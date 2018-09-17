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17.09.2018 10:19  Создатели Pale Moon ввели в строй портал проектов на базе XUL

Разработчики web-браузера Pale Moon, ответвившегося от кодовой базы Firefox для сохранения поддержки XUL и классического интерфейса пользователя, объявили о создании собственного сайта-каталога thereisonlyxul.org. Сайт позиционируется как сводная площадка с информацией о проектах и дополнениях, использующих технологию XUL.

В настоящее время каталог находится на стадии формирования и на сайте пока представлен только список приложений, построенных с использованием платформы Unified XUL Platform (UXP). Кроме Pale Moon, в списке упомянуты браузеры Basilisk и Iceweasel-UXP, irc-клиент Ambassador, почтовый клиент Icedove-UXP.

  1. Главная ссылка к новости (https://forum.palemoon.org/vie...)
  2. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 28.0
  3. OpenNews: Позиция проекта Pale Moon в отношении XUL-дополнений
  4. OpenNews: Проект Pale Moon представил новый браузер Basilisk и платформу UXP
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: palemoon
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  • 1.1, Аноним (1), 10:36, 17/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Интересно, чем это будет. Компостная куча, где сие будет перегнивать еще неизвестно сколько, или "инкубатор" и площадка для взаимодействия...
     
     
  • 2.2, iPony (?), 10:39, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Очевидно, что "Компостная куча, где сие будет перегнивать еще неизвестно сколько"
     
     
  • 3.11, eganru (?), 11:38, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Куча компоста гораздо лучше, чем просто разбросанный по дому компост.
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 12:52, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Разбросанный компост так и останется разбросанным. Просто добавится еще и куча.
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:53, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Очень надеюсь, что второе. Было бы приятно увидеть обновления старых дополнений.
    Но скорее всего, выйдет как обычно - компостная куча.
     
  • 2.30, Andrey Mitrofanov (?), 13:57, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Интересно, чем это будет. Компостная куча, где сие будет перегнивать еще неизвестно
    > сколько, или "инкубатор" и площадка для взаимодействия...

    Конечно! leftpad.xul.jpeg

     
  • 1.5, Аноним (5), 11:15, 17/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Список проектов, которые пока, ещё, не добили? Чтобы не забыть?
     
  • 1.7, Аноним (5), 11:20, 17/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Pale Moon = Неуловимый Джо
     
  • 1.8, Аноним (5), 11:22, 17/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Своей лицензией Pale Moon отбивает всё желание этим браузером. Пусть дальше развиваются.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:22, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А чем его лицензия отличается от лицензии Firefox?
     
     
  • 3.17, anonymous (??), 12:29, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нельзя собирать и патчить под именем Pale Moon
     
     
  • 4.28, шерстяной (?), 13:39, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    собирать и патчить можете - но у себя  на локалхосте.

    _раздавать_ собранное и даже _скрипты_ собирающие - нет. Даже непатченный нельзя.

     
  • 3.26, Аноним (26), 13:21, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://forum.palemoon.org/viewtopic.php?f=12&t=289
     
  • 2.37, Аноним (37), 14:11, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У вас лицензионная непереносимость?
     
     
  • 3.45, Аноним (45), 15:39, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На несвободные  да
     
     
  • 4.47, Emily (ok), 15:45, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как неудобно быть анонимом ((
    P.S Аноним 5, 26 и 45 - это всё я, компьютеры разные )) Заходить на сайт, каждый раз, с другого ПК не очень удобно.
     
  • 1.9, Аноним (9), 11:26, 17/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    В своё время ненавидел тормозной XUL, а теперь нам явно дали понять, что бывает хуже, причем сильно. (
    Так что, я - за.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 12:35, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ну, Firefox доказал, что без XUL ему лучше и быстрее, так что не всё потеряно
     
  • 2.25, Joac (?), 13:13, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    использую лису на маке линуксе и винде везде и ставлю всем.
    в последнее время фф работает очень быстро, памяти отжирает меньше хрома.
    я менеджер часто использую jira, загружаю борду с 10-ю командами!! страница весит 36 мегабайт каждое утро лиса справляется лучше хрома! на венде маке и линуксе.

    о каких тормазах нытики говорят?

    пользуюсь  разнвми лисами  но в основном developers edition

     
     
  • 3.34, Maxim (??), 14:07, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня 32GB оперативы и 8 ядер кирпича.
    Зато мне ни один чудак не будет рассказывать что урл больше не нужны.
    И пользовался FF я всегда даже когда он был явно медленнее.
    А теперь и подавно.
     
  • 3.39, user (??), 14:20, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > фф работает очень быстро, памяти отжирает меньше хрома.

    А когда он больше Хрома то сжирал? Речь, естественно, не идёт про 5 вкладок, а хотя бы десятки.

     
  • 1.10, rm1 (?), 11:32, 17/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    thereisonlyxul.org доступен только по HTTP, HTTPS не открывается. Начало хорошее. (нет). Установи ещё этих занятных экстеншенов, да отведай MITMа.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:58, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    радует только то, что эти XUL'ы настолько же Неуловимый Джо, насколько Pale Moon
     
     
  • 3.15, I wish to be a little girl (?), 12:15, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Многое нормальное - неуловимый джо.
    Но это не повод пользоваться Мейл Ру Интернетом.
     
  • 2.36, Maxim (??), 14:08, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У них по HTTPS даже браузер скачать нельзя. Если безопасность неважна для проекта даже в таких мелочах, то представляю что творится под капотом.
     
