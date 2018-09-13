13.09.2018 10:10  Выпуск мобильной ОС Sailfish 2.2.1

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|2.5, Stax (ok), 11:10, 13/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+8 +/–
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Какая разница? Это же проприеторасты похлеще apple, только вместо того, чтобы честно в этом признаться - делают вид, что типа сотрудничают с сообществом. По факту открыли в основном то, что обязаны были открыть по лицензиям, а все свои наработки (в том числе почти все, что в новости - "Обновлён почтовый клиент и календарь-планировщик", "Обновлена прослойка Aliendalvik" и т.п.) - все закрыто. Раньше в новости о sailfish постили картинку (https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=45586), но теперь, видимо, стесняются.
Так что уходя от apple - не стоит идти к таким же проприетарщикам. Идите на открытые технологии.
Хотя, конечно, смерть или летаргический сон всех Firefox Phone, Ubuntu Phone, Tizen и прочих WebOS удручает. И из всего живого и в достаточной степени открытого - кроме Android ничего и нет :(
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|4.14, Школьник (ok), 12:12, 13/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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LineageOS и смирение.
ЗЫ Линейка в сборочке от microG, разумеется, если без приложений из Play Store жизни нет (мой случай). Иначе можно и стандартную сборочку, но без GApps.
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|2.6, Синий попугай (?), 11:12, 13/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Как попугай попугаю - не рекомендую. Использовал Jolla 1 года два. Интересная гиковская игрушка, годится как телефон для позвонить. Есть встроенный терминал, можно запустить htop, например, и пугать рядом стоящих соседей по вагона метро. Есть пакетный менеджер, можно прямо в блокноте телефона написать программу, например на с++, скомпилировать и тут же запустить, написать systemd модуль и поставить на авто запуск. Есть свой магазин приближения на 85 процентов заполненный хеллоу уорлд приложениями версии 0.0.1, есть поддержка андроид версии 4.2 для Jolla 1, эти приложения идут через одно и не всегда и медленновато в силу слабого железа. Зато если что то отключить или закрыть - оно отключено или закрыто, никаких псевдоинтеллектуальных поузапущенных полуслужб полуотправляющих в фоне полускриншоты. Интересное жестокое управление, даже скучаю по нему. А в остальном, особенно после айфона, вас скорее всего будет рвать кровью.
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|3.12, Попугай Кеша (?), 11:39, 13/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Яблоко - конские цены, дурацкая челка, невозможность контролировать ОС насколько хочется
Андроид - проблемы с безопасностью, непродуманный UI/UX (сужу по 6 версии)
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|4.13, ryoken (ok), 11:59, 13/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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LineageOS в помощь.
А вообще, живая была б Maemo и N900 развили под современные реалии - фиг бы я с них слез...
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|4.28, Аноним (28), 15:29, 13/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Яблоко само сплошная проблема безопасности.
Андройд тоже невозможно контролировать насколько хочется.
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|3.20, commiethebeastie (ok), 13:16, 13/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>а что не так с яблом и андрюхой?
Тем что аппарат с первым тебе никогда не принадлежал, а аппарат со вторым перестал принадлежать с 5-й версии.
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|2.29, iPony (?), 16:19, 13/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Я вот вчера, как и все тут, смотрел презентацию Apple
Не могу сказать, что оказался в восторге. Но чёткое понимание "тебе всё равно некуда деваться" всё же обозначалось.
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|1.9, meequz (ok), 11:33, 13/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+3 +/–
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Даёшь ещё более блеклый текст, чтобы совсем сливался с фоном. А то только людям с плохим зрением сейчас пользоваться Sailfish невозможно. Надо чтобы и остальные 70% не смогли.
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|2.21, Клыкастый (ok), 13:28, 13/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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там есть темы (в терминах SFOS - "атмосферы"). зачем автор скриншотов поставил себе такую - неведомо, у меня вполне годная.
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