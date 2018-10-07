07.10.2018 14:33  Вышел Calculate Linux 18

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|4.37, Celcion (ok), 22:08, 07/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> ок, но это как бы не сайт росийских новостей
Стоит обратить внимание на две буквы после точки в хостнейме данного сайта. Так что именно здесь - отечественный и уточнять ничего не надо. Ищите уточнения про российские дистрибутивы на сайтах *.ua
P.S. Как же вы уже достали со своими "гидными" комплексами и подчеркиваниями своей "отдельности" по поводу и без...
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|5.40, VINRARUS (ok), 22:29, 07/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Домен совсем ничего не означает, по этому не нада тут приватизировать.
ПС: как вы надоели со своим росийским миром. Сначала позиционируете ресурс как интернациональный, а потом вдруг всех росиянами обьявляете.
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|4.26, анон (?), 20:27, 07/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Предлагаю вам и я на полном серьёзе. На СПО тоже можно зарабатывать.
- правда если дела в гору пойдут, какой ни то росстелеком всё отожмет и повезёт если ещё не сядешь.
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|1.3, .. (?), 17:54, 07/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+4 +/–
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> оптимизирован для быстрого развёртывания в корпоративной среде.
> и применяет Rolling-модель обновлений.
в корпоративной среде, Карл!
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|2.4, Fracta1L (ok), 17:59, 07/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+5 +/–
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Ну да, до кого-то, наконец, дошло, что старьё это просто старьё, а никакая не стабильность и надёжность. Куда только мир катится.
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|4.19, Нямнямним (?), 19:49, 07/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>> в корпоративной среде, Карл!
> среде, Карл!
Клара? Все не можешь простить Карлу ту детскую выходку с кораллами? Хотя сама сломала его кларнет!
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|2.27, Аноним (27), 20:54, 07/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> использует систему инициализации OpenRC
> используется звуковая система ALSA
Хорошо, что хоть у кого-то с головой всё в порядке.
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|4.41, Аноним (27), 22:31, 07/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Скоро альсу вместе с пульсой закопают и сделают единственно верный стандарт
... который будет работать поверх пульсы и требовать видеокарты
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|1.20, alex (??), 19:56, 07/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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в ведь точно :
Calculate Linux разрабатывается специалистами компании «Калкулэйт». По вопросам технической поддержки вы можете связаться с нами по электронной почте: support@calculate.ru.
Адрес
Компания «Калкулэйт»
196084, Россия, г. Санкт-Петербург
наб. Обводного канала, д. 90, стр. Ж
а/я 583
тел./факс : +7-812-633-04-19
http://www.calculate.ru
топаем на http://www.calculate.ru - там нас встречают картонные коробки
это прачечная ?! ....
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|2.25, Аноним (24), 20:17, 07/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Упаковку и рекламу они делают, а особого бума импортозамещения из списка вакансий не прослеживается. 70 рабочих мест...
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