05.09.2018 10:52  Обновление свободной бухгалтерской системы iceB 19.0

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|3.9, Аноним (9), 13:19, 05/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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ПО ПО рознь. Такие вещи, как системы бух учета, стандартизированы сверху, поэтому СПО туда проникнет очень маловероятно. А для домашних нужд заводить такого монстра - оверкилл
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|4.15, nicholas (?), 14:01, 05/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Это не аналог 1C, но есть проекты такие как Ананас, 1L и другие. Которые вполне могли бы пройти сертификацию.
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|4.19, Клыкастый (ok), 14:31, 05/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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стандартизованы: формами, протоколами - это никак не препятствует. что мешает проникнуть СПО туда? я скажу: интеграция в вендовую экосистему. к "стандартизации сверху" это не имеет никакого отношения. вообще никакого.
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|2.8, Аноним (8), 13:09, 05/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+5 +/–
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Я вообще не понимаю, зачем 1с или iceb, когда вместо скучного бух учёта можно поиграть в гта.
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|4.14, Аноним (-), 14:01, 05/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Чото ты слабо восклицаешь, надо больше ненависти. Вот смотри: у нас тут безвиз, пенсионный возраст меньше повышают и целый один банк на линуксе.
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|5.22, Аноним (22), 14:38, 05/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Вот смотри: у нас тут ... пенсионный возраст меньше повышают...
Поговорим об этом снова, когда догоните Россию по средней продолжительности жизни.
> и целый один банк на линуксе
#ойвсё
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|5.24, нах (?), 15:09, 05/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> и целый один банк на линуксе.
с этого места поподробнее - что за банк и что именно там "на линуксе" ?
А то альфа линуксы во всю использует, но там bigdata, oracle всякие и прочее, не имеющие ни малейшего отношения к операционной деятельности банка.
P.S. с некоторым трудом удержался от вопроса "а что, у вас там есть и еще один банк?" знаю, знаю, сбер есть еще.
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|3.17, evkogan (?), 14:07, 05/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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То что у них есть заточка для UA, не значит что нет готовых конфигураций для других стран.
Если только для UA, то хорошо бы прямо в новости так и сказать.
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|1.18, Аноним (18), 14:14, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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iceB уже давно существует, еще когда были машины СМ, тогда эта бух система была на
ОС РВ, да она существует порядка 20 лет! И разработчики ослеживали законодательство!
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