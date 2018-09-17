17.09.2018 10:19  Создатели Pale Moon ввели в строй портал проектов на базе XUL

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|2.3, Аноним (3), 10:53, 17/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Очень надеюсь, что второе. Было бы приятно увидеть обновления старых дополнений.
Но скорее всего, выйдет как обычно - компостная куча.
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|2.30, Andrey Mitrofanov (?), 13:57, 17/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Интересно, чем это будет. Компостная куча, где сие будет перегнивать еще неизвестно
> сколько, или "инкубатор" и площадка для взаимодействия...
Конечно! leftpad.xul.jpeg
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|4.28, шерстяной (?), 13:39, 17/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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собирать и патчить можете - но у себя на локалхосте.
_раздавать_ собранное и даже _скрипты_ собирающие - нет. Даже непатченный нельзя.
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|4.47, Emily (ok), 15:45, 17/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Как неудобно быть анонимом ((
P.S Аноним 5, 26 и 45 - это всё я, компьютеры разные )) Заходить на сайт, каждый раз, с другого ПК не очень удобно.
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|2.25, Joac (?), 13:13, 17/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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использую лису на маке линуксе и винде везде и ставлю всем.
в последнее время фф работает очень быстро, памяти отжирает меньше хрома.
я менеджер часто использую jira, загружаю борду с 10-ю командами!! страница весит 36 мегабайт каждое утро лиса справляется лучше хрома! на венде маке и линуксе.
о каких тормазах нытики говорят?
пользуюсь разнвми лисами но в основном developers edition
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|3.34, Maxim (??), 14:07, 17/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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У меня 32GB оперативы и 8 ядер кирпича.
Зато мне ни один чудак не будет рассказывать что урл больше не нужны.
И пользовался FF я всегда даже когда он был явно медленнее.
А теперь и подавно.
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|3.39, user (??), 14:20, 17/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> фф работает очень быстро, памяти отжирает меньше хрома.
А когда он больше Хрома то сжирал? Речь, естественно, не идёт про 5 вкладок, а хотя бы десятки.
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|1.10, rm1 (?), 11:32, 17/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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thereisonlyxul.org доступен только по HTTP, HTTPS не открывается. Начало хорошее. (нет). Установи ещё этих занятных экстеншенов, да отведай MITMа.
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|2.36, Maxim (??), 14:08, 17/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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У них по HTTPS даже браузер скачать нельзя. Если безопасность неважна для проекта даже в таких мелочах, то представляю что творится под капотом.
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|1.14, I wish to be a little girl (?), 12:11, 17/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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А почему xul это сложно и нельзя поддерживать?
В чем сложность этой штуки? Это же просто такой тулкит (большей частью графический) с яваскриптом и всё. Интерпретатор яваскрипта сам по себе.
Сложно последовательно адаптировать его к новым версиям всяких веб движков? А из-за чего?
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|2.18, Аноним (18), 12:31, 17/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Опеннетовские спецы сказали, что не нужно, значит не нужно. Чего это ты против массы переть вздумал? Самый умный что ли?
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|2.20, anonymous (??), 12:36, 17/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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А ты думаешь почему они ещё и ALSA выкинули? Вся возня из-за изоляции, как мне кажется. Типа у нас расширения должны быть полностью изолированы и выполняться в песочнице. А XUL имеет доступ ко всем внутренностям браузера.
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|3.23, I wish to be a little girl (?), 12:54, 17/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ага...
То есть по простому его к Webkit или Servo не прекрутить? И он зависит ещё от деталей реализации браузера и если менять хоть что в реализации, то плагины будут не до конца предсказуемо топиться?
И есть много способов сделать одно и то же? И вообще xul это браузер?
Может несу чушь, но пишу как чувствую.
Но недорасширения это же тоже не выход. Они превращают лису в неизвестно что!
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|4.24, anonymous (??), 13:08, 17/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Так прикрутили же. Интерфейс пока на XUL вроде сейчас крутится. Только раньше расширения могли в этот интерфейс активно вмешиваться, а вот сейчас нельзя.
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|5.31, AnonPlus (?), 13:59, 17/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Раньше расширения могли активно вмешаться во всё. Это связывало руки разработчикам, приходилось либо отказываться от изменений, либо ломать расширения. И так постоянно. В итоге, вой, что опять сломали, блаблабла. Теперь же возможности расширений ограничили документированным API, которое постепенно в каждом выпуске расширяется. Опять поднялся стон, что всё сломали, но теперь этот стон один раз, а не каждый релиз.
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|6.42, anonymous (??), 15:16, 17/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ломать продолжают, в т.ч. как интерфейс, так и его возможность настройки через css. А, собственно, больше расширения и не нужны. Большинство из них торчало только для того, чтобы вернуть как было.
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|2.29, НяшМяш (ok), 13:51, 17/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Мозилловцы вроде говорили, что XUL не совместим с многопроцессностью. Чтобы сделать его совместимым - надо его переписать с изменением апи. Поэтому они выбрали вариант с webextensions - чтобы и не тратить ещё 2 года на новый xul, и совместимость с хромыми дополнениями была бесплатно.
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|3.32, AnonPlus (?), 14:02, 17/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Да XUL-дополнения несовместимы, потому что вся эта система проектировалась в те времена, когда ни о какой многопроцессности и не мыслили, а в домашнем ПК было одно ядро (максимум с гипертредингом, если по какому-то недоразумению пользовать взял себе 4 пень вместо атлона).
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|5.44, anonymous (??), 15:23, 17/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Многопроцессность. Каждый таб как отдельный процесс. В XUL про это ни слуху, ни духу. Только специальный API наворачивать и всё ломать. Вот они и подумали, что раз уж ломать, то и выкинуть XUL заодно. Их ошибка только в том, что полнцоценной замены не завезли.
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|2.33, vitalif (ok), 14:04, 17/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Ты кодить под него пробовал? Ужос во плоти... а XPCOM вообще ад. Очень неудобно. Абсолютно не жалко, что эту гадость выпилили... экстенжны немного жалко, но я лично надеюсь, что просто все базовые вещи типа Tab Mix Plus встроят в сам браузер и все. Никакого кайфа не испытываю после каждой установки настраивать экстенжны для выполнения простейших вещей. Ну и тут никуда не денешься, невозможно вечно тащить этот груз г**на.
Кстати LRU Ctrl-Tab уже встроили в базовую поставку. Мне в принципе из необходимого осталась только настройка быстрых клавиш.
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|2.46, Аноним (46), 15:43, 17/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Это те, которые на BSD наезжали? Репозитории / порталы в наше время не надёжны, всё надо свое иметь локально.
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|1.48, robot228 (?), 16:40, 17/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Мне уже за 60 а чудных школьников я различаю даже через интернет.
Когда ж уже закончится эта бредятина с десятками ненужных форков. Лучше бы шли в мазиллу работать, а не ерундой заниматься.
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