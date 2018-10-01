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30.09.2018 23:05  Выпуск Mongoose OS 2.6, платформы для IoT-устройств

Доступен релиз проекта Mongoose OS 2.6, предлагающего фреймворк для разработки прошивок для устройств интернета вещей (IoT), реализованных на базе микроконтроллеров ESP32, ESP8266, CC3220, CC3200 и STM32F4. Имеются встроенная поддержка интеграции с платформами AWS IoT, Google IoT Core, Microsoft Azure, Samsung Artik, Adafruit IO, а также с любыми MQTT-серверами. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0.

Из особенностей проекта отмечаются:

  • Движок mJS, предназначенный для разработки приложений на JavaScript (JavaScript позиционируется для быстрого создания прототипов, а для окончательных приложений предлагается использовать языки C/C++);
  • Cистема OTA-обновлений с поддержкой отката обновления в случае сбоя;
  • Средства удалённого управления устройством;
  • Встроенная поддержка шифрования данных на Flash-накопителе;
  • Поставка варианта библиотеки mbedTLS, оптимизированного для задействования возможностей крипточипов и минимального потребления памяти;
  • Поддержка микроконтроллеров CC3220, CC3200, ESP32, ESP8266, STM32F4;
  • Использование штатного инструментария ESP32-DevKitC для AWS IoT и ESP32 Kit для Google IoT Core;
  • Интегрированная поддержка AWS IoT, Google IoT Core, Microsoft Azure, Samsung Artik и Adafruit IO;

В новом выпуске проведена большая работа по улучшению порта STM32, для которого появилась полноценная поддержка OTA-обновлений. Добавлен WiFi драйвер для модуля ISM43XX, используемого в платах STM32 B-L475E-IOT01. Расширены возможности системы сборки, в том числе добавлена поддержка включения в сборку произвольных библиотек (опция --lib-extra). Обеспечено автоматическое определение подключения устройств ST-Link.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/cesanta/mon...)
  2. OpenNews: Выпуск Mongoose OS 2.4, платформы для IoT-устройств
  3. OpenNews: В Mongoose OS 2.0 произведено разделение на редакции Enterprise и Community
  4. OpenNews: Объявлено о создании редакции Fedora для интернета вещей
  5. OpenNews: Выпуск Things Gateway 0.5, развиваемого в Mozilla шлюза для IoT-устройств
  6. OpenNews: Foundries.io представила платформы для разработки безопасных прошивок для IoT устройств
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mongoose, iot
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  • 1, Аноним (1), 01:09, 01/10/2018 [ответить]    [к модератору]
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