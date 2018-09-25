25.09.2018 14:24  Версия 2.0 стиля оформления ЕСПД для DocBook 5

Вышла версия 2.0 набора DocBook-оформления для создания электронных и печатных документов по стандарту ГОСТ 19 (ЕСПД). В новую версию вошли многочисленные улучшения и исправления соответствия стандарту ГОСТ 19, а также некоторые элементы стандарта ЕСКД (ГОСТ 2):

Оформления длинных таблиц (более одной страницы);

Подписи к рисункам и таблицам;

Оформление примечаний;

Оформление приложений.

Помимо стилей, в версии 2.0 обновлены шаблоны документов. Проект предлагает следующие стандарты оформления: ЕСКД, ЕСКД (частично) и «современный» стиль. Все варианты используют общие принципы и параметры и могут совместно применяться для исходной документации. Материалы проекта распространяется на условиях лицензии GPLv3.



