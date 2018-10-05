05.10.2018 20:56  Во FreeBSD 13 планируют удалить большинство драйверов Ethernet 10/100

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|2.11, пох (?), 21:44, 05/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Неужели всё так плохо с ресурсами.
нетфликс не платит за поддержку стамегабитных сетевух.
> В рассылках на порядок активность уменьшилась.
если попытки заинтересованных людей что-то исправить в проекте старательно игнорировать - проект будет жить только в тех частях, которые оплачивает нетфликса.
Кстати, файловые системы они не оплачивают (никакие).
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|3.26, кхахахаха (?), 23:16, 05/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Вы такой выдумщик. Наверное поэтому аж в STABLE-11 (которая, строго говоря, стабилизированна) запилили DRM-NEXT, поддержку vulkan, расширили поддержку NUMA, продолжают пилить bhyve и в 12 ветку запилили Xen с HVM2 и загрузчиком, поддерживающим Secure Boot и переписали USB-стек. Это все, конечно же, нужно netflix (на самом деле из того, что нужно netflix, запилили аж новый io-scheduler с поддержкой динамического управления вводом/выводом, впрочем эта фича полезна и для остальных систем).
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|3.24, пох (?), 23:00, 05/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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вот видишь - ты устарел, и тебя надо прекратить кормить.
P.S. модный современный docsis3 и gpon умеют на вход заметно больше 100 мегабит, имей в виду. А если тебе хочется сотку на выход - на вход у тебя будет в районе гигабита. lte мабила позапрошлого поколения - 120, современные гигабитные, но сетей для них кроме как в лабораториях пока не видали. Все для счастия владельцев котиков.
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|4.42, Q (??), 00:15, 06/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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В продаже — да.
А так...
Шкаф у админов в подсобке открываешь и достаешь. ;-)
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|2.27, Q (??), 23:16, 05/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Заявление из серии: "на уроке информатики мне не показали, значит нет нигде."
Конечно, малолетний админ локалхоста этого не видел.
Как год без троек окончил, окончил, мама первый компьютер - ноутбук купила, а там уже гигабит был.
Тебе для начала хотя бы в школьную серверную как-то попасть, а для прохода допуск по прокси-карте нужен. :-D
Злой учитель по информатике тебя не пускает... :-D
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|3.28, кхахахаха (?), 23:25, 05/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Перестаньте уже крохоборствовать, купите Gigabit Ethernet, он копейки сейчас стоит. Даже я, не будучи особым фанатом постоянных upgrade-ов железа, невольно обновился в 2013м, в купленной материнке уже стоял Gigabit Ethernet
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|5.38, кхахахаха (?), 00:00, 06/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Очередной админ маргинальной конторы с сетевой инфраструктурой с помойки конечно же нашел к чему прицепиться. Как там в прошлом-то живется?
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|6.44, Q (??), 00:18, 06/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Вспомогательные службы-сервисы нет, не слышал?
Тестовые структуры "на раз попробовать" не собирал?
Не чинить то, что рабоатет не пробовал?
В универах не преподавал?
Учи матчасть, пионэр...
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|3.34, zzz (??), 23:39, 05/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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И что же там в серверных, двадцатилетние сервера с 10 мбит? Пруфчик бы увидеть, а то экспертов по всему, в т.ч. по содержимому серверных, развелось как собак нерезаных.
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|4.36, Q (??), 23:43, 05/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Fast Ethernet навалом где остался.
Или ты не видел или не знаешь что это такое, мне тебя жаль.
На вспомогательных серваках этого добра навалом живет и трудится в самом что ни на есть "кровавом ынтерпразе" :-D
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|6.40, Q (??), 00:12, 06/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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да-да-да и временный пропуск на территорию заказчика.
Хорошая попытка.
Но увы. Обломчик вышел.
Учи матчасть, юный кулхацкер.
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|1.3, Stax (ok), 21:09, 05/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+2 +/–
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> ae, bfe, bm, cs
...
> dc, ffec, fxpl, hme, le
Все ясно, cs и le пора на помойку.
Неужели нельзя было как-нибудь яснее написать. Типа "ваш рилтек 8139 превратится в тыкву!" или "пора выбрасывать легендарный 905 3com!"
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|3.8, пох (?), 21:42, 05/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–4 +/–
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если для тебя они неинформативные - проходи мимо, ты не являешься пользователем этих драйверов.
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|2.7, пох (?), 21:41, 05/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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странно. я бы отправил на помойку как раз вот эти вот "dc, ffec, fxpl, hme" - но, видимо, пятеро владельцев кривых глючных раритетов таки собралось.
а пятерых владельцев простого как палка rl не нашлось? давайте их заддосим, что-ли?
Один рылотык у меня точно есть, поменяю, кстати, на второй в обмен на "dc" (достался вместе с доисторическим системником, затыкает в нем дырку без заглушки).
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|3.12, пох (?), 22:00, 05/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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а, это очепятка в новости - речь об fxp. Да, единственное правильное исключение, не надо ее еще лет десять на помойку.
кому нужны сисы и dc - я вот хз.
ae использует культовый eepc, rl стоят замурованные в стены вместе со своими серверами, ex и ed стоит сохранить хотя бы из уважения к раритетам.
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|4.16, пох (?), 22:06, 05/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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да, я полистал дальше, там была тьма откликов на эту прекрасную идею, местами открытым текстом предлагавшие автору хер на воротник, так что rl ничего уже не грозит.
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|2.22, AnonPlus (?), 22:53, 05/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ну, формально, да, в материнках уже давно гигабитные чипы, а Релтек на днях выкатил 2-гигабитный контроллер, предназначенный для тех, кому 10 гигабит дома дорого, а гигабита уже слегка не хватает.
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|2.32, zzz (??), 23:31, 05/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Кстати, да. Лапчатые сейчас набросили, а сами, между тем, тактично "забывают", как легко и просто кладется болт на графические драйвера в их любимом лапчатом поделии.
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|2.15, пох (?), 22:04, 05/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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вы невнимательны - он назначен к выпиливанию.
правда, там уже мильен владельцев купленных в 2016м рылотыков отписались, куда именно засунуть эту блестящую идею.
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|1.20, Аноним (23), 22:47, 05/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+8 +/–
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Подобный шаг даст возможность снизить потребность в данной OS и трудозатраты на сопровождение системы с резко уменьшившимся числом пользователей, и упростить усовершенствование сетевого стека.
/fixed
не благодарите.
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