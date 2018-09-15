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15.09.2018 00:03  Доступен WiX.Py 0.1, кроссплатформенный сборщик MSI-инсталлеров

Подготовлен первый релиз WiX.Py, сборщика MSI-инсталляторов, предоставляющего возможность собирать MSI-пакеты для кроссплатформенных приложений без использования выделенного сервера на базе Windows, а также позволяющего проводить сборку в Docker-контейнерах. Применение WiX.Py позволяет сэкономить на инфраструктуре проекта и ускорить сборки с использованием систем непрерывной интеграции. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3.

При запуске на Unix-системах для генерации MSI-инсталляторов используется библиотека libmsi, а в окружении Windows вызывается штатная библиотека msi.dll. По сравнению с обёртками для WiX (python-wix, go-msi, electron-wix-msi и т.п.), WiX.Py работает как самодостаточное консольное приложение. Поскольку WiX.Py написан на Python, его можно использовать как пакет в сборочных скриптах и при необходимости самостоятельно расширять функциональность. В отличии от WiX (стандарт в области сборки MSI), WiX.Py не требует гигантских сборочных XML-файлов и сильно упрощает подготовку MSI-инсталляторов для средних и мелких проектов.

  1. Главная ссылка к новости (https://wix.sk1project.net/...)
  2. OpenNews: Уязвимость в gnome-exe-thumbnailer, позволяющая выполнить код при просмотре каталога с MSI-файлом
  3. OpenNews: Microsoft разрабатывает открытый APT-подобный пакетный менеджер для Windows
  4. OpenNews: Microsoft выпустила открытый пакетный менеджер для приложений .NET
  5. OpenNews: Представлен Calamares 1.0, независимый от дистрибутивов фреймворк для построения инсталляторов
  6. OpenNews: Представлен новый инсталлятор для серверной редакции Ubuntu
Автор новости: sK1 Project
Тип: Программы
Ключевые слова: wix, intall, msi, windows
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  • 1.1, Петр Петр (?), 08:16, 15/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Кому в 2018 нужны эти самые MSI-пакеты?
     
     
  • 2.3, A.Stahl (ok), 08:33, 15/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Пользователям Винды.
     
     
  • 3.7, Антон (??), 09:58, 15/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Кому в 2018 нужны эти самые винды?
     
     
  • 4.9, metakeks (?), 10:16, 15/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Мне например. Бухгалтерам. Да вообще людям, ценящим время и умеющим работать с таким софтом, как Outlook, Adobe, и иже с ними.
     
     
  • 5.11, Аноним_ка (?), 10:45, 15/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Adobe

    Это к macOS. На винде этот софт хуже работает.

     
  • 1.2, Аноним (2), 08:20, 15/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А чего не на Go?.....
     
     
  • 2.5, sK1 Project (?), 09:38, 15/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Если скомпилированный бинарник, то про использование как пакет и модификацию под свои нужды в скриптах можно забыть.
     
  • 1.4, Аноним (4), 09:06, 15/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > гигантских сборочных XML-файлов

    Ну в общем WiX на минималках, окей.

     
     
  • 2.6, sK1 Project (?), 09:41, 15/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тип таво - минимум необходимой для сборки информации. У WiX явный оверхед с XML.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 10:04, 15/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > У WiX явный оверхед.

    Тут надо было поставить точку.

     
     
  • 4.10, sK1 Project (?), 10:28, 15/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Намекаете, что у WiX гораздо больше возможностей? :) На самом деле что WiX, что WiX используют на винде одну и ту же msi.dll, у которой очень простой интерфейс. Поэтому нехватающие в WiX.Py фичи легко скриптуются. WiX не поскриптуешь - использовать можно только то, что саппортится конкретной версией.
     
  • 1.12, mimocrocodile (?), 10:47, 15/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Если учесть, что wix - это windows installer xml, то получается немного странное название.

    А вообще не понятно зачем именно msi?

     
     
  • 2.13, sK1 Project (?), 10:57, 15/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    WiX.Py внутри строит модель WXS документа (кстати, можно сохранить в xml). И на основе ее генерирует MSI пакет. Ксательно "почему msi" - разве в винде уже завезли что-то другое в качестве пакетов?
     
     
  • 3.15, mimocrocodile (?), 11:04, 15/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Всё что угодно в принципе, msi так и не прижился в качестве единственного формата установщика.
    Теоретически он даёт декларативное описание установщика, но на практике всё равно его надо подпирать как сверху (UI) так и снизу (custom actions).

    В качестве кросс-платформенных альтернатив есть NSIS, у него конечно свой наркоманский синтаксис, но для простых задач сойдёт.

     
  • 1.14, Celcion (ok), 11:03, 15/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Мне вот интересно - когда на бидоне уже операционку напишут? Сколько можно на эти мелочи размениваться?
     

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