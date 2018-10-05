The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

05.10.2018 20:56  Во FreeBSD 13 планируют удалить большинство драйверов Ethernet 10/100

Разработчики FreeBSD планируют прекратить поддержку большей части (21 из 29) драйверов для 10 и 100 мегабитных адаптеров Ethernet. Во FreeBSD 12 данные драйверы будут переведены в разряд устаревших, а во FreeBSD 13 полностью удалены из системы. Подобный шаг даст возможность снизить трудозатраты на сопровождение и упростить усовершенствование сетевого стека.

К удалению намечены драйверы ae, bfe, bm, cs, dme, ed, ep, ex, fe, pcn, rl, sf, smc, sn, ste, tl, tx, txp, vx, wb и xe. В составе решено оставить только драйверы dc, ffec, fxpl, hme, le, sis, vr и xl. Критерием продолжения поддержки является продолжение применения сетевых адаптеров во встраиваемых платформах или эмуляторах, перевод кода драйвера на iflib или востребованность драйверов пользователями на протяжении жизненного цикла FreeBSD 12, который продлится до конца 2023 года (для сохранения драйвера достаточно 5 отчётов об использовании драйвера на рабочих системах FreeBSD 12).

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freebsd.org/pipe...)
  2. OpenNews: Объявлено о скором прекращении поддержки KDE 4 в портах FreeBSD
  3. OpenNews: В TCP-стеке Linux и FreeBSD выявлена уязвимость, приводящая к отказу в обслуживании
  4. OpenNews: Релиз FreeBSD 11.2
  5. OpenNews: Проекту FreeBSD исполнилось 25 лет
  6. OpenNews: Для FreeBSD реализована поддержка Weston и Qt5-Wayland
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: freebsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Аноним (1), 21:01, 05/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Неужели всё так плохо с ресурсами Квартальные отчёты уже год как не выходят h... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, пох (?), 21:44, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Неужели всё так плохо с ресурсами.

    нетфликс не платит за поддержку стамегабитных сетевух.

    > В рассылках на порядок активность уменьшилась.

    если попытки заинтересованных людей что-то исправить в проекте старательно игнорировать - проект будет жить только в тех частях, которые оплачивает нетфликса.

    Кстати, файловые системы они не оплачивают (никакие).

     
     
  • 3.26, кхахахаха (?), 23:16, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вы такой выдумщик. Наверное поэтому аж в STABLE-11 (которая, строго говоря, стабилизированна) запилили DRM-NEXT, поддержку vulkan, расширили поддержку NUMA, продолжают пилить bhyve и в 12 ветку запилили Xen с HVM2 и загрузчиком, поддерживающим Secure Boot и переписали USB-стек. Это все, конечно же, нужно netflix (на самом деле из того, что нужно netflix, запилили аж новый io-scheduler с поддержкой динамического управления вводом/выводом, впрочем эта фича  полезна и для остальных систем).
     
  • 1.2, Павел Акопян (?), 21:02, 05/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Всё правильно делают. 100 мегабитных адаптеров уже лет 10 не видел, не говоря уже о 10 мегабитных.
     
     
  • 2.5, лень логиниться (?), 21:32, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    до сих пор продаются
     
  • 2.19, Аноним (19), 22:46, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    У меня в компе такой. Ведь инет у меня не гигабитный. И роутер не гигабитный.

     
     
  • 3.24, пох (?), 23:00, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    вот видишь - ты устарел, и тебя надо прекратить кормить.

    P.S. модный современный docsis3 и gpon умеют на вход заметно больше 100 мегабит, имей в виду. А если тебе хочется сотку на выход - на вход у тебя будет в районе гигабита. lte мабила позапрошлого поколения - 120, современные гигабитные, но сетей для них кроме как в лабораториях пока не видали. Все для счастия владельцев котиков.


     
  • 3.25, Аноним (25), 23:13, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сейчас сложнее найти стомегабитный, чем гигабитный адаптер.
     
