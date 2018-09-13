13.09.2018 10:10  Выпуск мобильной ОС Sailfish 2.2.1

Компания Jolla, основанная бывшими сотрудниками Nokia с целью разработки новых смартфонов, построенных на базе Linux-платформы MeeGo, опубликовала релиз операционной системы Sailfish 2.2.1. Сборки подготовлены для устройств Jolla 1, Jolla C и Sony Xperia X, но поставляются пока только для зарегистрированных участников программы раннего доступа к прошивкам (для всех остальных доступ будет открыт через неделю). Sailfish использует графический стек на базе Wayland и библиотеки Qt5, системное окружение построено на основе Mer (форк MeeGo) и пакетов Mer-дистрибутива Nemo. Пользовательская оболочка, базовые мобильные приложения, QML-компоненты построения графического интерфейса Silica, прослойка для запуска Andrоid-приложений, движок умного ввода текста и система синхронизации данных являются проприетарными, но их код планировалось открыть ещё в прошлом году. В новой версии: Обновлён почтовый клиент и календарь-планировщик. Добавлена возможность принятия или отказа от приглашений на встречи от пользователей Exchange ActiveSync с отражением мероприятия в календаре. Реализована функция получения подтверждения доставки писем и улучшена обработка почтовых вложений;

Расширены возможности приложения для управления учётными записями, в том числе решены проблемы с использованием параметров входа на Facebook и Dropbox, добавлены настройки, необходимые для соответствия требованиям GDPR (Общий регламент по защите данных);

Добавлена возможность сохранения активного VPN-сеанса при смене первичных сетевых подключений (например, маршрут по умолчанию через VPN сохраняется при переходе от WiFi на работу через 4G и наоборот);

Обновлена прослойка Aliendalvik, предоставляющая средства для запуска приложений, написанных для платформы Android;

В программе для просмотра фотографий добавлена поддержка изображений в формате BMP;

Устранена старая уязвимость в реализации протокола MDP (CVE-2014-4323), позволяющая удалённо получить контроль над устройством, а также ещё 8 уязвимостей из которых три (CVE-2012-0815, CVE-2012-0061, CVE-2012-0060) известны ещё с 2012 года.



