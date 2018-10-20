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20.10.2018 11:36  Релиз AstroMenace 1.4.0

Выпущена новая версия игры с открытым кодом AstroMenace, трехмерного скролл-шутера с возможностью модернизации корабля. В игре предлагается 22 уникальных космических корабля, 19 различных систем вооружения, 15 миссий и 100 типов врагов. Игрок может создать несколько профилей пилотов и переключаться между ними.

Основные изменения:

  • Миграция с libSDL 1.2 на libSDL 2;
  • Определение предпочитаемого языка меню при первом запуске игры;
  • Параметр запуска safe-mode переименован в reset-config;
  • Исправлен код системы частиц для корректной прорисовки на низких FPS;
  • Исправлена старая ошибка с вращающимися турелями при взрыве;
  • Более 1300 небольших изменений и корректировок со времени последнего релиза.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/viewizard/a...)
Автор новости: Михаил Куринной
Тип: Программы
Ключевые слова: game
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  • 1.1, ОМЖ (?), 13:42, 20/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –4 +/
    Компьютерные игры 19 века.
     
     
  • 2.2, Искусствовед (?), 13:47, 20/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Именно, это не просто игра, это утонченное классическое искусство.
     
     
  • 3.5, Критик (?), 15:25, 20/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Я бы даже сказал перфоманс!
     
  • 1.3, Annoynymous (ok), 13:54, 20/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Он реально трёхмерный или только картинки в гордом тридэ?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 14:04, 20/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Если память не изменяет, то да, там можно вверх-вниз в небольших границах двигаться.
     
  • 1.6, grayich (ok), 15:30, 20/10/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    на *nix так и не появилось ни одной нормальной игры в стиле R-TYPE :/
     
     
  • 2.7, VINRARUS (ok), 15:57, 20/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    piu-piu
     
     
  • 3.8, grayich (ok), 16:07, 20/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    _нормальной_
     

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