24.10.2018 11:25  Выпуск серверной JavaScript-платформы Node.js 11.0

Да, заказчики такие. Их устраивает качество продукта. Проведем аналогию. Приходите вы в супермаркет (ну не знаю, сколько вы зарабатываете, пусть в Пятерочку или в Азбуку Вкуса) и берете продукт. А его сделали ну так, чтобы побыстрее и качество похуже. Но вы же не заметите, так? Или заметите, когда третья нога вырастет. К чему я это? Ах да, про качество кода. Ну так вот. Тех производителей, кто производит на С/С++ гораздо меньше, чем тех, кто продает некачественный творог, молочку и конфеты. Вот и сказке конец

