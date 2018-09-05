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05.09.2018 10:52  Обновление свободной бухгалтерской системы iceB 19.0

Опубликован новый выпуск комплекса программ для автоматизации торговли, налогового и бухгалтерского учета iceB 19.0 и графической оболочки (GTK+) iceBw 14.0. Комплекс распространяется в рамках лицензии GPLv2 и позволяет работать в многопользовательском режиме как по терминальной технологии, так и в технологии "клиент-сервер", в качестве СУБД используется MySQL. Готовые установочные пакеты подготовлены для Ubuntu и Debian.

Среди поддерживаемых подсистем: Главная книга (оборотный баланс, журналы-ордера, сальдо, акты сверки и т.п.), Материальный учёт, Платёжные документы, Заработная плата, Учёт основных средств, Учёт услуг, Учёт кассовых ордеров, Учёт командировочных расходов, Учёт путевых листов, Реестр налоговых накладных, Учёт доверенностей. В новой версии в подсистеме "Заработная плата" реализовано получение отчёта по ЕСВ в новом формате XML.

  1. Главная ссылка к новости (http://iceb.net.ua...)
  2. OpenNews: Релиз свободной системы финансового учета GnuCash 3.0
  3. OpenNews: Обновление свободной бухгалтерской системы iceB 18.0 и графической оболочки iceBw 13.0
  4. OpenNews: Выпуск системы финансового учета LedgerSMB 1.4
Автор новости: Белых А.И.
Тип: Программы
Ключевые слова: iceb, fin
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  • 1.1, Аноним (1), 11:52, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Не понял, а где там GTK+ ?

    http://iceb.net.ua/uputl.png

     
     
  • 2.2, Додо (?), 12:01, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Здесь: http://iceb.net.ua/dochtml/iceBw/uu.png
     
  • 1.3, Аноним (3), 12:37, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Ждем iPony с жалобами на отсутствие поддержки Emoji и критикой интерфейса.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:03, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Зато Дуплик как счастлив будет.
     
  • 1.4, Аноним (4), 12:47, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    зачем оно нужно, когда есть 1С?
     
     
  • 2.5, Аноним (6), 13:02, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Зачем нужно СПО, когда есть проприетарное ПО?
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 13:19, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    ПО ПО рознь. Такие вещи, как системы бух учета, стандартизированы сверху, поэтому СПО туда проникнет очень маловероятно. А для домашних нужд заводить такого монстра - оверкилл
     
     
  • 4.10, Илья (??), 13:21, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > оверкилл

    Вы имели в виду Overwatch?

     
  • 4.15, nicholas (?), 14:01, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это не аналог 1C, но есть проекты такие как Ананас, 1L и другие. Которые вполне могли бы пройти сертификацию.
     
     
  • 5.20, Клыкастый (ok), 14:33, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > но есть проекты такие как Ананас

    а он разве не всё?

     
  • 4.19, Клыкастый (ok), 14:31, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    стандартизованы: формами, протоколами - это никак не препятствует. что мешает проникнуть СПО туда? я скажу: интеграция в вендовую экосистему. к "стандартизации сверху" это не имеет никакого отношения. вообще никакого.
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:09, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Я вообще не понимаю, зачем 1с или iceb, когда вместо скучного бух учёта можно поиграть в гта.
     
     
  • 3.11, Аноним (3), 13:23, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А поддержку в Wine уже завезли?
     
  • 1.7, evkogan (?), 13:03, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Кто-то пробовал? Этим в России можно пользоваться?
    Вообще под законы каких стран есть заточка?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 13:31, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ты флаг на каждом скриншоте программы просмотрел?

    Как думаешь, для какой страны это ПО?

     
     
  • 3.13, max5775 (?), 13:45, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    тогда что оно забыло здесь?
     
     
  • 4.14, Аноним (-), 14:01, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Чото ты слабо восклицаешь, надо больше ненависти. Вот смотри: у нас тут безвиз, пенсионный возраст меньше повышают и целый один банк на линуксе.
     
     
  • 5.21, v (?), 14:34, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Щито?
     
  • 5.22, Аноним (22), 14:38, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Вот смотри: у нас тут ... пенсионный возраст меньше повышают...

    Поговорим об этом снова, когда догоните Россию по средней продолжительности жизни.

    > и целый один банк на линуксе

    #ойвсё

     
  • 5.24, нах (?), 15:09, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > и целый один банк на линуксе.

    с этого места поподробнее - что за банк и что именно там "на линуксе" ?
    А то альфа линуксы во всю использует, но там bigdata, oracle всякие и прочее, не имеющие ни малейшего отношения к операционной деятельности банка.

    P.S. с некоторым трудом удержался от вопроса "а что, у вас там есть и еще один банк?" знаю, знаю, сбер есть еще.

     
  • 3.16, Аноним (16), 14:05, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    что мешает запилить для России? Или таки GTA привлекательнее?
     
  • 3.17, evkogan (?), 14:07, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    То что у них есть заточка для UA, не значит что нет готовых конфигураций для других стран.
    Если только для UA, то хорошо бы прямо в новости так и сказать.
     
  • 1.18, Аноним (18), 14:14, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    iceB уже давно существует, еще когда были машины СМ, тогда эта бух система была на
    ОС РВ, да она существует порядка 20 лет! И разработчики ослеживали законодательство!
     
  • 1.23, Your Anonymous (?), 15:06, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Долгой жизни проекту. Жаль, таких нужных вещей СПО мало.
     
  • 1.25, Аноним (-), 15:19, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А есть нормальный пакет iceBw для Debian без лишних зависимостией от Gedit и прочего хлама?
     

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