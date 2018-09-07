07.09.2018 12:03  Создан ClassicPress, форк WordPress с классическим web-редактором

Участники сообщества WordPress, не согласные с грядущей кардинальной переработкой интерфейса, основали форк, который будет развиваться под именем ClassicPress. Причиной создания форка стало решение по переводу будущего выпуска WordPress 5.0 по умолчанию на новый визуальный интерфейс редактирования Gutenberg, позволяющем создавать страницы в режиме drag&drop. Поддержка классического интерфейса редактирования контента будет удалена из WordPress 5.0, но останется доступной в виде внешнего плагина.

Создатели ClassicPress придерживаются мнения, что следует сохранить привычный уклад и нельзя вносить изменения только ради самих изменений, если функциональность работает и устраивает пользователей. Если какая-то возможность присутствует уже достаточно давно, то не значит, что она сломана и требует замены, а вероятно говорит о том, что это оптимальное решение. Разработчики ClassicPress также уверены, что все значительные решения нужно принимать коллегиально, учитывая мнение сообщества не только разработчиков, но и web-маcтеров, строящих сайты на базе предлагаемой платформы.

Gutenberg ориентирован прежде всего на начинающих пользователей, давая возможность создавать страницы даже неквалифицированному персоналу. Основные претензии к переходу на Gutenberg сводятся к наличию обилия нерешённых проблем, полному изменению методов работы с интерфейсом, несовместимости с большинством сторонних тем оформления и снижению эффективности при работе специалистов (в Gutenberg работа превращается в "бесконечные клики мышью"). Более того, изменение интерфейса редактирования приведёт к значительным затратам для потребителей - по приблизительной оценке, переобучение персонала, отвечающего за обновление сайтов, адаптация тем оформления и сопутствующие расходы обойдутся компаниям суммарно в 529 млн долларов.

Первый выпуск ClassicPress ответвился от ветки 4.9, будет полностью аналогичен WordPress 4.9 и сохранит полную совместимость со всеми сайтами на базе WordPress. ClassicPress 1.0 планируют поддерживать в течение как минимум двух лет, выпуская обновления с исправлением уязвимостей и ошибок.

В дальнейшем пути ClassicPress и WordPress разойдутся и ClassicPress будет развиваться без использования редактора Gutenberg и без привязки к библиотеке React.js. Начиная со второго выпуска в ClassicPress планируется начать расширять функциональность с принятием решений о добавлении тех или иных изменений на основе голосования представителей сообщества.

Классический интерфейс, предлагаемый в ClassicPress:

Новый интерфейс Gutenberg, который появится в WordPress 5.0: