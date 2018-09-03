The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

03.09.2018 22:02  Релиз операционной системы NetBSD 7.2

Подготовлен релиз операционной системы NetBSD 7.2, который рекомендован для пользователей ветки NetBSD 7, которые по тем или иным причинам не могут перейти на NetBSD 8.0. Для загрузки подготовлены установочные образы размером 396 Мб. Релиз NetBSD 7.2 официально доступен в сборках для 58 системных архитектур и 16 различных семейств CPU.

Выпуск NetBSD 7.2 включает ряд улучшений, некоторые из которых были бэкпортированных из NetBSD 8.0:

  • Добавлен драйвер xhci с поддержкой USB 3.0;
  • Появилась поддержка платы Raspberry Pi 3;
  • Улучшенная подсистема эмуляции Linux, обеспечена эмуляция системного вызова pselect6;
  • Решены проблемы с бинарной совместимостью с исполняемыми файлами, собранными для устаревших версий NetBSD;
  • Новый драйвер iwm с поддержкой беспроводных чипов Intel Wireless 726x, 316x, 826x и 416x;
  • Обеспечена возможность работы в окружении гипервизора Hyper-V с Legacy Network Adapter;
  • Отключены по умолчанию подсистемы совместимости с SVR4 и IBCS2;
  • В kqueue добавлен режим EVFILT_WRITE;
  • Повышена стабильность USB-стека;
  • Обновлены версии dhcpcd 7.0.8, libexpat 2.2.1 и lua 5.3.4.


  1. Главная ссылка к новости (http://blog.netbsd.org/tnf/ent...)
  2. OpenNews: Изменение процесса формирования релизов NetBSD
  3. OpenNews: Релиз операционной системы NetBSD 8.0
  4. OpenNews: Аудит сетевого стека NetBSD выявил уязвимости в BSD-системах
  5. OpenNews: В NetBSD обеспечена поддержка повторяемых сборок
  6. OpenNews: Релиз операционной системы NetBSD 7.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: netbsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1, Ufuk Karaaslan (?), 22:12, 03/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Появилась поддержка платы Raspberry Pi 3; Ну наконец-то.
     
     
  • 5, Артёмкакун (?), 01:20, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >пук
     
  • 2, Ivan_83 (ok), 22:31, 03/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Как они раньше жили без EVFILT_WRITE!?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor