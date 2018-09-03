03.09.2018 22:02  Релиз операционной системы NetBSD 7.2

Подготовлен релиз операционной системы NetBSD 7.2, который рекомендован для пользователей ветки NetBSD 7, которые по тем или иным причинам не могут перейти на NetBSD 8.0. Для загрузки подготовлены установочные образы размером 396 Мб. Релиз NetBSD 7.2 официально доступен в сборках для 58 системных архитектур и 16 различных семейств CPU.

Выпуск NetBSD 7.2 включает ряд улучшений, некоторые из которых были бэкпортированных из NetBSD 8.0: