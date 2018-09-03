03.09.2018 21:11  Выпуск мобильной платформы Tizen 4.0m3 и среды разработки Tizen Studio 2.5

Доступны исходные тексты третьего тестового (milestone) выпуска мобильной платформы Tizen 4.0. Выпуск ориентирован на ознакомление разработчиков с новыми возможностями платформы. Проект развивается под покровительством организации Linux Foundation, последнее время в основном силами компании Samsung. Платформа продолжает развитие проектов MeeGo и LiMO, и отличается предоставлением возможности использования Web API и web-технологий (HTML5/JavaScript/CSS) для создания мобильных приложений. Графическое окружение построено на основе протокола Wayland и наработках проекта Enlightenment, для управления сервисами применяется Systemd.

Изменения по сравнению со вторым тестовым выпуском Tizen 4.0 (напомним, что недавно также вышел первый тестовый выпуск Tizen 5.0):

В набор для мобильных устройств добавлен новый фреймворк TIDL (Tizen Interface Definition Language) c поддержкой RPC-интерфейса для обмена данными между приложениями. Добавлено приложение rpc-port;

Устранены накопившиеся уязвимости;

Обновлены версии sqlite 3.21.0, libxml 2.9.7, libxslt 1.1.31, procps-ng 3.3.15, unzip 6.10c23, vim 8.0.586.

Добавлена возможность обновления модели системы голосового сопровождения;

Расширены возможности дисплейного сервера на базе Wayland;

Раcширены возможности DALi, инструментария для построения трёхмерных интерфейсов;

С 2 до 10 увеличен лимит поддерживаемых камер. Для камеры добавлен API для настройки оттенков цветов;

В Media Controller добавлена поддержка списков воспроизведения.

Кроме того, подготовлен новый выпуск среды разработки Tizen Studio 2.5, пришедшей на смену Tizen SDK и предоставляющей набор инструментов для создания, сборки, отладки и профилирования мобильных приложений при помощи Web API и Native API Tizen. Среда построена на базе свежего выпуска платформы Eclipse, имеет модульную архитектуру и на этапе установки или через специальный пакетный менеджер позволяет устанавливать только необходимую функциональность. В состав также входит набор эмуляторов устройств на базе Tizen (эмулятор смартфона, телевизора, умных часов), набор примеров для обучения, инструменты для разработки приложений на Си/С++ и с использованием web-технологий, компоненты для обеспечения поддержки новых платформ, системных приложений и драйверов, утилиты для сборки приложений к Tizen RT (вариант Tizen на базе RTOS-ядра), средства для создания приложений для умных часов и телевизоров.

В новой версии отмечается существенное повышение производительности, сокращение размера SDK c 480 до 320 MB, интеграция менеджера для управления сертификатами (разработчики теперь могут использовать один менеджер сертификатов в Tizen Studio и RT IDE) и реализация в утилите SDB новой команды wait-for-device.



