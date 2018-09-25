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25.09.2018 14:24  Версия 2.0 стиля оформления ЕСПД для DocBook 5

Вышла версия 2.0 набора DocBook-оформления для создания электронных и печатных документов по стандарту ГОСТ 19 (ЕСПД). В новую версию вошли многочисленные улучшения и исправления соответствия стандарту ГОСТ 19, а также некоторые элементы стандарта ЕСКД (ГОСТ 2):

  • Оформления длинных таблиц (более одной страницы);
  • Подписи к рисункам и таблицам;
  • Оформление примечаний;
  • Оформление приложений.

Помимо стилей, в версии 2.0 обновлены шаблоны документов. Проект предлагает следующие стандарты оформления: ЕСКД, ЕСКД (частично) и «современный» стиль. Все варианты используют общие принципы и параметры и могут совместно применяться для исходной документации. Материалы проекта распространяется на условиях лицензии GPLv3.

  1. Главная ссылка к новости (http://lab50.net/%D0%B5%D1%81%...)
  2. OpenNews: Версия 1.0 стиля оформления ЕСПД для DocBook 5
  3. OpenNews: Выпуск текстового редактора TEA 43
  4. OpenNews: Доступен пакет GNU Texinfo 5.0
Автор новости: Василий
Тип: К сведению
Ключевые слова: docbook
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  • 1, eRIC (ok), 19:24, 25/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Радует что DocBook все еще используется ;)
     
  • 2, Аноним (2), 20:05, 25/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Оформление документации по единым правилам, ГОСТ-ам это важно, это нужно.
    Ещё-бы сделать так, чтобы сделанные по ГОСТ-у надписи на полях дыроколами не портили...
     
     
  • 4, nc (ok), 21:10, 25/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Наверное дыроколы не по ГОСТу сделаны:)
     

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