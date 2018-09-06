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05.09.2018 20:12  Пятнадцатая конференция разработчиков свободных программ в Калуге

28-30 сентября 2018 года в городе Калуга состоится пятнадцатая конференция разработчиков свободных программ. Конференция ставит целью наладить личные контакты между специалистами, обсудить перспективы развития свободного программного обеспечения, инициировать новые проекты. Планируется издание в РИНЦ сборника тезисов докладов к началу работы конференции.

Темы для докладов:

  • Проекты разработки свободного программного обеспечения.
  • Научные проекты в различных областях знаний, включающие разработку продуктов под свободной лицензией.
  • Свободные программы для органов государственной власти.
  • Средства миграции на свободное ПО.
  • Портирование СПО на разные аппаратные платформы.
  • Культурные, философские и правовые особенности свободного лицензирования.

Для участия в конференции в качестве докладчика следует отправить краткую заявку до 7 сентября (приём тезисов до 17 сентября, подробности по ссылке). Для участия в конференции в качестве слушателя необходимо выслать по электронной почте по адресу conference@lists.altlinux.org до 21 сентября заявку с указанием ФИО, должности, организации, электронного и почтового адресов, а также желательных условий проживания. При подаче заявки после 21 сентября помощь с размещением не гарантируется. Место проведения: здание Калужского ИТ-центра, город Калуга, ул. Циолковского, дом 4.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.basealt.ru/about/n...)
Автор новости: Michael Shigorin
Тип: К сведению
Ключевые слова: conference
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  • 1, ua9oas (ok), 03:12, 06/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Хочу там побывать- кто-нибудь с попутным транспортом помочь сможет? (Если из Москвы и области). Сколько человек там может быть? И где там жить? (И есть ли там в городе хостелы? В Москве таких вещей и больше всего и цены там одни из самых низких в мире. А вот в других краях (да даже и в области) уже сильно выражено отставание от Москвы. А тогда как искать выход из положения и в тех краях?)
     

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