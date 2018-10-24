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24.10.2018 11:25  Выпуск серверной JavaScript-платформы Node.js 11.0

Представлен релиз Node.js 11.0.0, платформы для выполнения высокопроизводительных сетевых приложений на языке JavaScript. Одновременно завершена стабилизация прошлой ветки Node.js 10.x, которая переведена в категорию выпусков с длительным сроком поддержки, обновления для которых выпускаются в течение 4 лет. Поддержка прошлой LTS-ветки Node.js 8.0 продлится до 2021 года, а позапрошлой LTS-ветки 6.0 до 2020 года.

Среди улучшений в Node.js 11.0:

  • JavaScript-движок V8 обновлён до версии 7.0.
  • Прекращена поддержка FreeBSD 10.
  • Для дочерних процессов по умолчанию включена опция windowsHide для скрытия окна с консолью субпроцессов.
  • В методе fs.read() теперь обязательно указание callback-обработчика.
  • Модули http, https и tls переведены на использование нового парсера URL, полностью соответствующего спецификациям WHATWG.
  • Добавлена экспериментальная реализация queueMicrotask().


  1. Главная ссылка к новости (https://nodejs.org/en/blog/rel...)
  2. OpenNews: Выпуск серверной JavaScript-платформы Node.js 10 и пакетного менеджера NPM 6
  3. OpenNews: Выпуск серверной JavaScript-платформы Node.js 9.0
  4. OpenNews: Представлен Ayo, очередной форк проекта Node.js
  5. OpenNews: Выпуск серверной JavaScript-платформы Node.js 8.0
  6. OpenNews: Выпуск серверной JavaScript-платформы Node.js 7.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: node.js
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  • 1.1, Виталик (??), 11:40, 24/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Мда выглядит как минорный патч...
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:12, 24/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    просто десятка скоро лтс станет, вот и перешли на новую current ветку
     
  • 1.2, anonymous (??), 11:45, 24/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +3 +/
    ЖС-овый мир победил...
     
     
  • 2.4, Аноним (6), 12:08, 24/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Современный JS с современными тулзами ван лав)
     
  • 1.3, Аноним (3), 12:00, 24/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    > Прекращена поддержка FreeBSD 10

    Что ж такого там специфичного было? Или просто билдить перестали?

     
     
  • 2.5, Аноним (6), 12:11, 24/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Возможно, из-за окончания официальной поддержки 10.4 через неделю
    Да и 11 уже аж два года назад вышла
     
  • 1.7, КГБ СССР (?), 12:41, 24/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Высокопроизводительные сетевые приложения на языке JavaScript — это ненужное ненужно, которое нагружает ваши процессорные ядра и пожирает вашу оперативную память. Но вы за прогресс, правда? Отлично! Любой каприз за ваши деньги, друзья!
     
     
  • 2.8, йййй (?), 12:55, 24/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Зато на этом нереально быстро кодить. Буквально за три дня сваял node.js приложение с фронтендом, Socket.IO и Redis. И это при нулевом начальном знании Node.js и отсутствием практического опыта работы с Javascript. Порог вхождения очень низкий.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 13:06, 24/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Хотели бы вы полетать на самолёте, сваянном за три дня инженером с отсутствием опыта проектирования самолётов в конструкторе для самолётов с очень низким порогом входа?
     
     
  • 4.10, йййй (?), 13:10, 24/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Софт бывает разный. Очень часто требования к производительности и даже стабильности не очень высокие.
     
     
  • 5.11, Аноним (11), 13:11, 24/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    всем надо все да побыстрей, такие уж эти заказчики
     
     
  • 6.25, Попугай Кеша (?), 14:00, 24/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, заказчики такие. Их устраивает качество продукта.

    Проведем аналогию. Приходите вы в супермаркет (ну не знаю, сколько вы зарабатываете, пусть в Пятерочку или в Азбуку Вкуса) и берете продукт. А его сделали ну так, чтобы побыстрее и качество похуже. Но вы же не заметите, так?

    Или заметите, когда третья нога вырастет.

