23.09.2018 23:54  Выпуск свободных видеоредакторов OpenShot 2.4.3 и Shotcut 18.09

Подготовлен выпуск свободной системы нелинейного видеомонтажа OpenShot 2.4.3. Код проекта поставляется под лицензией GPLv3: интерфейс написан на Python и PyQt5, ядро обработки видео (libopenshot) написано на C++ и использует возможности пакета FFmpeg, интерактивная шкала времени написана с использованием HTML5, JavaScript и AngularJS. Для пользователей Ubuntu пакеты с последним выпуском OpenShot доступны через специально подготовленный PPA-репозиторий, для остальных дистрибутивов сформирована самодостаточная сборка в формате AppImage. Имеются сборки для Windows и macOS. Редактор отличается удобным и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, позволяющим редактировать видео даже начинающим пользователям. Программа поддерживает несколько десятков визуальных эффектов, дает возможность работы с многотрековыми монтажными шкалами с возможностью перемещения мышью элементов между ними, позволяет масштабировать, кадрировать, осуществлять слияние блоков видео, обеспечивать плавное перетекание из одного ролика в другой, производить наложение полупрозрачных областей и т.п. Имеется возможность перекодирования видео с предварительным просмотром изменений на лету. Благодаря задействованию библиотек проекта FFmpeg OpenShot поддерживает огромное количество форматов видео, звука и изображений (включая полную поддержку SVG). В новой версии: Инструменты наложения маски и переходные эффекты теперь могут изменяться в любой момент времени и использовать изображения и видео. В качестве основы для маски к эффектам может быть использовано представление каждого кадра в оттенках серого. Для анимированных масок реализовано новое свойство "reader", применяемое в эффектах для изменения изображения и видео;

Улучшено разделение операций по разным потокам, что позволяет увеличить производительность на многоядерных системах и защититься от крахов при сбое наложения эффектов, включая применение масок и переходных эффектов. Для увеличения надёжности обеспечено отключение распараллеливания операций во время выполнения экспорта;

Добавлена кнопка сохранения кадра для быстрого сохранения результата предпросмотра текущего кадра;

Представлена новая инфраструктура для поддержания перевода интерфейса на разные языки;

Добавлены преднастройки для Instagram и Twitter;

Добавлены метаданные в формате AppStream;

Добавлена поддержка FFmpeg 3 и 4. Кроме того, доступен релиз видеоредактора Shotcut 18.08, который развивается автором проекта MLT и использует данный фреймворк для организации редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Для построения интерфейса применяется Qt5. Код написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv3. В новом выпуске: В диалог "Open Other" добавлена поддержка текстовых клипов, созданных при помощи фильтра Text;

Улучшены возможности для привязки к позициям на шкале времени;

Добавлены преднастройки для экспорта в форматах WebM VP8 и VP9 с прозрачностью.

В меню настройки свойств добавлена операция для извлечения субклипа для аудио и видео клипов;

Добавлен новый видеофильтр "Timer";

В фильтры вращения и масштабирования добавлена поддержка отрицательного значения показателя вращения;

В фильтр "Размер и позиция" добавлены режимы тряски содержимого (Shake 1 Second - Scaled и Shake 1 Second - Unscaled);

На шкалу времени добавлен режим "Ripple" для перемещения клипов со сдвигом всего трека. При включении данного режима при перемещения клипа вправо, автоматически вправо сдвигаются все остальные клипы, вместо применения перехода.