     
  • 4.42, Q (??), 00:15, 06/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В продаже — да.
    А так...
    Шкаф у админов в подсобке открываешь и достаешь. ;-)
     
  • 2.27, Q (??), 23:16, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Заявление из серии: "на уроке информатики мне не показали, значит нет нигде."
    Конечно, малолетний админ локалхоста этого не видел.
    Как год без троек окончил, окончил, мама первый компьютер - ноутбук купила, а там уже гигабит был.
    Тебе для начала хотя бы в школьную серверную как-то попасть, а для прохода допуск по прокси-карте нужен. :-D
    Злой учитель по информатике тебя не пускает... :-D
     
     
  • 3.28, кхахахаха (?), 23:25, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Перестаньте уже крохоборствовать, купите Gigabit Ethernet, он копейки сейчас стоит. Даже я, не будучи особым фанатом постоянных  upgrade-ов железа, невольно обновился в 2013м, в купленной материнке уже стоял Gigabit Ethernet
     
     
  • 4.29, Q (??), 23:28, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да-да-да.
    Вот очередной админ локалхоста и вылез. :-D
     
     
  • 5.38, кхахахаха (?), 00:00, 06/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Очередной админ маргинальной конторы с сетевой инфраструктурой с помойки конечно же нашел к чему прицепиться. Как там в прошлом-то живется?
     
     
  • 6.44, Q (??), 00:18, 06/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вспомогательные службы-сервисы нет, не слышал?
    Тестовые структуры "на раз попробовать" не собирал?
    Не чинить то, что рабоатет не пробовал?
    В универах не преподавал?

    Учи матчасть, пионэр...

     
  • 3.34, zzz (??), 23:39, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И что же там в серверных, двадцатилетние сервера с 10 мбит? Пруфчик бы увидеть, а то экспертов по всему, в т.ч. по содержимому серверных, развелось как собак нерезаных.
     
     
  • 4.36, Q (??), 23:43, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Fast Ethernet навалом где остался.
    Или ты не видел или не знаешь что это такое, мне тебя жаль.
    На вспомогательных серваках этого добра навалом живет и трудится в самом что ни на есть "кровавом ынтерпразе" :-D
     
     
  • 5.39, кхахахаха (?), 00:01, 06/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >мне тебя жаль.
    >Или ты не видел или не знаешь

    У вас пруф попросили, а не клишированных фраз XD

     
     
  • 6.40, Q (??), 00:12, 06/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    да-да-да и временный пропуск на территорию заказчика.
    Хорошая попытка.
    Но увы. Обломчик вышел.
    Учи матчасть, юный кулхацкер.
     
     
  • 7.46, zzz (??), 00:24, 06/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А еще телефон разрядился. Всё с тобой понятно.
     
     
  • 8.47, Q (??), 00:31, 06/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну я рад что ты у нас женщина понятливая...
     
  • 1.3, Stax (ok), 21:09, 05/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > ae, bfe, bm, cs

    ...
    > dc, ffec, fxpl, hme, le

    Все ясно, cs и le пора на помойку.

    Неужели нельзя было как-нибудь яснее написать. Типа "ваш рилтек 8139 превратится в тыкву!" или "пора выбрасывать легендарный 905 3com!"

     
     
  • 2.6, dimqua (ok), 21:33, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Название драйверов очень информативные. :-)
     
     
  • 3.8, пох (?), 21:42, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    если для тебя они неинформативные - проходи мимо, ты не являешься пользователем этих драйверов.

     
  • 2.7, пох (?), 21:41, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    странно. я бы отправил на помойку как раз вот эти вот "dc, ffec, fxpl, hme" - но, видимо, пятеро владельцев кривых глючных раритетов таки собралось.

    а пятерых владельцев простого как палка rl не нашлось? давайте их заддосим, что-ли?
    Один рылотык у меня точно есть, поменяю, кстати, на второй в обмен на "dc" (достался вместе с доисторическим системником, затыкает в нем дырку без заглушки).

