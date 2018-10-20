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19.10.2018 23:49  В Москве состоится лекция Юрга Гуткнехта "Проект Оберон: 30 лет"

24 октября в Университете Дмитрия Пожарского пройдёт лекция швейцарского профессора Юрга Гуткнехта, соавтора языков Pascal и Oberon, коллеги легендарного Никлауса Вирта. В программе — совместная лекция и дискуссия «Проект Оберон: 30 лет». Мероприятие состоится 24 октября в 17:30, ЦЭМИ РАН (Нахимовский проспект, 47), аудитория 520. Регистрация и пропуск не требуется.

Лекторы:

  • Президент Швейцарского общества информатики, профессор ETH Zurich, д-р Юрг Гуткнехт
  • Ведущий научный сотрудник отдела теоретической физики ИЯИ РАН, координатор проекта «Информатика-21», д.ф.-м.н. Фёдор Васильевич Ткачёв.

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    Автор новости: Аноним
    Тип: К сведению
    Ключевые слова: conference
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 10:18, 20/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    С собой что иметь? Формалин, лопаты... что-то ещё?
     
     
  • 2.2, пох (?), 10:42, 20/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    формалин тут не поможет, лопатой себе же могилу и отроешь.

    что еще - от конфессии зависит, кому крестная сила помогает, кому святая вода и колокольчик, великим шаманам и бубна достаточно, но ты учти - тут зомбаки сильные, легендарные.

    такого обратно через речку отправить - лучше и не пытаться, сиди дома, порог солью пересыпь, штор не открывай, зеркала завесь, в интернет не ходи. Через неделю зомбаки разбредутся, и можно снова жить как раньше.

     
  • 2.3, gffggcddfg (?), 10:42, 20/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Презервативы
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:46, 20/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Шига там будет?
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:47, 20/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Жалко я не москвич.
     
  • 1.6, Qwerty (??), 11:05, 20/10/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну правильно, зачем город-то называть? Вне Масквабада жизни ж нет.
     

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