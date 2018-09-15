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15.09.2018 09:10  Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.14

Подготовлен новый стабильный релиз интерфейса для упрощения настройки параметров сети - NetworkManager 1.14. Плагины для поддержки VPN, OpenConnect, PPTP, OpenVPN и OpenSWAN развиваются в рамках собственных циклов разработки.

Ключевые новшества NetworkManager 1.14:

  • Поддержка устройств для работы в маломощных беспроводных сетях IEEE 802.15.4 с использованием протокола 6lowPAN (IPv6 over Low power Wireless Personal Area Networks);
  • Возможность повторной активации профиля, используя настройку "connection.multi-connect";
  • Добавлена настройка для привязки профиля к устройствам через определение списка сопоставления с именами сетевых интерфейсов;
  • Поддержка возможностей инструментария ethtool для управления выносом операций вычисления контрольных сумм и обработки сегментов на плечи сетевой карты (offload);
  • Возможность настройки LLMNR (Link Local Multicast Name Resolution);
  • Предложен новый API для взаимодействия с NetworkManager через D-Bus , старый D-Bus API объявлен устаревшим из-за проблем, возникающих с привязкой к порядку следования байт при кодировании IP-адреса;
  • Поддержка IP-туннелей ip6gre и ip6gretap;
  • Возможность определения сетевых интерфейсов, используемых для VPN на базе WireGuard (WireGuard VPN пока не может быть настроен через NetworkManager);
  • Возможность настройки сетевых интерфейсов, созданных виртуализированными устройствами на базе технологии SR-IOV (Single Root Input/Output Virtualization);
  • Улучшен разбор ошибок при активации в условиях недоступности сетевого устройства;
  • Возможность повторного применения изменений метрик маршрута;
  • Поддержка использования EAP-профилей с бэкендом на базе Wi-Fi демона IWD, развиваемого компанией Intel в качестве альтернативы wpa_supplicant. Поддержка API iwd 0.8.


  1. Главная ссылка к новости (https://mail.gnome.org/archive...)
  2. OpenNews: Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.12
  3. OpenNews: В ArchLinux интегрирован новый сетевой конфигуратор netctl
  4. OpenNews: Первый стабильный релиз сетевого конфигуратора ConnMan
  5. OpenNews: Разработчики systemd предложили новую систему для настройки сетевой конфигурации
  6. OpenNews: Ubuntu переходит на формат сетевой конфигурации netplan
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: networkmanager
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  • 1.1, Аноним (1), 09:48, 15/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Для l2tp всё ещё надо патчи или левые репозитории подключать?
     
     
  • 2.2, Аноним (-), 09:57, 15/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –4 +/
    Зачем тебе эта мёртвая сеть нужна? Педофил что ли?
     
     
  • 3.3, name (??), 10:00, 15/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    У нас провайдер отдает инет по pptp еще, так что всё нужно
     
     
  • 4.4, Аноним (4), 10:04, 15/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Нужно голосовать рублем и уходить от таких провайдеров.
     
     
  • 5.5, Q (??), 10:10, 15/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Зачем ограничиваться полумерами? Ещё надо бросить работу, развестись с женой и уехать из страны.
     
     
  • 6.9, Аноним (9), 10:57, 15/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Последнее в тему.
     
  • 4.6, Умелец (?), 10:20, 15/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Воистину нужно! Сам просканировал локалку провайдера, скопировал логин и пароль и сижу уже год с бесплатным интернетом.
     
  • 4.10, AleksK (ok), 11:06, 15/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Любой роутер решает эту проблему полностью.
     
  • 2.8, пох (?), 10:56, 15/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ага, не правда ли смешно, что хрень, сделанная из единственного соображения "хотим как в винде!" не поддерживает нормально основную виндосовместимую версию vpn? ;-)

    и не будет - это ж ipsec (пусть в кривой упаковке), тут мозги нужны, а не только неистребимое желание "увидел вчера в винде "detecting network", хочу чтоб у меня "десктоп" так же умел!"

     
  • 1.7, Аноним (7), 10:27, 15/09/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >WireGuard VPN пока не может быть настроен через NetworkManager

    Ну и зачем тогда нужен этот релиз? Доделали бы все до ума и выкатили.

     

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