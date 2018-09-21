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21.09.2018 10:18  Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.4

О публикован выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.4, в рамках которого развивается решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования (Python, PHP, Perl, Ruby и Go). Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. С особенностями NGINX Unit можно познакомиться в анонсе первого выпуска.

Основные изменения:

  • Добавлена поддержка TLS для шифрования клиентских соединений;
  • Добавлен API для управления хранением TLS-сертификатов;
  • Реализована библиотека libunit для интеграции в приложения модулей поддержки языков программирования;
  • Управляющий API ограничен отражением только объектов конфигурации из раздела "/config/";
  • Добавлена поддержка HTTP-ответа "408 Request Timeout" при обращении по закрываемому keep-alive соединению;
  • Улучшена поддержка платформы OpenBSD.
  • Исправлены ошибки, в том числе крах при переконфигурации, проблемы сборки на системах с локалью не по умолчанию, некорректная работа директивы "header_read_timeout" и проблемы с обработкой в модуля для Python 3 значений с не-ASCII символами в заголовках.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/nginx/unit/...)
  2. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.3
  3. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.2
  4. OpenNews: Первый стабильный релиз сервера приложений NGINX Unit
  5. OpenNews: Релиз nginx 1.14.0
  6. OpenNews: Выпуск nginx 1.15.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nginx, unit
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