24.10.2018 11:25  Выпуск серверной JavaScript-платформы Node.js 11.0

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|2.5, Аноним (6), 12:11, 24/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Возможно, из-за окончания официальной поддержки 10.4 через неделю
Да и 11 уже аж два года назад вышла
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|1.7, КГБ СССР (?), 12:41, 24/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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Высокопроизводительные сетевые приложения на языке JavaScript — это ненужное ненужно, которое нагружает ваши процессорные ядра и пожирает вашу оперативную память. Но вы за прогресс, правда? Отлично! Любой каприз за ваши деньги, друзья!
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|2.8, йййй (?), 12:55, 24/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Зато на этом нереально быстро кодить. Буквально за три дня сваял node.js приложение с фронтендом, Socket.IO и Redis. И это при нулевом начальном знании Node.js и отсутствием практического опыта работы с Javascript. Порог вхождения очень низкий.
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|3.9, Аноним (9), 13:06, 24/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Хотели бы вы полетать на самолёте, сваянном за три дня инженером с отсутствием опыта проектирования самолётов в конструкторе для самолётов с очень низким порогом входа?
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|4.10, йййй (?), 13:10, 24/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Софт бывает разный. Очень часто требования к производительности и даже стабильности не очень высокие.
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|6.25, Попугай Кеша (?), 14:00, 24/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Да, заказчики такие. Их устраивает качество продукта.
Проведем аналогию. Приходите вы в супермаркет (ну не знаю, сколько вы зарабатываете, пусть в Пятерочку или в Азбуку Вкуса) и берете продукт. А его сделали ну так, чтобы побыстрее и качество похуже. Но вы же не заметите, так?
Или заметите, когда третья нога вырастет.
К чему я это? Ах да, про качество кода. Ну так вот. Тех производителей, кто производит на С/С++ гораздо меньше, чем тех, кто продает некачественный творог, молочку и конфеты.
Вот и сказке конец
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|3.14, КГБ СССР (?), 13:26, 24/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Зато на этом нереально быстро кодить. Буквально за три дня сваял node.js
> приложение с фронтендом, Socket.IO и Redis. И это при нулевом начальном
> знании Node.js и отсутствием практического опыта работы с Javascript. Порог вхождения
> очень низкий.
И что делает ваше приложение, если не секрет? Какую пользу народному хозяйству может принести?
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|4.29, йййй (?), 14:09, 24/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Народному хозяйству никакой пользы, только электричество жрет. А так простая обертка, представляющая данные из третьей системы клиенту и обновляющая их в реалтайм. Ничего сложного, но если делать это на Java или ASP.MVC, то имхо заняло бы дольше. А результат был бы аналогичный. В общем я был приятно удивлен, хотя может еще разочаруюсь. PS: про C/C++, как тут выше товарищ пишет, вообще молчу - это не его сфера.
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|2.13, Аноним (13), 13:25, 24/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Предлагаешь массово писать на C++? Это хорошее дело, конечно, но в качестве небольшого аддона к безопасному языку оно лучше (один из моментов, который позволяет экономить и память, и процессор)
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|3.16, КГБ СССР (?), 13:34, 24/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Предлагаешь массово писать на C++? Это хорошее дело, конечно, но в качестве
> небольшого аддона к безопасному языку оно лучше (один из моментов, который
> позволяет экономить и память, и процессор)
Нет, не предлагаю. Для ответственных задач и для пряморуких и обладающих мозгом высокоразвитых индивидов есть небезопасные С и прочие ассемблеры. Для всех прочих задач есть куча условно безопасных языков. Какое место в этом перечне занимают JS и Python? Никакого, разумеется. Единственный смысл их существования — дать работу обезьянам и, заодно, нагрузить попутно айтишную отрасль хорошими продажами никому реально не нужного г-нософта, охуллиарды тонн его. Но всё это реально путь на дно. Софт становится всё хуже и хуже.
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|2.17, Аноним (21), 13:41, 24/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Вообще-то нет. В ноде нет мультитреда - все выполняется в едином потоке и делает это достаточно хорошо и эффективно.
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|4.26, Аноним (21), 14:01, 24/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Для вычислений есть куда более подходящие инструменты. Почему упорно пытаются подогнать все по один инструмент? Удобно ли будет забивать гвозди столовым прибором? Нода для I/O, а не вычислений! -)
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