     
     
  • 3.12, пох (?), 22:00, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    а, это очепятка в новости - речь об fxp. Да, единственное правильное исключение, не надо ее еще лет десять на помойку.
    кому нужны сисы и dc  - я вот хз.

    ae использует культовый eepc, rl стоят замурованные в стены вместе со своими серверами, ex и ed стоит сохранить хотя бы из уважения к раритетам.

     
  • 3.13, Аноним (13), 22:03, 05/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Узбагойся, rl из списка уже давно убрали Date Thu, 4 Oct 2018 11 38 46 -0600 g... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.16, пох (?), 22:06, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    да, я полистал дальше, там была тьма откликов на эту прекрасную идею, местами открытым текстом предлагавшие автору хер на воротник, так что rl ничего уже не грозит.

     
  • 2.37, Аноним 80_уровня (ok), 23:51, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > пора выбрасывать легендарный 905

    :(
    ¡No pasarán! Всех не передепрекейтишь!
    (достаёт из загашника PCI NE2000)

     
  • 1.4, KROT (?), 21:12, 05/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Давно пора это сделать.
     
     
  • 2.22, AnonPlus (?), 22:53, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну, формально, да, в материнках уже давно гигабитные чипы, а Релтек на днях выкатил 2-гигабитный контроллер, предназначенный для тех, кому 10 гигабит дома дорого, а гигабита уже слегка не хватает.
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 23:29, 05/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Эммм а в же какой свитч его включать тем, кому 10 гигабит дома дорого Только, п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.32, zzz (??), 23:31, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Кстати, да. Лапчатые сейчас набросили, а сами, между тем, тактично "забывают", как легко и просто кладется болт на графические драйвера в их любимом лапчатом поделии.
     
  • 1.9, Аноним (9), 21:42, 05/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Можно только Realtek оставить и все
     
     
  • 2.15, пох (?), 22:04, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    вы невнимательны - он назначен к выпиливанию.

    правда, там уже мильен владельцев купленных в 2016м рылотыков отписались, куда именно засунуть эту блестящую идею.

     
  • 1.18, Аноним (19), 22:45, 05/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Поттеринг был прав, BSD умирает.
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 22:53, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Поттеринг тоже...
     
  • 1.20, Аноним (23), 22:47, 05/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Подобный шаг даст возможность снизить потребность в данной OS и трудозатраты на сопровождение системы с резко уменьшившимся числом пользователей, и упростить усовершенствование сетевого стека.
    /fixed

    не благодарите.

     
     
  • 2.21, пох (?), 22:52, 05/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    да, все к тому и идет - лучшая система для запуска в эмуляторе :-(

     
  • 2.45, Q (??), 00:21, 06/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да.
    Увы, примерно к этому всё и идёт.
    А жаль. Хороша была Фрюшка.
     
  • 1.30, qwerty123 (??), 23:28, 05/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Разработчики FreeBSD планируют

    В процессе обсуждения.

     
  • 1.35, Ivan_83 (ok), 23:39, 05/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не надо истерии, в рассылке уже напихали инициаторам пожеланий.
    Хотите сохранения - тогда обновляйтесь до 12 и пишите что у вас оно используется.
     
     
  • 2.41, Аноним (23), 00:14, 06/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    где-то подобные ультиматумы я уже видел...
     
  • 2.43, Аноним (23), 00:17, 06/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А какого бы хрена не установить это http://www.bsdstats.org/bt/devices/class/02.html в дистрибутив при установке по-умолчанию и не поднимать лишний раз подобный бред в рассылках?!
     
  • 1.48, Аноним (48), 00:33, 06/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Намек на область применения фряхи
     
  • 1.49, Аноним (49), 00:33, 06/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Я бы не стал... На всяких там мелких ARM-ах - 100 мегабитные часто.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor