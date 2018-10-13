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13.10.2018 13:10  Пятое обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch

Проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, сформировал обновление прошивки OTA-5 (over-the-air) для всех официально поддерживаемых смартфонов и планшетов, которые были укомплектованы прошивкой на базе Ubuntu. Обновление сформировано для смартфонов OnePlus One, Fairphone 2, Nexus 4, Nexus 5, Nexus 7 2013, Meizu MX4/PRO 5, Bq Aquaris E5/E4.5/M10. Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, доступный в сборках для Ubuntu 16.04 и 18.04.

В новой версии осуществлён переход на плановое формирование релизов. Новые выпуски отныне будут формироваться в соответствии с заранее определённым графиком. Следующее обновление OTA-6 запланировано на 23 ноября, OTA-7 на 18 января, OTA-8 на 1 марта. Все указанные выпуски будут сформированы на основе Ubuntu 16.04 (сборка OTA-3 была основана на Ubuntu 15.04, а сборка OTA-4 была переведена на Ubuntu 16.04 но отмечена как не полностью стабилизированная, в связи с чем пользователям OTA-3 не было предложено автоматическое обновление);

Основные изменения в OTA-5:

  • Завершён переход с web-движка Oxide (устаревший QtQuick WebView) на QtWebEngine. Вместо приложения "Browser" представлен новый web-браузер Morph Browser, развивавшийся в рамках проекта browser-ng и построенный на актуальной кодовой базе Chromium.
  • Реализовано автоматическое масштабирование интерфейса приложений на базе Qt Quick Controls 2, в зависимости от характеристик экрана. UBports теперь можно использовать не только на смартфонах, но и на планшетах;
  • Добавлена поддержка фреймворка Kirigami 2 (KDE widgets), позволяющего создавать приложения с адаптивным интерфейсом, работающим без изменения на настольных и мобильных системах, таких как Ubuntu Touch и KDE Plasma Mobile;
  • Добавлены новые обои рабочего стола, рингтоны и звуки уведомлений.

В OTA-6 ожидается обновление библиотеки libhybris, переход на Qt 5.9.7 и задействование новой библиотеки для работы с датчиками. В OTA-7 намечен переход на новые версии оболочки Unity8 и дисплейного сервера Mir, а также улучшение средств для запуска приложений на базе Wayland. В OTA-8 запланировано появление полнофункциональной поддержки окружения Anbox для запуска Android-приложений.

  1. Главная ссылка к новости (https://ubports.com/blog/ubpor...)
  2. OpenNews: Четвёртое обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch
  3. OpenNews: Опубликованы макеты мобильного интерфейса GNOME для смартфона Librem 5
  4. OpenNews: Проект UBports адаптирует Ubuntu Touch для свободного смартфона Librem 5
  5. OpenNews: Проект UBports продолжил разработку окружения рабочего стола Unity 8
  6. OpenNews: В UBports (Ubuntu Touch) анонсирована возможность запуска Android-приложений
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ubports, ubuntu, touch
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  • 1.1, Аноним (1), 13:30, 13/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –7 +/
    Почему бы просто не развивать андроид вместо того чтобы городить новый дистрибутив и распылять ресурсы?
     
     
  • 2.2, Константавр (ok), 13:33, 13/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Потому что Андроид как экосистема ужасен.
     
     
  • 3.3, KhabMan (ok), 13:38, 13/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    А UBports есть экосистема?)
     
  • 2.4, vz_2 (?), 13:48, 13/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Его стоило развивать, если бы или когда его выплюнет гугл, но обычно что выплёвывает гугл уже не съедобно.
     
  • 2.8, Аноним (8), 15:32, 13/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Горбатого и могила не исправит.
     
  • 1.5, iPony (?), 13:48, 13/10/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не полетело ✈
     
  • 1.6, ляликс (?), 13:59, 13/10/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    xiami redmi 4 когда-то запилят?
     
  • 1.7, Аноним (7), 14:31, 13/10/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Наработки с 16.04 версии 1.0? Уже ж 3.0 на ютубе плавает,  как показывает практика у Budgie-wm лучшие показатели по скорости
     

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