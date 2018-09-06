05.09.2018 20:12  Пятнадцатая конференция разработчиков свободных программ в Калуге

28-30 сентября 2018 года в городе Калуга состоится пятнадцатая конференция разработчиков свободных программ. Конференция ставит целью наладить личные контакты между специалистами, обсудить перспективы развития свободного программного обеспечения, инициировать новые проекты. Планируется издание в РИНЦ сборника тезисов докладов к началу работы конференции. Темы для докладов: Проекты разработки свободного программного обеспечения.

Научные проекты в различных областях знаний, включающие разработку продуктов под свободной лицензией.

Свободные программы для органов государственной власти.

Средства миграции на свободное ПО.

Портирование СПО на разные аппаратные платформы.

Культурные, философские и правовые особенности свободного лицензирования. Для участия в конференции в качестве докладчика следует отправить краткую заявку до 7 сентября (приём тезисов до 17 сентября, подробности по ссылке). Для участия в конференции в качестве слушателя необходимо выслать по электронной почте по адресу conference@lists.altlinux.org до 21 сентября заявку с указанием ФИО, должности, организации, электронного и почтового адресов, а также желательных условий проживания. При подаче заявки после 21 сентября помощь с размещением не гарантируется. Место проведения: здание Калужского ИТ-центра, город Калуга, ул. Циолковского, дом 4.



