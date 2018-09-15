15.09.2018 09:10  Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.14

Подготовлен новый стабильный релиз интерфейса для упрощения настройки параметров сети - NetworkManager 1.14. Плагины для поддержки VPN, OpenConnect, PPTP, OpenVPN и OpenSWAN развиваются в рамках собственных циклов разработки. Ключевые новшества NetworkManager 1.14: Поддержка устройств для работы в маломощных беспроводных сетях IEEE 802.15.4 с использованием протокола 6lowPAN (IPv6 over Low power Wireless Personal Area Networks);

Возможность повторной активации профиля, используя настройку "connection.multi-connect";

Добавлена настройка для привязки профиля к устройствам через определение списка сопоставления с именами сетевых интерфейсов;

Поддержка возможностей инструментария ethtool для управления выносом операций вычисления контрольных сумм и обработки сегментов на плечи сетевой карты (offload);

Возможность настройки LLMNR (Link Local Multicast Name Resolution);

Предложен новый API для взаимодействия с NetworkManager через D-Bus , старый D-Bus API объявлен устаревшим из-за проблем, возникающих с привязкой к порядку следования байт при кодировании IP-адреса;

Поддержка IP-туннелей ip6gre и ip6gretap;

Возможность определения сетевых интерфейсов, используемых для VPN на базе WireGuard (WireGuard VPN пока не может быть настроен через NetworkManager);

Возможность настройки сетевых интерфейсов, созданных виртуализированными устройствами на базе технологии SR-IOV (Single Root Input/Output Virtualization);

Улучшен разбор ошибок при активации в условиях недоступности сетевого устройства;

Возможность повторного применения изменений метрик маршрута;

Поддержка использования EAP-профилей с бэкендом на базе Wi-Fi демона IWD, развиваемого компанией Intel в качестве альтернативы wpa_supplicant. Поддержка API iwd 0.8.



