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07.09.2018 12:03  Создан ClassicPress, форк WordPress с классическим web-редактором

Участники сообщества WordPress, не согласные с грядущей кардинальной переработкой интерфейса, основали форк, который будет развиваться под именем ClassicPress. Причиной создания форка стало решение по переводу будущего выпуска WordPress 5.0 по умолчанию на новый визуальный интерфейс редактирования Gutenberg, позволяющем создавать страницы в режиме drag&drop. Поддержка классического интерфейса редактирования контента будет удалена из WordPress 5.0, но останется доступной в виде внешнего плагина.

Создатели ClassicPress придерживаются мнения, что следует сохранить привычный уклад и нельзя вносить изменения только ради самих изменений, если функциональность работает и устраивает пользователей. Если какая-то возможность присутствует уже достаточно давно, то не значит, что она сломана и требует замены, а вероятно говорит о том, что это оптимальное решение. Разработчики ClassicPress также уверены, что все значительные решения нужно принимать коллегиально, учитывая мнение сообщества не только разработчиков, но и web-маcтеров, строящих сайты на базе предлагаемой платформы.

Gutenberg ориентирован прежде всего на начинающих пользователей, давая возможность создавать страницы даже неквалифицированному персоналу. Основные претензии к переходу на Gutenberg сводятся к наличию обилия нерешённых проблем, полному изменению методов работы с интерфейсом, несовместимости с большинством сторонних тем оформления и снижению эффективности при работе специалистов (в Gutenberg работа превращается в "бесконечные клики мышью"). Более того, изменение интерфейса редактирования приведёт к значительным затратам для потребителей - по приблизительной оценке, переобучение персонала, отвечающего за обновление сайтов, адаптация тем оформления и сопутствующие расходы обойдутся компаниям суммарно в 529 млн долларов.

Первый выпуск ClassicPress ответвился от ветки 4.9, будет полностью аналогичен WordPress 4.9 и сохранит полную совместимость со всеми сайтами на базе WordPress. ClassicPress 1.0 планируют поддерживать в течение как минимум двух лет, выпуская обновления с исправлением уязвимостей и ошибок.

В дальнейшем пути ClassicPress и WordPress разойдутся и ClassicPress будет развиваться без использования редактора Gutenberg и без привязки к библиотеке React.js. Начиная со второго выпуска в ClassicPress планируется начать расширять функциональность с принятием решений о добавлении тех или иных изменений на основе голосования представителей сообщества.

Классический интерфейс, предлагаемый в ClassicPress:

Новый интерфейс Gutenberg, который появится в WordPress 5.0:



  1. Главная ссылка к новости (https://medium.com/@scott.bowl...)
  2. OpenNews: Google инвестирует 22 млн долларов в KaiOS, форк Firefox OS
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  5. OpenNews: Представлен Breezy, форк системы управления версиями Bazaar
  6. OpenNews: Первый стабильный релиз NTPsec, защищённого форка NTPD
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: classicpress, wordpress, fork
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  • 1.1, Rizado (ok), 13:30, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Идея хорошая. Но вопрос - а разве установка классического редактора будет недоступна в новой версии?
    Поставил для тестирования 5.0 alpha - классический редактор можно задействовать.
     
     
  • 2.4, 123 (??), 13:34, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Можно и ничего страшного не произойдёт.
     
     
  • 3.7, Rizado (ok), 13:50, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    И я о том же :-) .
     
  • 1.2, 123 (??), 13:34, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Форк пригодится в первую очередь тем, кому нужно будет долго саппортить сайт с минимальными изменениями, при этом не отказываясь от обновлений безопасности. Других задач у него особо и нет (история с расщеплением MODX тому свидетельство). Основное стадо делающее сайты с нуля будет пользоваться новой версие WP с Гутенбергом.
     
  • 1.3, OramahMaalhur (ok), 13:34, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Г-ди, да сколько же можно уже ориентироваться на начинающих пользователей?! Напечатать текст и вставить картинку — это теперь так сложно?!
    Уже лет 10 идёт эта дурацкая тенденция на "упрощение". Уже кажется, что проще некуда — но нет, очередная обезьянка не может 2 простых действия связать в своей трёхнейронной коробке приёма пищи. И ради неё кастрируют и делают убогими вполне привычные и понятные алгоритмы работы. Да сколько можно уже, чёрт возьми?

    Извините.

     
     
  • 2.5, 123 (??), 13:43, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >Уже лет 10 идёт эта дурацкая тенденция на "упрощение".

    Эта тенденция пошла из-за усложнения сайтов. Если 20 лет назад достаточно было накидать сайт в "блокноте", то сейчас, из-за, обилия свистоперделок даже простенький лендинг пожирает в 20 раз больше системных ресурсов и содержит на порядок больше кода.

     
     
  • 3.11, другойАноним (?), 13:59, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    речь не о свистоперделках - их тебе вропресс полный рот напихает сам, как и раньше.
    Речь о банальном писании текста, может быть - с картинкой, посреди этих перделок и пищалок располагаемом.

     
  • 3.13, titron (ok), 14:05, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тут не в коде дело, а формах ввода контента, которые, на мой взгляд, становятся только менее гибкими и куда менее понятными. Вместо того, чтобы заставлять людей хоть чему-то учиться, разработчики делают "упрощения", которые как раз и увеличивают количество кода, а вместе с тем и количество ошибок и дыр.
     
  • 1.6, Аноним (6), 13:50, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    зачем нужен вордпресс и компания, написанные 1 на пыхе, 2 с соблюдением всех ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, другойАноним (?), 13:58, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    вероятно, затем, что "статические сайты" не нужны.

     
  • 1.8, Аноним (8), 13:56, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Да там весь Вордпресс надо переписывать с нуля. Качество кода - просто отстой. Глобальные переменные, лапша, хуки - ужас. ООП паттерны? Нет, не слышали.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 13:58, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А зачем? Вы как пользователь интересуетесь, или как контрибьютор, или как кто?
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 14:01, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > или как кто?

    Как нытик, видимо.

     
  • 3.14, Аноним (8), 14:05, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И то и другое. Приоходится допиливать функционал и вносить изменения.
     
  • 2.15, Попугай Кеша (?), 14:36, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как потребитель скажу - потребителям пофиг на самом деле. Главное, чтобы статьи публиковались.
    Как разработчик я вас прекрасно понимаю.

    Но миром рулит капитал, бабосы и все такое. Так что надо захлопнуть профессиональное хлебало и радоваться тому, что есть.

    А если можешь лучше - ради бога, делай лучше!

     

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