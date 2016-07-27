17.09.2018 12:49  Обновлён дистрибутив Homeros для людей с нарушениями зрения

Опубликованы новые сборки дистрибутива Homeros для людей с нарушениями зрения. Дистрибутив основан на пакетной базе Ubuntu 16.04.5 и поставляется с речевым окружением Emacspeak в качестве основной рабочей среды. Система предназначена для опытных русскоязычных пользователей GNU/Linux.

Emacspeak запускается внутри легковесного оконного менеджера DWM. Установка системы на жёсткий диск осуществляется при помощи скрипта клонирования образа live CD. Основным нововведением Homeros является возможность простого применения собственных патчей на код Emacspeak и сборка модифицированной версии системы.

Дистрибутив опубликован в двух вариантах: полностью свободном и в варианте для некоммерческого и невоенного использования. Во второй вариант системы включён синтезатор английской речи Mbrola.



