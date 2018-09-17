17.09.2018 10:19  Создатели Pale Moon ввели в строй портал проектов на базе XUL

Разработчики web-браузера Pale Moon, ответвившегося от кодовой базы Firefox для сохранения поддержки XUL и классического интерфейса пользователя, объявили о создании собственного сайта-каталога thereisonlyxul.org. Сайт позиционируется как сводная площадка с информацией о проектах и дополнениях, использующих технологию XUL.

В настоящее время каталог находится на стадии формирования и на сайте пока представлен только список приложений, построенных с использованием платформы Unified XUL Platform (UXP). Кроме Pale Moon, в списке упомянуты браузеры Basilisk и Iceweasel-UXP, irc-клиент Ambassador, почтовый клиент Icedove-UXP.



