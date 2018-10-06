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06.10.2018 14:33  Калифорнийский законопроект делает скрытое использование ботов нелегальным

В Калифорнии одобрен и с 1 июля 2019 года вступает в действие законопроект, который за некоторыми исключениями, делает незаконным использование ботов в различных системах общения и чатах, в случае если пользователь вводится в заблуждение и сеанс преподносится как общение с живым человеком. Скрытие искусственного характера бота недопустимо с целью заведомого обмана лиц для стимуляции покупок, продажи товаров или услуг, или влияния на голосования и выборы.

Создатель бота не привлекается к ответственности если он явно раскрывает информацию о том, что общение производится с ботом. Предупреждение об общении с ботом должно быть понятным и бросающимся в глаза. Под ботом понимается автоматизированный интернет-аккаунт, в котором все или почти все действия или сообщения генерируются без участия человека. Пока точно не ясно, но не исключено, что под действие законопроекта могут подпадать боты для онлайн-игр и автоматические скрипты для работы с сайтами (например, coursera-dl).

  1. Главная ссылка к новости (https://leginfo.legislature.ca...)
Автор новости: Аноним
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: law, bot
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  • 1.2, Аноним (2), 15:43, 06/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Жаль, что Момо теперь нельзя(((
     
  • 1.4, пох (?), 16:13, 06/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    аааа, они запретили PsyS'а!

     
  • 1.6, Crazy Alex (ok), 16:48, 06/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    но зачем?
     
     
  • 2.8, Andrey Mitrofanov (?), 17:01, 06/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > но зачем?

    Папс у них губернатором, а Сара Конор вышла из Пескажеро и трудоустроилась законотворцем.

    ...всё, как у всех[I]!

     
     
  • 3.10, Полиция нравов и вкуса (?), 17:55, 06/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Папс

    User was banned for this post.

     
     
  • 4.12, Andrey Mitrofanov (?), 17:58, 06/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Папс
    > User was banned for this post.

    да, ты бот!

     
  • 1.9, myhand (ok), 17:07, 06/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Тест Тьюринга теперь вне закона?
     
  • 1.11, Отражение луны (ok), 17:56, 06/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Вообще - хороший закон, направленный на защиту не самой умной части населения. Но вот лет так через 200-500 это станет очередным поводом для создания движения за равные права.  
     

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