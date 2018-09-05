05.09.2018 10:52  Обновление свободной бухгалтерской системы iceB 19.0

Опубликован новый выпуск комплекса программ для автоматизации торговли, налогового и бухгалтерского учета iceB 19.0 и графической оболочки (GTK+) iceBw 14.0. Комплекс распространяется в рамках лицензии GPLv2 и позволяет работать в многопользовательском режиме как по терминальной технологии, так и в технологии "клиент-сервер", в качестве СУБД используется MySQL. Готовые установочные пакеты подготовлены для Ubuntu и Debian.

Среди поддерживаемых подсистем: Главная книга (оборотный баланс, журналы-ордера, сальдо, акты сверки и т.п.), Материальный учёт, Платёжные документы, Заработная плата, Учёт основных средств, Учёт услуг, Учёт кассовых ордеров, Учёт командировочных расходов, Учёт путевых листов, Реестр налоговых накладных, Учёт доверенностей. В новой версии в подсистеме "Заработная плата" реализовано получение отчёта по ЕСВ в новом формате XML.



