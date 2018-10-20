19.10.2018 23:49  В Москве состоится лекция Юрга Гуткнехта "Проект Оберон: 30 лет"

что еще - от конфессии зависит, кому крестная сила помогает, кому святая вода и колокольчик, великим шаманам и бубна достаточно, но ты учти - тут зомбаки сильные, легендарные.

такого обратно через речку отправить - лучше и не пытаться, сиди дома, порог солью пересыпь, штор не открывай, зеркала завесь, в интернет не ходи. Через неделю зомбаки разбредутся, и можно снова жить как раньше.