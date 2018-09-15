15.09.2018 00:03  Доступен WiX.Py 0.1, кроссплатформенный сборщик MSI-инсталлеров

Подготовлен первый релиз WiX.Py, сборщика MSI-инсталляторов, предоставляющего возможность собирать MSI-пакеты для кроссплатформенных приложений без использования выделенного сервера на базе Windows, а также позволяющего проводить сборку в Docker-контейнерах. Применение WiX.Py позволяет сэкономить на инфраструктуре проекта и ускорить сборки с использованием систем непрерывной интеграции. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3.

При запуске на Unix-системах для генерации MSI-инсталляторов используется библиотека libmsi, а в окружении Windows вызывается штатная библиотека msi.dll. По сравнению с обёртками для WiX (python-wix, go-msi, electron-wix-msi и т.п.), WiX.Py работает как самодостаточное консольное приложение. Поскольку WiX.Py написан на Python, его можно использовать как пакет в сборочных скриптах и при необходимости самостоятельно расширять функциональность. В отличии от WiX (стандарт в области сборки MSI), WiX.Py не требует гигантских сборочных XML-файлов и сильно упрощает подготовку MSI-инсталляторов для средних и мелких проектов.



