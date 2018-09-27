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27.09.2018 20:49  Релиз http-сервера Apache 2.4.35

Опубликован релиз HTTP-сервера Apache 2.4.35, в котором представлено 12 изменений и устранена одна уязвимость (CVE-2018-11763). Уязвимость присутствует в модуле mod_http2, проявляется при включении поддержки протокола HTTP/2 и позволяет вызвать отказ в обслуживании через исчерпание лимита на число одновременно открытых соединений. Атака производится через непрерывную отправку кадров максимального размера с типом SETTINGS.

Улучшения в новой версии в основном связаны с модулем mod_status. В mod_status обеспечено накопление статистики по загрузке CPU в параметрах "cu" и "cs" для завершившихся дочерних процессов, а также в параметрах "c" и "s" для основного процесса. Добавлен учёт задержек получения ответа. Расширены сведения об участниках балансировки нагрузки для mod_proxy. Обеспечено накопление статистики для async MPM, работающем в автоматическом режиме (отражено число процессов, число занятых и свободных обработчиков и т.п.). Из не связанных с mod_status изменений выделяется возможность обрамления аргумента в кавычки в директивах IfFile, IfDefine, IfSection, IfDirective и IfModule.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: Релиз http-сервера Apache 2.4.34
  3. OpenNews: Релиз http-сервера Apache 2.4.33. Фонду Apache исполнилось 19 лет
  4. OpenNews: Выпуск http-сервера Apache 2.4.29
  5. OpenNews: Проект Let's Encrypt представил модуль для http-сервера Apache
  6. OpenNews: Уязвимости в Apache httpd и Apache Tomcat
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: apache, httpd
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  • 1.1, Аноним (1), 21:16, 27/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    В принцепе проект не плохой , активно используем для организации сайтов с использованием PHP и паттернами
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:31, 27/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Надеюсь, ты тролль В противном случаи, как мне связаться с вами, чтобы знать, к... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.5, Аноним (1), 21:39, 27/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Крикитуешь предлагай . На данный момент достойные альтернатива либо платные либо не дотягивают . Наш фулл стэк это OS LINUX+Apache+PHP+MYSQL .
     
     
  • 4.6, Аноним (6), 21:44, 27/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И чем linux + nginx + php-fpm + mysql не дотягивает?
     
     
  • 5.8, Аноним (1), 21:59, 27/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    У NGINX нет поддержки htaacess в файловой системе рабочей станций ну и есть мно... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.12, Анонимос (?), 22:20, 27/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сейчас бы в 2018 собираться переходить на fpm
     
     
  • 7.13, Аноним (13), 22:27, 27/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На худой конец lsphp / hhvm
     
  • 4.9, Аноним (3), 22:04, 27/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я просто боюсь представить, что за код вы налапатили, если ты по-русски пишешь "приц*е*пе". Мне очень хочется верить в человечество и в то, что "е" была нелепой случайностью.
     
     
  • 5.10, Аноним (1), 22:17, 27/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Опечатки бывают вместе со всеми , не цепляйся к словам . Торопился ( я в настоящий момент занят работой по оптимизации мощностей серверов )и опечатался
     
  • 1.2, Michael Shigorin (ok), 21:25, 27/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    CODE 2018-Sep-27 12 44 26 e2kv4 100 apache2-2 4 35-alt2 S1 src rpm build... весь текст скрыт [показать]
     

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