30.09.2018 23:05  Выпуск Mongoose OS 2.6, платформы для IoT-устройств

Доступен релиз проекта Mongoose OS 2.6, предлагающего фреймворк для разработки прошивок для устройств интернета вещей (IoT), реализованных на базе микроконтроллеров ESP32, ESP8266, CC3220, CC3200 и STM32F4. Имеются встроенная поддержка интеграции с платформами AWS IoT, Google IoT Core, Microsoft Azure, Samsung Artik, Adafruit IO, а также с любыми MQTT-серверами. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0.

Из особенностей проекта отмечаются:

Движок mJS, предназначенный для разработки приложений на JavaScript (JavaScript позиционируется для быстрого создания прототипов, а для окончательных приложений предлагается использовать языки C/C++);

Cистема OTA-обновлений с поддержкой отката обновления в случае сбоя;

Средства удалённого управления устройством;

Встроенная поддержка шифрования данных на Flash-накопителе;

Поставка варианта библиотеки mbedTLS, оптимизированного для задействования возможностей крипточипов и минимального потребления памяти;

Поддержка микроконтроллеров CC3220, CC3200, ESP32, ESP8266, STM32F4;

Использование штатного инструментария ESP32-DevKitC для AWS IoT и ESP32 Kit для Google IoT Core;

Интегрированная поддержка AWS IoT, Google IoT Core, Microsoft Azure, Samsung Artik и Adafruit IO;

В новом выпуске проведена большая работа по улучшению порта STM32, для которого появилась полноценная поддержка OTA-обновлений. Добавлен WiFi драйвер для модуля ISM43XX, используемого в платах STM32 B-L475E-IOT01. Расширены возможности системы сборки, в том числе добавлена поддержка включения в сборку произвольных библиотек (опция --lib-extra). Обеспечено автоматическое определение подключения устройств ST-Link.



