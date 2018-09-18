18.09.2018 18:53  Новый сайт русскоязычного сообщества KDE

Русскоязычное сообщество KDE запустило обновлённый сайт KDE.ru. На сайте размещена основная информация о сообществе, ссылки для загрузки продуктов, инструкции для новых участников и список страниц в соцсетях. Сайт построен на движке Jekyll и размещён в основной инфраструктуре KDE на одном сервере c kde.org. Новый сайт заменил собой старый форум, утративший участников в последние годы, и призван помочь всем, кто начинает свой путь в мир свободного ПО.



