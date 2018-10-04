04.10.2018 09:55  В рамках проекта CirnOS развивается минималистичная ОС для Raspberry Pi

Для плат Raspberry Pi создана новая операционная система CirnOS, предлагающая процесс взаимодействия в стиле работы с платой Arduino. Разработчикам предоставляется компактное окружение, ограниченное возможностью выполнения Lua-скриптов на Raspberry Pi. CirnOS не имеет отдельного ядра, но предоставляет поддержку многопоточности через выполнение сопрограмм. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3.

В CirnOS поддерживаются платы Raspberry Pi Zero, Raspberry Pi Zero W и оригинальные 32-разрядные Raspberry Pi. В разработке находится поддержка Raspberry Pi 3. Из области применения CirnOS отмечается создание решений для выполнения отдельных узкоспециализированных задач, для которых использование Raspbian является слишком громоздким и нет необходимости в системе разделения привилегий и полноценной многозадачности.

За счёт минималистичной реализации и избавления от накладных расходов, вызываемых переключение контекста, CirnOS обеспечивает максимальную производительность и минимальное потребление памяти. CirnOS также существенно упрощает сопровождение - достаточно просто скопировать системный образ и скрипты на устройство, после чего можно редактировать код скриптов напрямую с рабочей станции без использования SSH. Настройка вызова скриптов производится через редактирование запускаемого по умолчанию сценария main.lua. Конфигурация устройства сохраняется в текстовом файле config.txt.



