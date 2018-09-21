21.09.2018 10:18  Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.4

О публикован выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.4, в рамках которого развивается решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования (Python, PHP, Perl, Ruby и Go). Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. С особенностями NGINX Unit можно познакомиться в анонсе первого выпуска. Основные изменения: Добавлена поддержка TLS для шифрования клиентских соединений;

Добавлен API для управления хранением TLS-сертификатов;

Реализована библиотека libunit для интеграции в приложения модулей поддержки языков программирования;

Управляющий API ограничен отражением только объектов конфигурации из раздела "/config/";

Добавлена поддержка HTTP-ответа "408 Request Timeout" при обращении по закрываемому keep-alive соединению;

Улучшена поддержка платформы OpenBSD.

Исправлены ошибки, в том числе крах при переконфигурации, проблемы сборки на системах с локалью не по умолчанию, некорректная работа директивы "header_read_timeout" и проблемы с обработкой в модуля для Python 3 значений с не-ASCII символами в заголовках.



