Tor Browser 8.0.3, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. В новом выпуске осуществлена синхронизация с выпуском Firefox 60.3.0 ESR, в котором устранено 19 критических уязвимостей (объединены под CVE-2018-12390). Обновлены версии встроенных дополнений Torbutton 2.0.8, HTTPS Everywhere 2018.9.19 и NoScript 10.1.9.9. На платформе Linux решена проблема с работой вертикальной полосы прокрутки при сборке с GTK3+. Возобновлена совместимость с CentOS/RHEL 6.



