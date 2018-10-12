12.10.2018 13:15  Google опубликовал Oboe, С++-библиотеку для обработки звука

> Неужели нет прошивок для 16+?

Про батарею перечитай. Несъёмная, вангую.

Поэтому у меня, по результатам "невиданного успеха" эксплуатации предыдущего девайса, при смене тф требованиями были съёмный акк. и наличие живых сборок их исходников на XDA. [Цена там же где-то... :/]

По мелочи: 3.5мм разъём, слот micro-SD, 2 SIM (не разделяемые с SD) -- для понтов и "шоб как було"...

