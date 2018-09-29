29.09.2018 09:22  Австралийский законопроект обязывает компании помогать в шпионаже

2.9 , ыы (?), 12:43, 29/09/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – речь идет о новых правилах для "communications providers" а не для того что там в новости указано.

То есть вводятся правила похожие на те что действуют в остальных странах и в том числе в России уже давно. Если бы не оригинальный перевод слова обозначающего операторов связи - новость неинтересная бы была.

2.15 , marks (?), 13:13, 29/09/2018 [^] [ответить] [к модератору] –1 + / – На основании решения прокурора - это только то, что давно законодательно есть везде. И и рядом не валяется с Россией-матушкой, где бессудейский произвол РКН и прочих и обязанности хранить провайдерам все данные.

