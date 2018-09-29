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29.09.2018 09:22  Австралийский законопроект обязывает компании помогать в шпионаже

Австралийское правительство подготовило законопроект, который определяет документ "Technical capability notice" (TCN), позволяющий на основании выдаваемого генеральным прокурором предписания потребовать от организатора распространения информации встраивания функциональности для помощи ASIO и прочим "агентствам электронной разведки" (федеральная полиция, комиссия по целостности спецслужб, комиссия по криминальной разведке, полицейские агенства и антикоррупционные комиссии). Документ вводит "Assistance Order" - приказ указанному лицу сделать всё необходимое для того, чтобы дать ASIO доступ к чтению, копированию, преобразованию и пониманию данных.

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Автор новости: Аноним
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: law, spy
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  • 1.1, ыы (?), 11:57, 29/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    "provider" это "организатор распространения информации" ?

    Орригинально девки пляшут...

     
  • 1.3, Аноним (3), 12:10, 29/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    у астралийцев в астрии всегда так! ужас, нужно им заняться делом!
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:23, 29/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Сейчас снимают фильм про Шварценеггера с австралийским акцентом.
     
  • 1.4, Аноним (4), 12:21, 29/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +3 +/
    > … и пониманию данных.

    Это они ещё и обучать должны?

    Неплохо.

     
     
  • 2.5, ыы (?), 12:22, 29/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    дважды читать вслух с выражением :)
     
  • 2.7, Константавр (ok), 12:38, 29/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Они должны держать на готове сменный мозг для каждого полицейского.
     
     
  • 3.13, Австралийский полицай (?), 12:55, 29/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не, по другому. Жмёшь капу и смотришь цвет. Горит зелёный - пацак, горит оранжевый - чатланин. В зависимости от ситуации - арестовать первого или второго
     
  • 1.6, Смузи на гироскутере (?), 12:32, 29/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А я говорил что ASIO не нужно.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:45, 29/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тонко!
     
  • 1.8, Аноним (8), 12:39, 29/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    По-моему, Австралия делает всё, чтобы стать максимально непривлекательной страно... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, ыы (?), 12:43, 29/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    речь идет о новых правилах для "communications providers" а не для того что там в новости указано.
    То есть вводятся правила похожие на те что действуют в остальных странах и в том числе в России уже давно.

    Если бы не оригинальный перевод слова обозначающего операторов связи - новость неинтересная бы была.

     
  • 2.15, marks (?), 13:13, 29/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    На основании решения прокурора - это только то, что давно законодательно есть везде. И и рядом не валяется с Россией-матушкой, где бессудейский произвол РКН и прочих и обязанности хранить провайдерам все данные.
     
  • 1.12, Qwerty (??), 12:51, 29/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    На фоне подобных новостей РКН кажется невинным младенцем.
     
     
  • 2.17, Sluggard (ok), 13:25, 29/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    РКН это вообще про другое. Что, у нас в РФ уже СОРМ отменили?
     
     
  • 3.19, Qwerty (??), 13:39, 29/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты видишь СОРМ? Нет? А он есть!
     
  • 1.14, Аноним (14), 12:58, 29/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    У них в генах сидеть в колонии строгого режима. Если колонии нет, то сами себе создадут.
     
     
  • 2.18, Аноним (16), 13:27, 29/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Англия всегда была тоталитарным государством. Например, Черчилль был поклонником Муссолини.
     
     
  • 3.20, Qwerty (??), 13:41, 29/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сейчас вас обоих сожрут местные ксенопатриоты со своим «А у нас тоже негров линчуют!».
     
     
  • 4.21, Sluggard (ok), 13:47, 29/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не, у нас пока только за репосты и лайки сажают. Слишком мало негров, блин. (
     
  • 4.23, тоже Аноним (ok), 13:59, 29/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да полно, какой смысл спорить с очевидным идиотом? Глупо даже начинать...
     
  • 1.22, anonymous (??), 13:58, 29/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Конечно капитализм тут не при чём
     
     
  • 2.24, тоже Аноним (ok), 14:00, 29/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Какая глубокая мысль! и всего две ошибки...
     

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