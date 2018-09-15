15.09.2018 00:03  Доступен WiX.Py 0.1, кроссплатформенный сборщик MSI-инсталлеров

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|4.9, metakeks (?), 10:16, 15/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Мне например. Бухгалтерам. Да вообще людям, ценящим время и умеющим работать с таким софтом, как Outlook, Adobe, и иже с ними.
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|2.5, sK1 Project (?), 09:38, 15/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Если скомпилированный бинарник, то про использование как пакет и модификацию под свои нужды в скриптах можно забыть.
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|4.10, sK1 Project (?), 10:28, 15/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Намекаете, что у WiX гораздо больше возможностей? :) На самом деле что WiX, что WiX используют на винде одну и ту же msi.dll, у которой очень простой интерфейс. Поэтому нехватающие в WiX.Py фичи легко скриптуются. WiX не поскриптуешь - использовать можно только то, что саппортится конкретной версией.
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|2.13, sK1 Project (?), 10:57, 15/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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WiX.Py внутри строит модель WXS документа (кстати, можно сохранить в xml). И на основе ее генерирует MSI пакет. Ксательно "почему msi" - разве в винде уже завезли что-то другое в качестве пакетов?
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|3.15, mimocrocodile (?), 11:04, 15/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Всё что угодно в принципе, msi так и не прижился в качестве единственного формата установщика.
Теоретически он даёт декларативное описание установщика, но на практике всё равно его надо подпирать как сверху (UI) так и снизу (custom actions).
В качестве кросс-платформенных альтернатив есть NSIS, у него конечно свой наркоманский синтаксис, но для простых задач сойдёт.
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