20.09.2018 10:23  Уязвимость в ядре Linux, потенциально позволяющая поднять привилегии

В подсистеме vmacache ядра Linux обнаружена уязвимость (CVE-2018-17182), которая потенциально может быть использована для создания эксплоита для повышения привилегий локального пользователя в системе. Уязвимость вызвана отсутствием проверки переполнения 32-разрядного номера последовательности, что можно использовать для обращения к уже освобождённому блоку памяти (use-after-free). Проблема присуствует в ядрах с 3.16 по 4.18.8. Исправление пока доступно в виде патча. Обновления пакетов для дистрибутивов ещё не сформированы (Debian, Ubuntu, RHEL, SUSE, Fedora).

Также можно отметить оперативное выявление в ядре Linux уязвимости (CVE-2018-14641) в коде для обработки фрагментированных IPv4 пакетов. Уязвимость позволяет удалённо вызвать крах ядра при обработке специально оформленных фрагментированных пакетов. Проблема не вышла за пределы цикла разработки ядра 4.19 и проявляется только в экспериментальных выпусках с 4.19-rc1 по 4.19-rc3. Кроме того, для инициирования удалённого отказа в обслуживании на целевой системе должны применяться достаточно редко используемые настройки, не выставляемые по умолчанию, но иногда используемые для организации сетевого доступа виртуальных машин (должен быть настроен проброс и маскарадинг пакетов, а атака должна производиться из внутренней сети и подпасть под правила проброса и трансляции адресов).



