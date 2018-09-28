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28.09.2018 10:43  На большинстве виртуальных машин в Azure установлен Linux

Скотт Гатри (Scott Guthrie), вице-президент Microsoft, отвечающий за облачные сервисы и корпоративные продукты компании, сообщил, что в настоящее время более половины виртуальных машин в облачном сервисе Azure работают под управлением Linux, а ранее доминировавшие в Azure окружения с Windows Server остались в меньшинстве и их доля со временем неуклонно снижается. Примечательно, что три года назад доля Linux в Azure составляла 25%, а в прошлом году преодолела рубеж в 40%.

Более того, Linux применяется не только в пользовательских окружениях, но и в служебных сервисах Azure. Например, SDN-сервисы Azure работают под управлением Linux. Кроме Azure поддержка Linux также появляется и в других проектах Microsoft, в том числе выпуски SQL Server теперь одновременно формируются для Linux. Скотт Гатри также считает, что в настоящее время Microsoft является крупнейшим сподвижником открытого ПО в мире, так как компания развивает более 200 открытых проектов, а более 20 тысяч сотрудников Microsoft зарегистрированы на GitHub (не говоря о том, что Microsoft теперь владеет GitHub).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.zdnet.com/article/...)
  2. OpenNews: Компания Microsoft подготовила модифицированную версию FreeBSD для Azure
  3. OpenNews: Microsoft представил IoT-платформу Azure Sphere на базе ядра Linux
  4. OpenNews: Microsoft добавил в Azure поддержку Linux, Git, Python и Java
  5. OpenNews: Компания Microsoft обеспечит возможность запуска Linux в Windows Azure
  6. OpenNews: Microsoft ввёл в строй репозиторий для запуска открытых проектов в Windows Azure
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: azure, linux
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  • 1.1, Аноним (1), 10:44, 28/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Так им и надо.
     
  • 1.2, merifri (ok), 10:49, 28/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Самое время форкнуть ядрышко и переписать свою ось. Пока linux community занято обсуждением нового code of conduct...
     
  • 1.3, Ilya Indigo (ok), 10:56, 28/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    > ...Microsoft является крупнейшим сподвижником открытого ПО в мире...

    Толсто!

     
     
  • 2.4, iPony (?), 11:04, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Факты не могут быть толстыми.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 11:05, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Ещё как могут. С учётом того что они наживаются на чужих наработках. Как и с DOS было, например.
     
     
  • 4.6, ыы (?), 11:09, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Толсто и даже жирно!
     
  • 3.8, Annoynymous (ok), 11:09, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Подача фактов — может.
     
  • 1.7, Титов (?), 11:09, 28/09/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А что десктоп?
     
  • 1.9, Аноним (9), 11:31, 28/09/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ms Sql server для linux. Буду джва года ждать Ms Windows linux edition.
     

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