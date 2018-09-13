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13.09.2018 10:10  Выпуск мобильной ОС Sailfish 2.2.1

Компания Jolla, основанная бывшими сотрудниками Nokia с целью разработки новых смартфонов, построенных на базе Linux-платформы MeeGo, опубликовала релиз операционной системы Sailfish 2.2.1. Сборки подготовлены для устройств Jolla 1, Jolla C и Sony Xperia X, но поставляются пока только для зарегистрированных участников программы раннего доступа к прошивкам (для всех остальных доступ будет открыт через неделю).

Sailfish использует графический стек на базе Wayland и библиотеки Qt5, системное окружение построено на основе Mer (форк MeeGo) и пакетов Mer-дистрибутива Nemo. Пользовательская оболочка, базовые мобильные приложения, QML-компоненты построения графического интерфейса Silica, прослойка для запуска Andrоid-приложений, движок умного ввода текста и система синхронизации данных являются проприетарными, но их код планировалось открыть ещё в прошлом году.

В новой версии:

  • Обновлён почтовый клиент и календарь-планировщик. Добавлена возможность принятия или отказа от приглашений на встречи от пользователей Exchange ActiveSync с отражением мероприятия в календаре. Реализована функция получения подтверждения доставки писем и улучшена обработка почтовых вложений;
  • Расширены возможности приложения для управления учётными записями, в том числе решены проблемы с использованием параметров входа на Facebook и Dropbox, добавлены настройки, необходимые для соответствия требованиям GDPR (Общий регламент по защите данных);
  • Добавлена возможность сохранения активного VPN-сеанса при смене первичных сетевых подключений (например, маршрут по умолчанию через VPN сохраняется при переходе от WiFi на работу через 4G и наоборот);
  • Обновлена прослойка Aliendalvik, предоставляющая средства для запуска приложений, написанных для платформы Android;
  • В программе для просмотра фотографий добавлена поддержка изображений в формате BMP;
  • Устранена старая уязвимость в реализации протокола MDP (CVE-2014-4323), позволяющая удалённо получить контроль над устройством, а также ещё 8 уязвимостей из которых три (CVE-2012-0815, CVE-2012-0061, CVE-2012-0060) известны ещё с 2012 года.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.jolla.com/nurmonj...)
  2. OpenNews: Выпуск мобильной ОС Sailfish 2.2.0
  3. OpenNews: Выпуск мобильной ОС Sailfish 2.1.4
  4. OpenNews: Выпуск мобильной ОС Sailfish 2.1.3
  5. OpenNews: План разработки мобильной платформы KDE Plasma Mobile
  6. OpenNews: Выпуск мобильной ОС Sailfish 2.1.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: sailfish
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  • 1.2, Аноним (2), 10:37, 13/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Устранены уязвимости, которым уже 6 лет. Оперативно, чо.
     
     
  • 2.22, px (??), 13:30, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Уязвимости могут иметь низкий уровень опасности
     
  • 1.3, Попугай Кеша (?), 10:52, 13/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Так-так. Для каких мобил данная ОС? Кто пользуется - поделитесь опытом. Смотрел вчера презентацию Apple, захотелось сбежать на что-то другое, Андроид не предлагать.
     
     
  • 2.4, th3m3 (ok), 11:05, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Я уже прошёл этот путь. На данный момент, альтернатив Android - нет.
     
  • 2.5, Stax (ok), 11:10, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +8 +/
    Какая разница? Это же проприеторасты похлеще apple, только вместо того, чтобы честно в этом признаться - делают вид, что типа сотрудничают с сообществом. По факту открыли в основном то, что обязаны были открыть по лицензиям, а все свои наработки (в том числе почти все, что в новости - "Обновлён почтовый клиент и календарь-планировщик", "Обновлена прослойка Aliendalvik" и т.п.) - все закрыто. Раньше в новости о sailfish постили картинку (https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=45586), но теперь, видимо, стесняются.

    Так что уходя от apple - не стоит идти к таким же проприетарщикам. Идите на открытые технологии.

    Хотя, конечно, смерть или летаргический сон всех Firefox Phone, Ubuntu Phone, Tizen и прочих WebOS удручает. И из всего живого и в достаточной степени открытого - кроме Android ничего и нет :(

     
     
  • 3.11, Попугай Кеша (?), 11:37, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, а вот на что идти на открытое? Librem вроде делают. Вариантов-то и нет судя по всему.
     
     
  • 4.14, Школьник (ok), 12:12, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    LineageOS и смирение.
    ЗЫ Линейка в сборочке от microG, разумеется, если без приложений из Play Store жизни нет (мой случай). Иначе можно и стандартную сборочку, но без GApps.
     
