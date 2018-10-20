20.10.2018 11:36  Релиз AstroMenace 1.4.0

Выпущена новая версия игры с открытым кодом AstroMenace, трехмерного скролл-шутера с возможностью модернизации корабля. В игре предлагается 22 уникальных космических корабля, 19 различных систем вооружения, 15 миссий и 100 типов врагов. Игрок может создать несколько профилей пилотов и переключаться между ними. Основные изменения: Миграция с libSDL 1.2 на libSDL 2;

Определение предпочитаемого языка меню при первом запуске игры;

Параметр запуска safe-mode переименован в reset-config;

Исправлен код системы частиц для корректной прорисовки на низких FPS;

Исправлена старая ошибка с вращающимися турелями при взрыве;

Более 1300 небольших изменений и корректировок со времени последнего релиза.



