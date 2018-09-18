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18.09.2018 18:53  Новый сайт русскоязычного сообщества KDE

Русскоязычное сообщество KDE запустило обновлённый сайт KDE.ru. На сайте размещена основная информация о сообществе, ссылки для загрузки продуктов, инструкции для новых участников и список страниц в соцсетях. Сайт построен на движке Jekyll и размещён в основной инфраструктуре KDE на одном сервере c kde.org. Новый сайт заменил собой старый форум, утративший участников в последние годы, и призван помочь всем, кто начинает свой путь в мир свободного ПО.

  1. Главная ссылка к новости (https://kde.ru...)
  2. OpenNews: Тестирование рабочего стола KDE Plasma 5.14
  3. OpenNews: Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.5, продолжающего развитие KDE 3.5
  4. OpenNews: Выпуск KDE Applications 18.08
  5. OpenNews: Выпуск децентрализованного коммуникационного клиента Ring-KDE 3.0.0
  6. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.13
Автор новости: Илья Бизяев
Тип: К сведению
Ключевые слова: kde
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  • 1.1, Fracta1L (ok), 21:08, 18/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    О, хорошая новость.
     
     
  • 2.8, Никодим (?), 21:38, 18/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +15 +/
    Открыл сайт и узрел лучших людей на Земле. Я счастлив жить в 21м веке и пользоваться плодами их совершенного творчества! Вот бы тоже стать хоть каплю полезным и присоединиться к Великим Творцам Прекрасного! Но я не программист, я немощный пользователь... На что я способен?
     
     
  • 3.16, Fracta1L (ok), 22:06, 18/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Можешь задонатить им
     
     
  • 4.19, Аноним (-), 22:09, 18/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Вот это отличная идея - я так обычно делаю, когда чувствую себя бесполезным, но хочется помочь. :D
     
     
  • 5.22, Илья (??), 22:18, 18/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Попробуй поработай над переводом на русский язык.
     
  • 3.25, Дегенератор (?), 22:24, 18/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Закрой, забудь, завтра он сам закроется
     
  • 1.2, Аноним (2), 21:16, 18/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Аналогия с клубами на лицо. Если на старый форум никто не заходит надо создать новый форум.
     
  • 1.3, Аноним (3), 21:16, 18/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    И телеграмчик активный, это радует.
     
  • 1.4, Аноним (4), 21:21, 18/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –6 +/
    Как сделать так чтобы КДЕ выглядел красиво, а не по дефолту? Какие темы, иконки есть?
     
     
  • 2.5, Fracta1L (ok), 21:24, 18/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот это для тебя красота? XDD

    https://forum.manjaro.org/uploads/default/original/3X/8/9/89ff6b67fe947b8bda97

     
     
  • 3.6, Аноним (4), 21:27, 18/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А для цветных мониторов темы есть?
     
     
  • 4.11, . (?), 21:50, 18/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    это смотря какого он у вас цвета. Если зеленого - то есть.

     
  • 4.13, Аноним (-), 21:56, 18/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ничеси, цветной монитор? Может у тебя еще и айфон есть? Понторез...
     
  • 3.24, Илья (??), 22:22, 18/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Без шуток, я прусь по таким стилям.
     
  • 2.7, Vitaly Korotkov (?), 21:35, 18/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    store.kde.org - здесь все.
     
  • 2.29, Дегенератор (?), 22:25, 18/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Безальтернативный единственный уникальный BolgenOS !
     
  • 1.10, Ddjkgg (?), 21:47, 18/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –7 +/
    Среди наших продуктов: мощная, но легковесная...
    Вот это манямирок.
     
     
  • 2.12, andrew (??), 21:54, 18/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Kubuntu 18.04. Залогинился - 180 мб оперативки. Поработал 2 недели, закрыл приложения - 210 мб оперативки. Винда 10 зависла после недели аптайма.
     
     
  • 3.15, Аноним ищущий замену Юнити (?), 22:01, 18/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Что кокретно съедает 180 мб оперативки в вашем случае?
     
     
  • 4.18, Аноним (-), 22:08, 18/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Система? Он же написал, после входа) В принципе да, KDE5 щас примерно столько и весит после логина. 260-280 мегов на ноуте, и где-то 200 на десктопе, не знаю из-за чего так.
     
     
  • 5.20, Аноним ищущий замену Юнити (?), 22:15, 18/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну вот у меня вся система кубунту 18.04 около 600 мб съедает. А у вас реально 200???
     
     
  • 6.28, Аноним (28), 22:25, 18/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня на 10летнем стационарнике с АМД процлм и видюхой 400Мб с неборльшим
     
  • 6.32, Аноним (-), 22:34, 18/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    250-300мб на локалхосте интел и5 и видос гтх600.
     
  • 6.35, mikhailnov (ok), 01:00, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Отключите Akonadi.
     
  • 3.34, Ddjkgg (?), 22:56, 18/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Найс nиздабол
     
     
  • 4.36, Аноним (-), 02:07, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Это ты со своим батей так общаешься? Найс)
     
  • 1.17, Аноним (-), 22:06, 18/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Кто такой умный додумался назвать группу "KDE Россия"?
     
     
  • 2.23, ыы (?), 22:22, 18/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    это надо читать так: "КыдЭ Россия, Аууу....."
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 02:08, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Кадыр в опу дыр-дыр. ;)
     
  • 2.26, Аноним (26), 22:24, 18/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это вы ещё старый домен "Голоса России" не видели (vor.ru если кому интересно).
     
     
  • 3.38, Аноним (-), 02:13, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Больше похоже на домашнюю страничку старика Пу. :)
     

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