  • 3.27, Аноним (27), 15:29, 13/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну уж похлеще Пару закрытых модулей Без них правда банан и тот больше похож на... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.6, Синий попугай (?), 11:12, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Как попугай попугаю - не рекомендую. Использовал Jolla 1 года два. Интересная гиковская игрушка, годится как телефон для позвонить. Есть встроенный терминал, можно запустить htop,  например, и пугать рядом стоящих соседей по вагона метро. Есть пакетный менеджер, можно прямо в блокноте телефона написать программу, например на с++, скомпилировать и тут же запустить, написать systemd модуль и поставить на авто запуск. Есть свой магазин приближения на 85 процентов заполненный хеллоу уорлд приложениями версии 0.0.1, есть поддержка андроид версии 4.2 для Jolla 1, эти приложения идут через одно и не всегда и медленновато в силу слабого железа. Зато если что то отключить или закрыть - оно отключено или закрыто, никаких псевдоинтеллектуальных поузапущенных полуслужб полуотправляющих в фоне полускриншоты. Интересное жестокое управление, даже скучаю по нему. А в остальном, особенно после айфона, вас скорее всего будет рвать кровью.
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:17, 13/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    а что не так с яблом и андрюхой вроде иос нормальная ось, только девайсов на не... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.12, Попугай Кеша (?), 11:39, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Яблоко - конские цены, дурацкая челка, невозможность контролировать ОС насколько хочется
    Андроид - проблемы с безопасностью, непродуманный UI/UX (сужу по 6 версии)
     
     
  • 4.13, ryoken (ok), 11:59, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    LineageOS в помощь.
    А вообще, живая была б Maemo и N900 развили под современные реалии - фиг бы я с них слез...
     
     
  • 5.17, Попугай Кеша (?), 12:25, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да уж! Эх, мечты, мечты...
     
  • 4.28, Аноним (28), 15:29, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Яблоко само сплошная проблема безопасности.
    Андройд тоже невозможно контролировать насколько хочется.
     
  • 4.30, iPony (?), 16:21, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > конские цены

    Давайте не будем таких выражений использовать. Как-то не это...

     
  • 3.18, анон (?), 12:27, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Новый iphone с 2 симками
     
  • 3.20, commiethebeastie (ok), 13:16, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >а что не так с яблом и андрюхой?

    Тем что аппарат с первым тебе никогда не принадлежал, а аппарат со вторым перестал принадлежать с 5-й версии.

     
  • 2.10, istepan (ok), 11:34, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ищи с поддержкой android one. Не будет проблем с прошивками и обновлениями.
     
  • 2.19, имя (?), 12:27, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Специально для вас: https://lineage.microg.org
    Ещё есть Replicant.
     
  • 2.29, iPony (?), 16:19, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я вот вчера, как и все тут, смотрел презентацию Apple
    Не могу сказать, что оказался в восторге. Но чёткое понимание "тебе всё равно некуда деваться" всё же обозначалось.
     
  • 1.8, vadiml (ok), 11:26, 13/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересно, а баги, появившиеся в 2.2.0 они исправили?
     
  • 1.9, meequz (ok), 11:33, 13/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Даёшь ещё более блеклый текст, чтобы совсем сливался с фоном. А то только людям с плохим зрением сейчас пользоваться Sailfish невозможно. Надо чтобы и остальные 70% не смогли.
     
     
  • 2.16, borbacuca (ok), 12:24, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    как человек с сз ++++
     
  • 2.21, Клыкастый (ok), 13:28, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    там есть темы (в терминах SFOS - "атмосферы"). зачем автор скриншотов поставил себе такую - неведомо, у меня вполне годная.
     
  • 1.15, av0r (?), 12:15, 13/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Хех. ОС, которую некуда ставить. Так ещё и проприетарь...
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 16:25, 13/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    А как же вот этот списочек из самой новости Jolla 1 Jolla C http www e-k... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.23, Не Денис Попов (?), 13:34, 13/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Правильно понимаю, что юзабельной ОС открытой не существует в природе?
    А как называлась на основе Дебиана вроде?
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 15:16, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Maemo (nokia n900)
     
  • 1.24, Аноним (24), 15:10, 13/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    На моей Jolla 1 тормозил Skype, телефон не выдержал положеных задач на него. В итоге у Jolla 1 перестал работать экран. Жаль с копнком для него напряжно
     
     
  • 2.25, Аноним (24), 15:12, 13/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    * с кнопочной клавиатурой
     
  • 1.32, Аноним (32), 16:41, 13/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Что-то перестали обещать открыть в таком-то квартале, к концу года. Видно разочаровались. ;)
     
  • 1.33, Аноним (33), 16:42, 13/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Синий на синем, неплохо
     

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