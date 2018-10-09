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08.10.2018 21:56  Выпуск СУБД Firebird 3.0.4

Увидел свет релиз реляционной СУБД Firebird 3.0.4, продолжающей развитие кода БД InterBase 6.0, открытого в 2000 году компанией Borland. Firebird распространяется под свободной лицензией MPL и поддерживает стандарты ANSI SQL, в том числе такие возможности, как триггеры и хранимые процедуры.

В новой версии устранена уязвимость в реализации типа BLOB, позволяющая получить доступ к данным в записях с типом BLOB без наличия полномочий для доступа к таблице, содержащей эти данные. Из изменений, связанных с безопасностью также отмечается добавление опции для использования SHA-256 вместо SHA-1 для идентификации клиента.

Среди других изменений:

  • В пространство имён SYSTEM добавлены переменные WIRE_COMPRESSED и WIRE_ENCRYPTED для определения, используется ли для текущего соединения сжатие и шифрование.
  • Расширено информирование об ошибках, связанных с проблемами при загрузке динамических библиотек.
  • В API добавлена возможность передачи элементов DPB/spb "***_auth_plugin_list" из приложения в клиентский интерфейс.
  • Снижены ограничения режима только для чтения для системных таблиц - разрешены операции CREATE, ALTER и DROP с индексами над системными таблицами.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.firebirdsql.org/en...)
  2. OpenNews: Выпуск СУБД Firebird 3.0.3
  3. OpenNews: Вышла СУБД Firebird 3.0.2 с устранением опасной уязвимости
  4. OpenNews: После 12 лет разработки состоялся релиз СУБД Firebird 3.0
  5. OpenNews: Вышла СУБД Firebird 2.5.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: firebird, database
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  • 4, kai3341 (ok), 02:07, 09/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Годная базочка. Около 2 лет проработал в основном с Oracle и Firebird -- остались приятные впечатления.
    Хорош MSSQL, но претензии к драйверу freetds просто дикие
    MySQL 8 стал торт. Работаю с ним сейчас -- пока неплохо, но сейчас и кейсов хитрых нет. Почти торт. Не хранит исходный код PL/SQL процедур
     
  • 5, Аноним (5), 02:50, 09/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Интересно, можно его вместо mysql на vps с 512M использовать?
     

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