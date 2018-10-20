19.10.2018 23:49  В Москве состоится лекция Юрга Гуткнехта "Проект Оберон: 30 лет"

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24 октября в Университете Дмитрия Пожарского пройдёт лекция швейцарского профессора Юрга Гуткнехта, соавтора языков Pascal и Oberon, коллеги легендарного Никлауса Вирта. В программе — совместная лекция и дискуссия «Проект Оберон: 30 лет». Мероприятие состоится 24 октября в 17:30, ЦЭМИ РАН (Нахимовский проспект, 47), аудитория 520. Регистрация и пропуск не требуется.
Лекторы:
Президент Швейцарского общества информатики, профессор ETH Zurich, д-р Юрг Гуткнехт
Ведущий научный сотрудник отдела теоретической физики ИЯИ РАН, координатор проекта «Информатика-21», д.ф.-м.н. Фёдор Васильевич Ткачёв.