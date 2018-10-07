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07.10.2018 14:33  Вышел Calculate Linux 18

Представлен релиз отечественного дистрибутива Calculate Linux 18, который построен на основе Gentoo Linux, поддерживает непрерывный цикл выпуска обновлений и оптимизирован для быстрого развёртывания в корпоративной среде. Дистрибутив доступен в нескольких редакциях, собранных для архитектур i686 и x86_64: Calculate Linux Desktop с рабочим столом KDE (CLD), MATE (CLDM) и Xfce (CLDX), Calculate Directory Server (CDS), Calculate Linux Scratch (CLS), Calculate Scratch Server (CSS) и редакция для контейнеров Calculate Container Scratch (CCS). Все версии дистрибутива распространяются в виде загрузочного Live-образа с возможностью установки на жесткий диcк или USB-накопитель.

Calculate Linux совместим с портежами Gentoo, использует систему инициализации OpenRC и применяет Rolling-модель обновлений. Репозиторий насчитывает 12363 бинарных пакета. Live USB включает как открытые, так и проприетарные видеодрайверы. Поддерживается мультизагрузка и модификация загрузочного образа при помощи утилит Calculate. Система поддерживает работу с доменом Calculate Directory Server с централизованной авторизацией в LDAP и хранением профилей пользователей на сервере. В состав входит специально разработанная для проекта Calculate подборка утилит для настройки, сборки и установки системы. Предоставляются средства для создания специализированных ISO-образов, адаптированных под задачи пользователя.

Основные изменения:

  • Утилиты и графический установщик Calculate портированы на библиотеку Qt5. Улучшен стиль Qt5 приложений в Calculate Linux Desktop Xfce, MATE и Cinnamon;
  • Изменена модель настройки сети. По умолчанию во время установки системы настройка сети отныне не выполняется, вместо этого переносятся настройки из текущей системы. Отключено обновление сетевых настроек при установке пакетов отвечающих за работу сети. Для настройки сети в утилиту cl-setup-system добавлена опция '--network';
  • Добавлена проверка индекса бинарных пакетов по цифровой подписи;
  • В установщике добавлена возможность выбора раскладки клавиатуры и выбора разметки диска с корневым разделом на весь диск. Упрощена установка системы на VPS/VDS;
  • В консольной утилите установки добавлено определение использования авторазметки в зависимости от переданных параметров;
  • Оптимизирована загрузка LiveUSB. При загрузке с LiveUSB добавлен вывод лога установки видеодрайвера NVIDIA на консоль tty12;
  • В Calculate Linux Desktop Xfce добавлена отдельная тема для GTK3-приложений, оформленная в одном стиле с основной темой.
  • Обновлена тема рабочего стола в Calculate Linux Desktop MATE.
  • Вместо uvesafb задействованы Vesa Framebuffer и Efi Framebuffer;
  • Для обработки звука по умолчанию используется звуковая система ALSA. В CLDC добавлена поддержка регулировки настроек звука при использовании ALSA. Настройка звуковой карты выполняется через идентификатор устройства, а не его номер. При загрузке с LiveUSB на системах с UEFI добавлена возможность выбора звуковой системы
  • Обновлены версии программ, в том числе задействованы GCC 7.3 и Python 3.6;
  • В браузере Firefox отключён брендинг и расширение Screenshot;
  • Устранены проблемы при установке системы на раздел с XFS;
  • В конфигурацию ядра добавлена поддержка GRE-туннелей;
  • Прекращено использование zswap.

Состав пакетов (iso-образы и torrent-ы):

  • CLD (KDE desktop, i686 - 1.9 G, x86_64 - 2.1 G): KDE Frameworks 5.50, KDE Plasma 5.12.5, KDE Applications 18.04.3, LibreOffice 6.0.6.2, Firefox 62.0.3, ядро Linux 4.18.12;
  • CLDC (Cinnamon desktop, i686 - 1.8 G, x86_64 - 2.0 G): Cinnamon 3.8, LibreOffice 6.0.6.2, Firefox 62.0.3, Evolution 3.24.6, Gimp 2.10.4, Rhythmbox 3.4.2, ядро Linux 4.18.12;
  • CLDM (MATE desktop, i686 - 1.8 G, x86_64 - 2.1 G): MATE 1.20, LibreOffice 6.0.6.2, Firefox 62.0.3, Claws Mail 3.17.1, Gimp 2.10.4, Clementine 1.3.1, ядро Linux 4.18.12;
  • CLDX (Xfce desktop, i686 - 1.7 G, x86_64 - 1.9 G): Xfce 4.12, LibreOffice 6.0.6.2, Firefox 62.0, Claws Mail 3.17.1, Gimp 2.10.4, Clementine 1.3.1, ядро Linux 4.18.12;
  • CDS (Directory Server, i686 - 780 M, x86_64 - 835 M): OpenLDAP 2.4.44, Samba 4.5.16, Postfix 3.3.1, ProFTPD 1.3.5e, Bind 9.11.2_p1;
  • CLS (Linux Scratch, i686 - 800 M, x86_64 - 917 M): Xorg-server 1.19.5, ядро Linux 4.18.12;
  • CSS (Scratch Server, i686 - 554 M, x86_64 - 611 M): ядро Linux 4.18.12, Calculate Utilities 3.6.0.15.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.calculate-linux.ru...)
  2. OpenNews: Вариант дистрибутива Calculate Linux для запуска в контейнере LXC
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Calculate Linux 17.12.2
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Calculate Linux 17.12
  5. OpenNews: Вышел Calculate Linux 17.6
  6. OpenNews: Вышел дистрибутив Calculate Linux 17
Автор новости: Lautre
Тип: Программы
Ключевые слова: calculate, linux
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  • 1.1, Fracta1L (ok), 17:52, 07/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    > KDE Plasma 5.12.5, KDE Applications 18.04.3

    Что так старо?

     
  • 1.2, VINRARUS (ok), 17:53, 07/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –5 +/
    Отечественого для кого?
     
     
  • 2.6, DerRoteBaron (ok), 18:14, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Для граждан РФ и российских компаний.
    Находится в реестре минкомсвязи
     
     
  • 3.16, VINRARUS (ok), 19:42, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –9 +/
    ок, но это как бы не сайт росийских новостей, по этому указание страны обязательно в новости.
     
     
  • 4.37, Celcion (ok), 22:08, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > ок, но это как бы не сайт росийских новостей

    Стоит обратить внимание на две буквы после точки в хостнейме данного сайта. Так что именно здесь - отечественный и уточнять ничего не надо. Ищите уточнения про российские дистрибутивы на сайтах *.ua

    P.S. Как же вы уже достали со своими "гидными" комплексами и подчеркиваниями своей "отдельности" по поводу и без...

     
     
  • 5.40, VINRARUS (ok), 22:29, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Домен совсем ничего не означает, по этому не нада тут приватизировать.
    ПС: как вы надоели со своим росийским миром. Сначала позиционируете ресурс как интернациональный, а потом вдруг всех росиянами обьявляете.
     
  • 2.7, Аноним (7), 18:20, 07/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    https www calculate-linux ru main ru history Калкулэйт Профиль компании ПОСТА... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.17, Пользователь (?), 19:42, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Товарищ майор одобрил?
     
     
  • 4.18, Аноним (7), 19:43, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а как же
    https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87472/
    https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87617/
     
  • 3.24, Аноним (24), 20:10, 07/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Похоже, что все вышло из инициативы пары айтосов в одной компании Непонятно ск... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.26, анон (?), 20:27, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Предлагаю вам и я на полном серьёзе. На СПО тоже можно зарабатывать.
    - правда если дела в гору пойдут, какой ни то росстелеком всё отожмет и повезёт если ещё не сядешь.
     
