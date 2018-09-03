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03.09.2018 21:11  Выпуск мобильной платформы Tizen 4.0m3 и среды разработки Tizen Studio 2.5

Доступны исходные тексты третьего тестового (milestone) выпуска мобильной платформы Tizen 4.0. Выпуск ориентирован на ознакомление разработчиков с новыми возможностями платформы. Проект развивается под покровительством организации Linux Foundation, последнее время в основном силами компании Samsung. Платформа продолжает развитие проектов MeeGo и LiMO, и отличается предоставлением возможности использования Web API и web-технологий (HTML5/JavaScript/CSS) для создания мобильных приложений. Графическое окружение построено на основе протокола Wayland и наработках проекта Enlightenment, для управления сервисами применяется Systemd.

Изменения по сравнению со вторым тестовым выпуском Tizen 4.0 (напомним, что недавно также вышел первый тестовый выпуск Tizen 5.0):

  • В набор для мобильных устройств добавлен новый фреймворк TIDL (Tizen Interface Definition Language) c поддержкой RPC-интерфейса для обмена данными между приложениями. Добавлено приложение rpc-port;
  • Устранены накопившиеся уязвимости;
  • Обновлены версии sqlite 3.21.0, libxml 2.9.7, libxslt 1.1.31, procps-ng 3.3.15, unzip 6.10c23, vim 8.0.586.
  • Добавлена возможность обновления модели системы голосового сопровождения;
  • Расширены возможности дисплейного сервера на базе Wayland;
  • Раcширены возможности DALi, инструментария для построения трёхмерных интерфейсов;
  • С 2 до 10 увеличен лимит поддерживаемых камер. Для камеры добавлен API для настройки оттенков цветов;
  • В Media Controller добавлена поддержка списков воспроизведения.

Кроме того, подготовлен новый выпуск среды разработки Tizen Studio 2.5, пришедшей на смену Tizen SDK и предоставляющей набор инструментов для создания, сборки, отладки и профилирования мобильных приложений при помощи Web API и Native API Tizen. Среда построена на базе свежего выпуска платформы Eclipse, имеет модульную архитектуру и на этапе установки или через специальный пакетный менеджер позволяет устанавливать только необходимую функциональность. В состав также входит набор эмуляторов устройств на базе Tizen (эмулятор смартфона, телевизора, умных часов), набор примеров для обучения, инструменты для разработки приложений на Си/С++ и с использованием web-технологий, компоненты для обеспечения поддержки новых платформ, системных приложений и драйверов, утилиты для сборки приложений к Tizen RT (вариант Tizen на базе RTOS-ядра), средства для создания приложений для умных часов и телевизоров.

В новой версии отмечается существенное повышение производительности, сокращение размера SDK c 480 до 320 MB, интеграция менеджера для управления сертификатами (разработчики теперь могут использовать один менеджер сертификатов в Tizen Studio и RT IDE) и реализация в утилите SDB новой команды wait-for-device.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.tizen.org/blogs/ts...)
  2. OpenNews: Первый тестовый выпуск мобильной платформы Tizen 5.0
  3. OpenNews: Доступна среда разработки Tizen Studio 2.2
  4. OpenNews: Первый тестовый выпуск мобильной платформы Tizen 4.0
  5. OpenNews: Второй тестовый выпуск мобильной платформы Tizen 4.0
  6. OpenNews: Samsung анонсировал Tizen 4.0 и Tizen RT
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tizen
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  • 1.1, VINRARUS (ok), 21:32, 03/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Какие там мин. системные требования до запуска Firefox и после?
     
  • 1.2, Аноним (-), 22:17, 03/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +10 +/
    ОС, которой не суждено было взлететь...
     
     
  • 2.3, Аноним (-), 22:37, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Пойдет вслед за Ubuntu Phone, Firefox OS и иже с ними. :(
     
     
  • 3.15, VINRARUS (ok), 00:35, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Уже на часах она лучше ведра себя показывает.
    Самсунг это как раз та компания которая найдет применение.
     
  • 2.4, Tizen developer (?), 22:48, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Все телевизоры Samsung с 2016 года работают на Tizen (в 15-м было только две модели)
     
     
  • 3.5, Sw00p aka Jerom (?), 22:52, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    это тот тизен который не понимает шаред ссл сертификаты от клаудфлейра?
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 23:12, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А может все же тайзен?
     
     
  • 5.12, Sw00p aka Jerom (?), 23:41, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Тазик? какой ещё Тазик? я понял это как пайтон :)
     
  • 5.13, Sw00p aka Jerom (?), 23:42, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    значить не Изен, а Азен :)

    пс: бздун который

     
  • 3.6, Аноним (-), 22:55, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня прошивка постоянно глючила. Так то впечатление от умного телевизора что он не очень умный.
     
     
  • 4.14, VINRARUS (ok), 00:05, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Неукого учиться просто. ;)
     
     
  • 5.16, Аноним (-), 01:21, 04/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Умный на то и умный, что это ОН должен учить других! А если он тупит, то получается он не умный.
     
  • 2.7, Аноним (8), 23:11, 03/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Если корпорация будет ставить на свои устройства, то утверждение не верно. Другой вопрос, нужно ли это с вяленым и системой.
     
  • 1.9, Аноним (8), 23:14, 03/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Зеленые тити (.)(.) Зены.
    Тетя Зена.
    Тетя Зина.
     

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