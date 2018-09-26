26.09.2018 08:29  Выпуск GNOME 3.30.1

Доступен корректирующий выпуск GNOME 3.30.1, в который включены исправления ошибок, обновлена документация, улучшены переводы и внесены незначительные улучшения, направленные на увеличение стабильности.

Из изменений выделяется удаление из базовой поставки модулей NetworkManager (network-manager-applet оставлен) и graphene. Причиной удаления стала разработка данных модулей вне инфраструктуры GNOME. В новой версии также проведена стабилизация модулей gnome-documents, gnome-initial-setup и gnome-photos, которые в момент выпуска 3.30 оставались на стадии бета-версий (3.29.9x).

GNOME Shell пока не обновлён до версии 3.30.1, так как в нём остаются нерешёнными некоторые регрессивные изменения и проблемы, приводящие к крахам. Дистрибутивам рекомендовано поставлять GNOME Shell 3.30.0, применив 12 патчей.



