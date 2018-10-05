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05.10.2018 22:32  Релиз анонимной сети I2P 0.9.37 и C++-клиента i2pd 2.21

Представлен релиз анонимной сети I2P 0.9.37 (эталонная реализация на Java) и клиента I2P на языке C++ - i2pd 2.21 (I2P Daemon).

Новый выпуск I2P ознаменовал включение по умолчанию транспортного протокола NTCP2. Протокол NTCP2 создан на основе Noise Protocol Framework и дополнительно использует хэш HMAC-SHA256 и систему обмена ключами x25519 на основе эллиптических кривых. NTCP2 позволяет эффективно противостоять системам распознавания трафика (DPI) и обеспечивает снижение нагрузки на CPU в процессе работы. Из-за применения более быстрых алгоритмов шифрования NTCP2 подходит для применения на маломощных встраиваемых устройствах, смартфонах и домашних маршрутизаторах.

По сравнению с ранее предлагаемым протоколом NTCP в NTCP2 требуется определение не двух, а трёх ключей (ключ x25519, ключ для шифрования и ключ для цифровой подписи), а при доставке ключей используется несколько вызовов HMAC-SHA256. Кроме того, вместо ElGamal для согласования ключей применяется x25519, а для шифрования вместо связки AES-256-CBC/Adler32 используется AEAD/Chaha20/Poly1305. Для запутывания информации о длине пакета дополнительно используется SipHash.

Из других изменений в I2P 0.9.37 упоминается устранение сбоя при попытке сборки с Tomcat 8.5.33/34, улучшение поддержки повторяемых сборок и обновление данных GeoIPv6. В выпуске i2pd 2.21 добавлена поддержка входящих NTCP2-соединений при использовании IPv6, обеспечено применение EdDSA, x25519 и SipHash при наличии OpenSSL 1.1.1, добавлена поддержка Android API 26.

Напомним, что I2P представляет собой многослойную анонимную распределенную сеть, работающую поверх обычного интернета, активно использующую сквозное (end-to-end) шифрование, гарантирующую анонимность и изолированность. В сети I2P можно анонимно создавать web-сайты и блоги, отправлять мгновенные сообщения и электронную почту, обмениваться файлами и организовывать P2P-сети. Базовый I2P-клиент написан на языке Java и может работать на широком спектре платформ, таких как Windows, Linux, macOS, Solaris и т.п. I2pd представляет собой независимую реализацию клиента I2P на языке C++ и распространяется под модифицированной лицензией BSD.

  1. Главная ссылка к новости (https://geti2p.net/en/blog/pos...)
  2. OpenNews: Релиз анонимной сети I2P 0.9.36 и C++-клиента i2pd 2.20 с поддержкой нового протокола
  3. OpenNews: Релиз i2pd 2.19, полнофункциональной реализации I2P-клиента на языке C++
  4. OpenNews: Проект Tor начал тестирование браузера для платформы Android
  5. OpenNews: Уязвимость в NoScript 5.x, позволяющая обойти отключение JavaScript в Tor Browser 7.x
  6. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.3.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: i2p, ntcp2, annymous
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  • 1.1, Анонимс (?), 22:59, 05/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +6 +/
    То, что нужно. I2P нужно по умолчанию встраивать в браузеры, а не очередной плагин по отправке телеметрии.
     
     
  • 2.2, Яснопонятно (?), 23:09, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Столман, перелогиньтесь.
     
  • 2.3, setevoy (ok), 23:09, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Можно было бы. Если бы он был рабочий.
    Проблема i2p в том, что из него нет доступа во "внешний" Интернет, а сеть самого i2p - крайне мала и нестабильна. 90% сайтов в нём не работают, а те, что работают - совершенно бесполезны.
    Да и скорость их загрузки сразу напоминает 90-е - начало нулевых и dial-up от Укртелекома на аналоговой телефонии.
    Но задумка классная. Очень надеюсь, что когда-то проект "развернётся" - пользовался бы им с удовольствием.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 23:14, 05/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    Основная проблема была в производительности клиента Сейчас она устранена Для с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.16, Fy (?), 00:27, 06/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет смысла легитимному сайту там размещаться, если уже прогнулись под все требования.
    Делать копию с каким-то не таким содержанием тоже рискованно. И ежу понятно кто владелец, смысл теряется. Рекламы нет - уже сразу 99% сайтов отваливаются. остается откровенный криминал и полтора анонимуса
     
  • 2.4, Аноним (5), 23:10, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    До недавнего времени его требования к вычислительным ресурсам не позволяли подобное.
     
  • 1.6, Аноним (6), 23:15, 05/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    такие вещи надо писать на memory-safe языке.
     
     
  • 2.7, Аноним (5), 23:16, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Почему?
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 23:24, 05/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Потому что любое переполнение стека или use after free и прощай анонимность час... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.8, Аноним (5), 23:21, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы имеете ввиду RUST? Всё остальное достигает memory-safe за счет дополнительных проверок в рантайме, снижающих производительность, которая является больной темой i2pd.
     
     
  • 3.11, Аноним (10), 23:27, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Читай что такое RAII на википедии, реализовать можно используя любой язык в с++ есть в std в С есть готовые либы и примеры на stackoverflow.
     
  • 2.12, Аноним (12), 23:40, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так а Java не memory-safe по вашему, что ли? Это основная реализация и она отлично работает (и, кстати, никаких излишних ресурсов не потребляет)
     
  • 2.15, Аноним (15), 00:17, 06/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ruby пойдёт?
     
  • 1.9, Аноним (-), 23:23, 05/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >эффективно противостоять системам распознавания трафика

    в китае работает?

     
  • 1.13, Аноним (13), 23:41, 05/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А что на сегодня есть в этом i2p, чего нет в обычном интернете? Для чего мне (или кому-то ещё) его устанавливать стоит?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 23:57, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    к примеру флибуста, да и рутрекер тоже
     

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