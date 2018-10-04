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04.10.2018 09:55  В рамках проекта CirnOS развивается минималистичная ОС для Raspberry Pi

Для плат Raspberry Pi создана новая операционная система CirnOS, предлагающая процесс взаимодействия в стиле работы с платой Arduino. Разработчикам предоставляется компактное окружение, ограниченное возможностью выполнения Lua-скриптов на Raspberry Pi. CirnOS не имеет отдельного ядра, но предоставляет поддержку многопоточности через выполнение сопрограмм. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3.

В CirnOS поддерживаются платы Raspberry Pi Zero, Raspberry Pi Zero W и оригинальные 32-разрядные Raspberry Pi. В разработке находится поддержка Raspberry Pi 3. Из области применения CirnOS отмечается создание решений для выполнения отдельных узкоспециализированных задач, для которых использование Raspbian является слишком громоздким и нет необходимости в системе разделения привилегий и полноценной многозадачности.

За счёт минималистичной реализации и избавления от накладных расходов, вызываемых переключение контекста, CirnOS обеспечивает максимальную производительность и минимальное потребление памяти. CirnOS также существенно упрощает сопровождение - достаточно просто скопировать системный образ и скрипты на устройство, после чего можно редактировать код скриптов напрямую с рабочей станции без использования SSH. Настройка вызова скриптов производится через редактирование запускаемого по умолчанию сценария main.lua. Конфигурация устройства сохраняется в текстовом файле config.txt.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/Mikestylz/C...)
  2. OpenNews: Новый выпуск Raspbian, дистрибутива для Raspberry Pi
  3. OpenNews: Доступна 64-разрядная плата Raspberry Pi 3 Model B+
  4. OpenNews: Подготовлены сборки LineageOS 15.1 (Android 8.1) для Raspberry Pi 3
  5. OpenNews: Для Raspberry Pi подготовлен инструментарий PiServer
  6. OpenNews: Сообщества Arduino.org и Arduino.cc объявили о воссоединении после раскола
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: arduino, raspberrypi
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  • 2, Разумист (?), 10:01, 04/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Ура! ОС от Сырны!
     
     
  • 3, Аноним (3), 10:02, 04/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    но логотип с зеленым котом...
     
  • 4, northbear (??), 10:47, 04/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Ерунда... Полезность CirnOS крайне сомнительна. Системы такого типа никогда не смогут использовать все возможности Rspbry Pi. Для этого нужно OS с реальной многозадачностью.
    Если для них Raspbian избыточен, то и сам Raspberry Pi тоже.
     
  • 5, mma (?), 10:51, 04/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А где оправдано применение этого? Ну тот же линукс позволяет использовать кучу кода и библ написаных уже на все случаи жизни, поддержка кучи периферии, сети итд.
    В чем смысл использовать расбери как микроконтролер?
     

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