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12.10.2018 13:15  Google опубликовал Oboe, С++-библиотеку для обработки звука

Компания Google представила новую библиотеку обработки звука Oboe, нацеленную на создание звуковых приложений, работающих с минимальными задержками. Библиотека написана на языке C++ и изначально поддерживает сборку с Android NDK для разработки высокопроизводительных мобильных приложений для платформы Android с использованием упрощённого API на основе потоков. Код распространяется под лицензией Apache 2.0.

Основные особенности Oboe:

  • Совместимость с 16 версией API Android SDK, что обеспечивает совместимость с 99% всех имеющихся в обиходе Android-устройств;
  • Возможность выбора звукового API: на системах с Android SDK API 16+ (Android 4.2+) работа может осуществляться через OpenSL ES, а на устройствах с API 27+ (Android 8+) через звуковую систему AAudio;
  • Возможна как эксклюзивная обработка звукового потока (только одно приложение прикрепляется к звуковому устройтсву), как и обработка с микшированием потока;
  • Автоматическая корректировка задержек (latency) и возможность обработки звуковых потоков в режиме реального времени;
  • Высокопроизводительный код на современном C++11;
  • Встроенные средства для обхода известных проблем и ошибок в звуковых подсистемах. Автоматический выбор оптимального поведения, в зависимости от частоты дискретизации и форматов данных в обрабатываемых звуковых потоках;
  • Поддержка работы с популярными приложениями и фреймворками.


  1. Главная ссылка к новости (https://android-developers.goo...)
  2. OpenNews: Анализ причин задержки обработки звука в Linux и Android
  3. OpenNews: Представлен мультимедийный сервер PipeWire, идущий на смену PulseAudio
  4. OpenNews: Выпуск звукового сервера PulseAudio 12.0
  5. OpenNews: Intel представил проект по развитию открытых прошивок для звуковых чипов
  6. OpenNews: Google передаёт систему объёмного звука Resonance Audio сообществу
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: audio, lin, android, google
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  • 1.1, Аноним (1), 13:27, 12/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –8 +/
    > на современном C++11
    > 2018
     
     
  • 2.3, Andrey Mitrofanov (?), 13:48, 12/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >> на современном C++11
    >> 2018

    На дворе C++1x, C++1x и C++1z, а вы всё со своим "18" носитесь [I]!!!

     
     
  • 3.21, Аноним (21), 15:35, 12/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    там только одно 19 осталось, остальные уже C++2...
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:49, 12/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    В оригинале "Convenient C++ API (uses the C++11 standard)"
     
  • 2.8, trolleybus (?), 14:08, 12/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Ну как бы, капитан Очевидность напоминает, что в C++14 и 17 довольно незначительные изменения по сравнению с 11 (не то, что C++11 по сравнению с 98)
     
  • 1.2, Аноним (2), 13:42, 12/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Спасибо современным батареям - иначе я бы своим телефоном с 4 0 3 API 15 ещё... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 14:01, 12/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Неужели нет прошивок для 16+?
     
     
  • 3.10, Andrey Mitrofanov (?), 14:10, 12/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Неужели нет прошивок для 16+?

    Про батарею перечитай.  Несъёмная, вангую.

    Поэтому у меня, по результатам "невиданного успеха" эксплуатации предыдущего девайса, при смене тф требованиями были съёмный акк. и наличие живых сборок их исходников на XDA.  [Цена там же где-то... :/]

    По мелочи: 3.5мм разъём, слот micro-SD, 2 SIM (не разделяемые с SD)  -- для понтов и "шоб как було"...

     
     
  • 4.20, J.L. (?), 15:16, 12/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Неужели нет прошивок для 16+?
    > Про батарею перечитай.  Несъёмная, вангую.
    > Поэтому у меня, по результатам "невиданного успеха" эксплуатации предыдущего девайса,
    > при смене тф требованиями были съёмный акк. и наличие живых сборок
    > их исходников на XDA.  [Цена там же где-то... :/]
    > По мелочи: 3.5мм разъём, слот micro-SD, 2 SIM (не разделяемые с SD)
    >  -- для понтов и "шоб как було"...

    и что, такие существуют??

     
  • 3.11, trolleybus (?), 14:10, 12/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Неужели нет прошивок для 16+?

    Прошивки 16+ - это при установке которых требуется серьезное насилие над телефоном?
    (P.S. На 18+ прошивку интересно было бы посмотреть)

     
  • 1.5, Аноним (5), 13:59, 12/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    Какова вероятность такого поворота событий?

    Arch, Debian, Gentoo и RedHat приняли решение заменить PulseAudio на новую библиотеку обработки звука Oboe, которую разработала компания Google.

     
     
  • 2.7, Yappi Dor (?), 14:03, 12/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    ты библиотеку со звуковым сервером путаешь
     
     
  • 3.14, Andrey Mitrofanov (?), 14:12, 12/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > ты библиотеку со звуковым сервером путаешь

    Но, всё-таки!!, какова вероятность, что и "Arch, Debian, Gentoo и RedHat" перепутают?!  ><WWW"->

     
  • 2.15, x (?), 14:16, 12/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    поддержку апи OpenSL ES (https://www.khronos.org/opensles) если только могут сделать в пульсе-альсе, и то сомнительно.

    а недобиблиотек и так куча

     
  • 2.17, Zenitur (ok), 14:45, 12/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В какой-нибудь Убунте могут поменять звуковой сервер PulseAudio на AudioFlinger, переименовав его в  Druzhba и призвав сообщество портировать всё и вся не на PipeWire, а на Дружбу
     
  • 1.9, Иван Семеныч (?), 14:09, 12/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Нескучные Oboe.
     
     
  • 2.12, trolleybus (?), 14:11, 12/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нескучные гобои
     
  • 1.13, iv (?), 14:12, 12/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Как тебе обоэ, Илон Маск?
     
  • 1.16, Аноним (16), 14:41, 12/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Так это для ведра, про десктопы ничего не сказано.
     
     
  • 2.18, Zenitur (ok), 14:45, 12/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Для ведра есть -rt патчи
     
  • 1.19, Это я (?), 15:12, 12/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Правильно - "оба"
     

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