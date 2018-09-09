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14.09.2018 08:30  В Ghostscript 9.25 продолжено исправление опасных уязвимостей

Доступен релиз набора инструментов для обработки, преобразования и генерации документов в форматах PostScript и PDF - Ghostscript 9.25, в котором продолжено исправление уязвимостей. После публикации выпуска Ghostscript 9.24, в котором были устранены критические уязвимости, исследователи безопасности пришли к выводу, что реализованный метод блокирования уязвимостей не охватывает все возможные векторы атаки. В частности, выявлено три новых варианта (CVE-2018-16802) эксплуатации уязвимости CVE-2018-15909, позволяющих через манипуляцию с инструкцией "pipe" в PostScript-файле добиться исполнения кода атакующего.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.ghostscript.com/do...)
  2. OpenNews: Выпуск Ghostscript 9.24 с исправлением уязвимостей, эксплуатируемых через ImageMagick, Evince и Nautilus
  3. OpenNews: Уязвимость, позволяющая удалённо выполнить код на сервере PHP-репозитория Packagist
  4. OpenNews: Грег Кроа-Хартман раскритиковал поведение Intel при исправлении уязвимостей Meltdown и Spectre
  5. OpenNews: Уязвимость в гипервизоре KVM
  6. OpenNews: Уязвимость в NoScript 5.x, позволяющая обойти отключение JavaScript в Tor Browser 7.x
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: ghostscript, postscript
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