  • 1.12, Аноним (12), 11:58, 17/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Могильник подняли? Молодцы, правда обновлений не будет.
     
  • 1.14, I wish to be a little girl (?), 12:11, 17/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А почему xul это сложно и нельзя поддерживать?
    В чем сложность этой штуки? Это же просто такой тулкит (большей частью графический) с яваскриптом и всё. Интерпретатор яваскрипта сам по себе.

    Сложно последовательно адаптировать его к новым версиям всяких веб движков? А из-за чего?

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 12:31, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Опеннетовские спецы сказали, что не нужно, значит не нужно. Чего это ты против массы переть вздумал? Самый умный что ли?
     
     
  • 3.27, I wish to be a little girl (?), 13:35, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну значит им не нужно.
     
  • 2.20, anonymous (??), 12:36, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А ты думаешь почему они ещё и ALSA выкинули? Вся возня из-за изоляции, как мне кажется. Типа у нас расширения должны быть полностью изолированы и выполняться в песочнице. А XUL имеет доступ ко всем внутренностям браузера.
     
     
  • 3.21, anonymous (??), 12:37, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Правда, как выясняется, без этого доступа ничерта не изменить...
     
  • 3.23, I wish to be a little girl (?), 12:54, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ага...
    То есть по простому его к Webkit или Servo не прекрутить? И он зависит ещё от деталей реализации браузера и если менять хоть что в реализации, то плагины будут не до конца предсказуемо топиться?
    И есть много способов сделать одно и то же? И вообще xul это браузер?
    Может несу чушь, но пишу как чувствую.

    Но недорасширения это же тоже не выход. Они превращают лису в неизвестно что!

     
     
  • 4.24, anonymous (??), 13:08, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так прикрутили же. Интерфейс пока на XUL вроде сейчас крутится. Только раньше расширения могли в этот интерфейс активно вмешиваться, а вот сейчас нельзя.
     
     
  • 5.31, AnonPlus (?), 13:59, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Раньше расширения могли активно вмешаться во всё. Это связывало руки разработчикам, приходилось либо отказываться от изменений, либо ломать расширения. И так постоянно. В итоге, вой, что опять сломали, блаблабла. Теперь же возможности расширений ограничили документированным API, которое постепенно в каждом выпуске расширяется. Опять поднялся стон, что всё сломали, но теперь этот стон один раз, а не каждый релиз.
     
     
  • 6.42, anonymous (??), 15:16, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ломать продолжают, в т.ч. как интерфейс, так и его возможность настройки через css. А, собственно, больше расширения и не нужны. Большинство из них торчало только для того, чтобы вернуть как было.
     
  • 5.41, Аноним (41), 14:49, 17/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Но изменение интерфейса всё-таки была отличная штука Хотя и сейчас можно поменя... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.43, anonymous (??), 15:18, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это всё ограниченные изменения. Что-то типа tabmix на них не сделать.
     
  • 2.29, НяшМяш (ok), 13:51, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Мозилловцы вроде говорили, что XUL не совместим с многопроцессностью. Чтобы сделать его совместимым - надо его переписать с изменением апи. Поэтому они выбрали вариант с webextensions - чтобы и не тратить ещё 2 года на новый xul, и совместимость с хромыми дополнениями была бесплатно.
     
     
  • 3.32, AnonPlus (?), 14:02, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да XUL-дополнения несовместимы, потому что вся эта система проектировалась в те времена, когда ни о какой многопроцессности и не мыслили, а в домашнем ПК было одно ядро (максимум с гипертредингом, если по какому-то недоразумению пользовать взял себе 4 пень вместо атлона).
     
     
  • 4.40, I wish to be a little girl (?), 14:38, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А как оно может быть не так с многопроцессорностью?
    Что там ломается вообще?

    Можно ответить ссылкой (только я не пойму).

     
     
  • 5.44, anonymous (??), 15:23, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Многопроцессность. Каждый таб как отдельный процесс. В XUL про это ни слуху, ни духу. Только специальный API наворачивать и всё ломать. Вот они и подумали, что раз уж ломать, то и выкинуть XUL заодно. Их ошибка только в том, что полнцоценной замены не завезли.
     
  • 2.33, vitalif (ok), 14:04, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ты кодить под него пробовал? Ужос во плоти... а XPCOM вообще ад. Очень неудобно. Абсолютно не жалко, что эту гадость выпилили... экстенжны немного жалко, но я лично надеюсь, что просто все базовые вещи типа Tab Mix Plus встроят в сам браузер и все. Никакого кайфа не испытываю после каждой установки настраивать экстенжны для выполнения простейших вещей. Ну и тут никуда не денешься, невозможно вечно тащить этот груз г**на.

    Кстати LRU Ctrl-Tab уже встроили в базовую поставку. Мне в принципе из необходимого осталась только настройка быстрых клавиш.

     
  • 1.35, vitalif (ok), 14:07, 17/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Сумерки Сага Бледнолуние, блин
     
  • 1.38, user (??), 14:19, 17/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    боже храни нормальный браузер!
     
     
  • 2.46, Аноним (46), 15:43, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это те, которые на BSD наезжали? Репозитории / порталы в наше время не надёжны, всё надо свое иметь локально.
     
  • 1.48, robot228 (?), 16:40, 17/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Мне уже за 60 а чудных школьников я различаю  даже через интернет.
    Когда ж уже закончится эта бредятина с десятками ненужных форков. Лучше бы шли в мазиллу работать, а не ерундой заниматься.
     

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