     
  • 5.34, Аноним (24), 21:51, 07/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Я как раз интересуюсь как клиент, т к все прочие российские сборки линукса либо ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, .. (?), 17:54, 07/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    > оптимизирован для быстрого развёртывания в корпоративной среде.
    >  и применяет Rolling-модель обновлений.

    в корпоративной среде, Карл!

     
     
  • 2.4, Fracta1L (ok), 17:59, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Ну да, до кого-то, наконец, дошло, что старьё это просто старьё, а никакая не стабильность и надёжность. Куда только мир катится.
     
     
  • 3.8, ыы (?), 18:22, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Вы никогда не работали корпоративной среде, Карл!
     
     
  • 4.19, Нямнямним (?), 19:49, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> в корпоративной среде, Карл!
    > среде, Карл!

    Клара? Все не можешь простить Карлу ту детскую выходку с кораллами? Хотя сама сломала его кларнет!


     
  • 4.30, Аноним (30), 21:36, 07/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Вы работает в той корпоративной среде, которая становится неактуальной год за го... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним (5), 18:08, 07/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    > использует систему инициализации OpenRC
    > используется звуковая система ALSA
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 20:54, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > использует систему инициализации OpenRC
    > используется звуковая система ALSA

    Хорошо, что хоть у кого-то с головой всё в порядке.

     
     
  • 3.39, Анончик (?), 22:28, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Скоро альсу вместе с пульсой закопают и сделают единственно верный стандарт.
     
     
  • 4.41, Аноним (27), 22:31, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Скоро альсу вместе с пульсой закопают и сделают единственно верный стандарт

    ... который будет работать поверх пульсы и требовать видеокарты

     
  • 1.9, Аноним (9), 18:27, 07/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    На зонды кто проверял?
     
     
  • 2.21, vantoo (ok), 19:57, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Так то же свои, отечественные! Можно и потерпеть.
     
  • 1.10, Лолирую стоя (?), 18:33, 07/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Использую кальку около 6 лет, лучшего просто не может быть.
     
  • 1.11, Аноним (11), 18:57, 07/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Из зондов там Adobe flash в не-Scratch версиях.
     
  • 1.12, vadiml (ok), 19:03, 07/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А на днях только 17ю ставил и потом накатывал кучу обновлений...
     
  • 1.14, Аноним (14), 19:22, 07/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Мой любимый дистрибутив.
     
  • 1.15, Аноним (15), 19:41, 07/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Полагаю от товарища майора дистрибутив?
     
     
  • 2.22, vantoo (ok), 19:58, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    От него самого.
     
  • 1.20, alex (??), 19:56, 07/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    в ведь точно  :
    Calculate Linux разрабатывается специалистами компании «Калкулэйт». По вопросам технической поддержки вы можете связаться с нами по электронной почте: support@calculate.ru.
    Адрес

    Компания «Калкулэйт»
    196084, Россия, г. Санкт-Петербург
    наб. Обводного канала, д. 90, стр. Ж
    а/я 583

    тел./факс : +7-812-633-04-19
    http://www.calculate.ru

    топаем на  http://www.calculate.ru   - там нас встречают картонные коробки

    это прачечная ?! ....

     
     
  • 2.25, Аноним (24), 20:17, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Упаковку и рекламу они делают, а особого бума импортозамещения из списка вакансий не прослеживается. 70 рабочих мест...
     
  • 2.36, Виталик (??), 21:57, 07/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://www.calculate-linux.ru/
     
  • 1.29, RotarenegeD (?), 21:27, 07/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    забавно наблюдать в коментах толпу народу впервые услышавших про калкулэйт..
     
  • 1.38, vz_2 (?), 22:11, 07/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    гномо-пульсо-системд нерукопожатные у них видимо, надо было и прошивки выпилить. А огнелис с пульсой или альсой собрали?
     

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