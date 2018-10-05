05.10.2018 20:56  Во FreeBSD 13 планируют удалить большинство драйверов Ethernet 10/100

Разработчики FreeBSD планируют прекратить поддержку большей части (21 из 29) драйверов для 10 и 100 мегабитных адаптеров Ethernet. Во FreeBSD 12 данные драйверы будут переведены в разряд устаревших, а во FreeBSD 13 полностью удалены из системы. Подобный шаг даст возможность снизить трудозатраты на сопровождение и упростить усовершенствование сетевого стека.

К удалению намечены драйверы ae, bfe, bm, cs, dme, ed, ep, ex, fe, pcn, rl, sf, smc, sn, ste, tl, tx, txp, vx, wb и xe. В составе решено оставить только драйверы dc, ffec, fxpl, hme, le, sis, vr и xl. Критерием продолжения поддержки является продолжение применения сетевых адаптеров во встраиваемых платформах или эмуляторах, перевод кода драйвера на iflib или востребованность драйверов пользователями на протяжении жизненного цикла FreeBSD 12, который продлится до конца 2023 года (для сохранения драйвера достаточно 5 отчётов об использовании драйвера на рабочих системах FreeBSD 12).



