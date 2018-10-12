12.10.2018 13:15  Google опубликовал Oboe, С++-библиотеку для обработки звука

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|2.8, trolleybus (?), 14:08, 12/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Ну как бы, капитан Очевидность напоминает, что в C++14 и 17 довольно незначительные изменения по сравнению с 11 (не то, что C++11 по сравнению с 98)
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|3.10, Andrey Mitrofanov (?), 14:10, 12/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Неужели нет прошивок для 16+?
Про батарею перечитай. Несъёмная, вангую.
Поэтому у меня, по результатам "невиданного успеха" эксплуатации предыдущего девайса, при смене тф требованиями были съёмный акк. и наличие живых сборок их исходников на XDA. [Цена там же где-то... :/]
По мелочи: 3.5мм разъём, слот micro-SD, 2 SIM (не разделяемые с SD) -- для понтов и "шоб как було"...
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|4.20, J.L. (?), 15:16, 12/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>> Неужели нет прошивок для 16+?
> Про батарею перечитай. Несъёмная, вангую.
> Поэтому у меня, по результатам "невиданного успеха" эксплуатации предыдущего девайса,
> при смене тф требованиями были съёмный акк. и наличие живых сборок
> их исходников на XDA. [Цена там же где-то... :/]
> По мелочи: 3.5мм разъём, слот micro-SD, 2 SIM (не разделяемые с SD)
> -- для понтов и "шоб как було"...
и что, такие существуют??
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|3.11, trolleybus (?), 14:10, 12/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Неужели нет прошивок для 16+?
Прошивки 16+ - это при установке которых требуется серьезное насилие над телефоном?
(P.S. На 18+ прошивку интересно было бы посмотреть)
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|1.5, Аноним (5), 13:59, 12/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–5 +/–
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Какова вероятность такого поворота событий?
Arch, Debian, Gentoo и RedHat приняли решение заменить PulseAudio на новую библиотеку обработки звука Oboe, которую разработала компания Google.
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|3.14, Andrey Mitrofanov (?), 14:12, 12/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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> ты библиотеку со звуковым сервером путаешь
Но, всё-таки!!, какова вероятность, что и "Arch, Debian, Gentoo и RedHat" перепутают?! ><WWW"->
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|2.17, Zenitur (ok), 14:45, 12/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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В какой-нибудь Убунте могут поменять звуковой сервер PulseAudio на AudioFlinger, переименовав его в Druzhba и призвав сообщество портировать всё и вся не на PipeWire, а на Дружбу
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