    К чему я это? Ах да, про качество кода. Ну так вот. Тех производителей, кто производит на С/С++ гораздо меньше, чем тех, кто продает некачественный творог, молочку и конфеты.

    Вот и сказке конец

     
  • 5.15, Аноним (9), 13:26, 24/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Только джавоскриптизёры пытаются писать не разный, а весь.
     
  • 4.22, Попугай Кеша (?), 13:55, 24/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Хотел бы, но невысоко. Метр над землей вполне можно полетать. Если что - спрыгнуть мягко, когда все пойдет не так )
     
  • 3.14, КГБ СССР (?), 13:26, 24/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Зато на этом нереально быстро кодить. Буквально за три дня сваял node.js
    > приложение с фронтендом, Socket.IO и Redis. И это при нулевом начальном
    > знании Node.js и отсутствием практического опыта работы с Javascript. Порог вхождения
    > очень низкий.

    И что делает ваше приложение, если не секрет? Какую пользу народному хозяйству может принести?

     
     
  • 4.29, йййй (?), 14:09, 24/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Народному хозяйству никакой пользы, только электричество жрет. А так простая обертка, представляющая данные из третьей системы клиенту и обновляющая их в реалтайм. Ничего сложного, но если делать это на Java или ASP.MVC, то имхо заняло бы дольше. А результат был бы аналогичный. В общем я был приятно удивлен, хотя может еще разочаруюсь. PS: про C/C++, как тут выше товарищ пишет, вообще молчу - это не его сфера.
     
  • 3.19, Аноним (19), 13:45, 24/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А потом натрави на него strace и офигей от своего поделия.
     
  • 2.13, Аноним (13), 13:25, 24/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Предлагаешь массово писать на C++? Это хорошее дело, конечно, но в качестве небольшого аддона к безопасному языку оно лучше (один из моментов, который позволяет экономить и память, и процессор)
     
     
  • 3.16, КГБ СССР (?), 13:34, 24/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Предлагаешь массово писать на C++? Это хорошее дело, конечно, но в качестве
    > небольшого аддона к безопасному языку оно лучше (один из моментов, который
    > позволяет экономить и память, и процессор)

    Нет, не предлагаю. Для ответственных задач и для пряморуких и обладающих мозгом высокоразвитых индивидов есть небезопасные С и прочие ассемблеры. Для всех прочих задач есть куча условно безопасных языков. Какое место в этом перечне занимают JS и Python? Никакого, разумеется. Единственный смысл их существования — дать работу обезьянам и, заодно, нагрузить попутно айтишную отрасль хорошими продажами никому реально не нужного г-нософта, охуллиарды тонн его. Но всё это реально путь на дно. Софт становится всё хуже и хуже.

     
     
  • 4.21, Аноним (21), 13:55, 24/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Вы только посмотрите - какой кадр нарисовался Все-то он знает И Пайтон ему п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.27, КГБ СССР (?), 14:01, 24/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не огорчай отца, быстро пошёл делать домашнее задание на завтра.
     
  • 4.28, Аноним (28), 14:03, 24/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Писали на ноде довольно высокопроизводительные rtb dmp системы, обрабатывающие д... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.24, th3m3 (ok), 14:00, 24/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем сразу C++? Ведь есть же Golang и Rust в конце концов!
     
  • 2.17, Аноним (21), 13:41, 24/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вообще-то нет. В ноде нет мультитреда - все выполняется в едином потоке и делает это достаточно хорошо и эффективно.
     
     
  • 3.20, Аноним (19), 13:47, 24/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А если долгие вычисления?
     
     
  • 4.26, Аноним (21), 14:01, 24/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Для вычислений есть куда более подходящие инструменты. Почему упорно пытаются подогнать все по один инструмент? Удобно ли будет забивать гвозди столовым прибором? Нода для I/O, а не вычислений! -)
     
  • 1.18, Аноним (-), 13:42, 24/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >высокопроизводительных
    >JavaScript

    сделали мой день, спасибо

     

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