15.09.2018 09:10  Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.14

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|5.5, Q (??), 10:10, 15/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Зачем ограничиваться полумерами? Ещё надо бросить работу, развестись с женой и уехать из страны.
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|4.6, Умелец (?), 10:20, 15/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Воистину нужно! Сам просканировал локалку провайдера, скопировал логин и пароль и сижу уже год с бесплатным интернетом.
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|2.8, пох (?), 10:56, 15/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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ага, не правда ли смешно, что хрень, сделанная из единственного соображения "хотим как в винде!" не поддерживает нормально основную виндосовместимую версию vpn? ;-)
и не будет - это ж ipsec (пусть в кривой упаковке), тут мозги нужны, а не только неистребимое желание "увидел вчера в винде "detecting network", хочу чтоб у меня "десктоп" так же умел!"
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|1.7, Аноним (7), 10:27, 15/09/2018 [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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>WireGuard VPN пока не может быть настроен через NetworkManager
Ну и зачем тогда нужен этот релиз? Доделали бы все до ума и выкатили.
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