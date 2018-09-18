18.09.2018 18:53  Новый сайт русскоязычного сообщества KDE

|
|
|
|
|
|2.8, Никодим (?), 21:38, 18/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+15 +/–
|
Открыл сайт и узрел лучших людей на Земле. Я счастлив жить в 21м веке и пользоваться плодами их совершенного творчества! Вот бы тоже стать хоть каплю полезным и присоединиться к Великим Творцам Прекрасного! Но я не программист, я немощный пользователь... На что я способен?
|
|
|
|
|
|4.19, Аноним (-), 22:09, 18/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
|
Вот это отличная идея - я так обычно делаю, когда чувствую себя бесполезным, но хочется помочь. :D
|
|
|
|2.12, andrew (??), 21:54, 18/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+8 +/–
|
Kubuntu 18.04. Залогинился - 180 мб оперативки. Поработал 2 недели, закрыл приложения - 210 мб оперативки. Винда 10 зависла после недели аптайма.
|
|
|
|
|
|4.18, Аноним (-), 22:08, 18/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
|
Система? Он же написал, после входа) В принципе да, KDE5 щас примерно столько и весит после логина. 260-280 мегов на ноуте, и где-то 200 на десктопе, не знаю из-за чего так.
|