13.10.2018 13:10  Пятое обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch

Проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, сформировал обновление прошивки OTA-5 (over-the-air) для всех официально поддерживаемых смартфонов и планшетов, которые были укомплектованы прошивкой на базе Ubuntu. Обновление сформировано для смартфонов OnePlus One, Fairphone 2, Nexus 4, Nexus 5, Nexus 7 2013, Meizu MX4/PRO 5, Bq Aquaris E5/E4.5/M10. Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, доступный в сборках для Ubuntu 16.04 и 18.04. В новой версии осуществлён переход на плановое формирование релизов. Новые выпуски отныне будут формироваться в соответствии с заранее определённым графиком. Следующее обновление OTA-6 запланировано на 23 ноября, OTA-7 на 18 января, OTA-8 на 1 марта. Все указанные выпуски будут сформированы на основе Ubuntu 16.04 (сборка OTA-3 была основана на Ubuntu 15.04, а сборка OTA-4 была переведена на Ubuntu 16.04 но отмечена как не полностью стабилизированная, в связи с чем пользователям OTA-3 не было предложено автоматическое обновление); Основные изменения в OTA-5: Завершён переход с web-движка Oxide (устаревший QtQuick WebView) на QtWebEngine. Вместо приложения "Browser" представлен новый web-браузер Morph Browser, развивавшийся в рамках проекта browser-ng и построенный на актуальной кодовой базе Chromium.

Реализовано автоматическое масштабирование интерфейса приложений на базе Qt Quick Controls 2, в зависимости от характеристик экрана. UBports теперь можно использовать не только на смартфонах, но и на планшетах;

Добавлена поддержка фреймворка Kirigami 2 (KDE widgets), позволяющего создавать приложения с адаптивным интерфейсом, работающим без изменения на настольных и мобильных системах, таких как Ubuntu Touch и KDE Plasma Mobile;

Добавлены новые обои рабочего стола, рингтоны и звуки уведомлений. В OTA-6 ожидается обновление библиотеки libhybris, переход на Qt 5.9.7 и задействование новой библиотеки для работы с датчиками. В OTA-7 намечен переход на новые версии оболочки Unity8 и дисплейного сервера Mir, а также улучшение средств для запуска приложений на базе Wayland. В OTA-8 запланировано появление полнофункциональной поддержки окружения Anbox для запуска Android-приложений.



