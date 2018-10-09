08.10.2018 21:56  Выпуск СУБД Firebird 3.0.4

Увидел свет релиз реляционной СУБД Firebird 3.0.4, продолжающей развитие кода БД InterBase 6.0, открытого в 2000 году компанией Borland. Firebird распространяется под свободной лицензией MPL и поддерживает стандарты ANSI SQL, в том числе такие возможности, как триггеры и хранимые процедуры. В новой версии устранена уязвимость в реализации типа BLOB, позволяющая получить доступ к данным в записях с типом BLOB без наличия полномочий для доступа к таблице, содержащей эти данные. Из изменений, связанных с безопасностью также отмечается добавление опции для использования SHA-256 вместо SHA-1 для идентификации клиента. Среди других изменений: В пространство имён SYSTEM добавлены переменные WIRE_COMPRESSED и WIRE_ENCRYPTED для определения, используется ли для текущего соединения сжатие и шифрование.

Расширено информирование об ошибках, связанных с проблемами при загрузке динамических библиотек.

В API добавлена возможность передачи элементов DPB/spb "***_auth_plugin_list" из приложения в клиентский интерфейс.

Снижены ограничения режима только для чтения для системных таблиц - разрешены операции CREATE, ALTER и DROP с индексами над системными таблицами.



