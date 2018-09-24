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23.09.2018 23:54  Выпуск свободных видеоредакторов OpenShot 2.4.3 и Shotcut 18.09

Подготовлен выпуск свободной системы нелинейного видеомонтажа OpenShot 2.4.3. Код проекта поставляется под лицензией GPLv3: интерфейс написан на Python и PyQt5, ядро обработки видео (libopenshot) написано на C++ и использует возможности пакета FFmpeg, интерактивная шкала времени написана с использованием HTML5, JavaScript и AngularJS. Для пользователей Ubuntu пакеты с последним выпуском OpenShot доступны через специально подготовленный PPA-репозиторий, для остальных дистрибутивов сформирована самодостаточная сборка в формате AppImage. Имеются сборки для Windows и macOS.

Редактор отличается удобным и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, позволяющим редактировать видео даже начинающим пользователям. Программа поддерживает несколько десятков визуальных эффектов, дает возможность работы с многотрековыми монтажными шкалами с возможностью перемещения мышью элементов между ними, позволяет масштабировать, кадрировать, осуществлять слияние блоков видео, обеспечивать плавное перетекание из одного ролика в другой, производить наложение полупрозрачных областей и т.п. Имеется возможность перекодирования видео с предварительным просмотром изменений на лету. Благодаря задействованию библиотек проекта FFmpeg OpenShot поддерживает огромное количество форматов видео, звука и изображений (включая полную поддержку SVG).

В новой версии:

  • Инструменты наложения маски и переходные эффекты теперь могут изменяться в любой момент времени и использовать изображения и видео. В качестве основы для маски к эффектам может быть использовано представление каждого кадра в оттенках серого. Для анимированных масок реализовано новое свойство "reader", применяемое в эффектах для изменения изображения и видео;
  • Улучшено разделение операций по разным потокам, что позволяет увеличить производительность на многоядерных системах и защититься от крахов при сбое наложения эффектов, включая применение масок и переходных эффектов. Для увеличения надёжности обеспечено отключение распараллеливания операций во время выполнения экспорта;
  • Добавлена кнопка сохранения кадра для быстрого сохранения результата предпросмотра текущего кадра;
  • Представлена новая инфраструктура для поддержания перевода интерфейса на разные языки;
  • Добавлены преднастройки для Instagram и Twitter;
  • Добавлены метаданные в формате AppStream;
  • Добавлена поддержка FFmpeg 3 и 4.

Кроме того, доступен релиз видеоредактора Shotcut 18.08, который развивается автором проекта MLT и использует данный фреймворк для организации редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Для построения интерфейса применяется Qt5. Код написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv3.

В новом выпуске:

  • В диалог "Open Other" добавлена поддержка текстовых клипов, созданных при помощи фильтра Text;
  • Улучшены возможности для привязки к позициям на шкале времени;
  • Добавлены преднастройки для экспорта в форматах WebM VP8 и VP9 с прозрачностью.
  • В меню настройки свойств добавлена операция для извлечения субклипа для аудио и видео клипов;
  • Добавлен новый видеофильтр "Timer";
  • В фильтры вращения и масштабирования добавлена поддержка отрицательного значения показателя вращения;
  • В фильтр "Размер и позиция" добавлены режимы тряски содержимого (Shake 1 Second - Scaled и Shake 1 Second - Unscaled);
  • На шкалу времени добавлен режим "Ripple" для перемещения клипов со сдвигом всего трека. При включении данного режима при перемещения клипа вправо, автоматически вправо сдвигаются все остальные клипы, вместо применения перехода.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.openshot.org/blog/...)
  2. OpenNews: Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 2.4.2
  3. OpenNews: Релиз видеоредактора Lightworks 14 для Linux
  4. OpenNews: Релиз свободного видеоредактора Avidemux 2.7.0
  5. OpenNews: Релиз профессионального видеоредактора DaVinci Resolve 15
  6. OpenNews: Релиз видеоредактора Shotcut 18.08
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: openshot, shotcut, video
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  • 1.3, Аноним (3), 00:07, 24/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    OpenShot - отличная штука. Последние релизы вполне стабильны. Использую для редактирования сопроводительных видосиков перед заливкой на ютуб, очень им доволен. Долгих лет проекту.
     
  • 1.4, Аноним (4), 00:10, 24/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    после blender все эти софтины кажутся игрой с лопатками и машинками в песочнице
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 00:15, 24/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > после blender все эти софтины кажутся игрой с лопатками и машинками в песочнице

    А после ядра Linux весь этот Blender кажется куличиком из песка на фоне пирамиды Хеопса :-)

     
  • 2.6, Аноним (6), 00:20, 24/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    В блендере, конечно, можно и по монтировать, но это не особо удобно
     
  • 2.8, KhabMan (ok), 02:21, 24/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Сравнить видеорегистратор и софт для 3D-моделирования... Гениально!
     
  • 1.7, Skullnet (?), 00:41, 24/09/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Natron+Flowblade лучше чем оба.
     
  • 1.9, Наше имя Легион (?), 03:53, 24/09/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > добавлены режимы тряски содержимого

    - это корректный перевод? ;)

     

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