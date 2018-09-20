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20.09.2018 10:23  Уязвимость в ядре Linux, потенциально позволяющая поднять привилегии

В подсистеме vmacache ядра Linux обнаружена уязвимость (CVE-2018-17182), которая потенциально может быть использована для создания эксплоита для повышения привилегий локального пользователя в системе. Уязвимость вызвана отсутствием проверки переполнения 32-разрядного номера последовательности, что можно использовать для обращения к уже освобождённому блоку памяти (use-after-free). Проблема присуствует в ядрах с 3.16 по 4.18.8. Исправление пока доступно в виде патча. Обновления пакетов для дистрибутивов ещё не сформированы (Debian, Ubuntu, RHEL, SUSE, Fedora).

Также можно отметить оперативное выявление в ядре Linux уязвимости (CVE-2018-14641) в коде для обработки фрагментированных IPv4 пакетов. Уязвимость позволяет удалённо вызвать крах ядра при обработке специально оформленных фрагментированных пакетов. Проблема не вышла за пределы цикла разработки ядра 4.19 и проявляется только в экспериментальных выпусках с 4.19-rc1 по 4.19-rc3. Кроме того, для инициирования удалённого отказа в обслуживании на целевой системе должны применяться достаточно редко используемые настройки, не выставляемые по умолчанию, но иногда используемые для организации сетевого доступа виртуальных машин (должен быть настроен проброс и маскарадинг пакетов, а атака должна производиться из внутренней сети и подпасть под правила проброса и трансляции адресов).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Выпуск модуля LKRG 0.4 для защиты от эксплуатации уязвимостей в ядре Linux
  3. OpenNews: Уязвимость в драйвере DisplayLink, позволяющая выполнить код в контексте ядра Linux
  4. OpenNews: Уязвимость в генераторе случайных чисел ядра Linux
  5. OpenNews: Критические уязвимости в подсистеме eBPF ядра Linux
  6. OpenNews: Уязвимость в реализации протокола DCCP в ядре Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: linux, kernel
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  • 1.2, Вадик (??), 10:40, 20/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +10 +/
    В целом меня радует тенденция нахождения уязвимостей. Лучше пусть находят, чем не находят.
     
     
  • 2.11, Виталик (??), 12:59, 20/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    В ядре 4.19 создали уязвимость. Пусть лучше создают чем не создают?
     
     
  • 3.13, Вуыкло (?), 14:18, 20/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Так радуюсь, когда вижу людей, у которых все еще идеалистическое молоко на губах не обсохло)
     
  • 1.3, Аноним (-), 10:57, 20/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Кто-то, наконец, настроил fuzzing тестирование
     
  • 1.9, Аноним (-), 12:50, 20/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +7 +/
    Линус Торвальдс приди - ответственных накажи!
     
     
  • 2.10, Бонд Джеймс Бонд (?), 12:58, 20/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Молотом Торвальдса
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 14:06, 20/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Он же запретил себе так делать: https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=
     
  • 1.14, Аноним (14), 14:36, 20/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Стоило Линусу уйти сразу уязвимости полезли
     

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