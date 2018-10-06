06.10.2018 14:33  Калифорнийский законопроект делает скрытое использование ботов нелегальным

В Калифорнии одобрен и с 1 июля 2019 года вступает в действие законопроект, который за некоторыми исключениями, делает незаконным использование ботов в различных системах общения и чатах, в случае если пользователь вводится в заблуждение и сеанс преподносится как общение с живым человеком. Скрытие искусственного характера бота недопустимо с целью заведомого обмана лиц для стимуляции покупок, продажи товаров или услуг, или влияния на голосования и выборы. Создатель бота не привлекается к ответственности если он явно раскрывает информацию о том, что общение производится с ботом. Предупреждение об общении с ботом должно быть понятным и бросающимся в глаза. Под ботом понимается автоматизированный интернет-аккаунт, в котором все или почти все действия или сообщения генерируются без участия человека. Пока точно не ясно, но не исключено, что под действие законопроекта могут подпадать боты для онлайн-игр и автоматические скрипты для работы с сайтами (например, coursera-dl).



