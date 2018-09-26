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26.09.2018 08:29  Выпуск GNOME 3.30.1

Доступен корректирующий выпуск GNOME 3.30.1, в который включены исправления ошибок, обновлена документация, улучшены переводы и внесены незначительные улучшения, направленные на увеличение стабильности.

Из изменений выделяется удаление из базовой поставки модулей NetworkManager (network-manager-applet оставлен) и graphene. Причиной удаления стала разработка данных модулей вне инфраструктуры GNOME. В новой версии также проведена стабилизация модулей gnome-documents, gnome-initial-setup и gnome-photos, которые в момент выпуска 3.30 оставались на стадии бета-версий (3.29.9x).

GNOME Shell пока не обновлён до версии 3.30.1, так как в нём остаются нерешёнными некоторые регрессивные изменения и проблемы, приводящие к крахам. Дистрибутивам рекомендовано поставлять GNOME Shell 3.30.0, применив 12 патчей.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/d...)
  2. OpenNews: GNOME Foundation выделил 100 тысяч долларов на развитие GIMP
  3. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения GNOME 3.30
  4. OpenNews: Разработка GNOME переведена на GitLab
  5. OpenNews: Опубликованы макеты мобильного интерфейса GNOME для смартфона Librem 5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gnome
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  • 1.1, EuPhobos (ok), 08:34, 26/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –5 +/
    Подскажите а что у гнома вместо NetworkManager?
    И как много технологий и протоколов умеет гномовский инструмент соединения?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 08:58, 26/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    У них как раз NetworkManager, он на Glib написан.
     
  • 1.2, Аноним (2), 08:43, 26/09/2018 [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    При обновлении на 3 30 были проблемы с запуском gdm3 пару дней назад debian nvi... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Dapredator (?), 08:52, 26/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    LightDM?! Для Gnome?! Т.е. экран блокировать/лочить тебе не нужно? ;)
     
     
  • 3.4, Аноним (2), 08:54, 26/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Времени не было играться, сегодня буду фиксить. А пару дней можно и не лочить, на домашнем ПК не сильно критично.
     
     
  • 4.7, Аноним (2), 09:31, 26/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    отбой паники, всё нормально

    WaylandEnable=false

     
  • 3.8, AlexYeCu_not_logged (?), 09:42, 26/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >LightDM?! Для Gnome?! Т.е. экран блокировать/лочить тебе не нужно? ;)

    А какая связь?

     
  • 1.9, Skullnet (?), 09:56, 26/09/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тормоза при смене раскладки исправили?
     
     
  • 2.10, Аноним (2), 10:11, 26/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А они были?..
     

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