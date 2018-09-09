14.09.2018 08:30  В Ghostscript 9.25 продолжено исправление опасных уязвимостей

Доступен релиз набора инструментов для обработки, преобразования и генерации документов в форматах PostScript и PDF - Ghostscript 9.25, в котором продолжено исправление уязвимостей. После публикации выпуска Ghostscript 9.24, в котором были устранены критические уязвимости, исследователи безопасности пришли к выводу, что реализованный метод блокирования уязвимостей не охватывает все возможные векторы атаки. В частности, выявлено три новых варианта (CVE-2018-16802) эксплуатации уязвимости CVE-2018-15909, позволяющих через манипуляцию с инструкцией "pipe" в PostScript-файле добиться исполнения кода атакующего.



