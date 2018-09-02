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02.09.2018 19:49  Опубликованы Linux From Scratch 8.3 и Beyond Linux From Scratch 8.3

Опубликованы новые выпуски руководств Linux From Scratch 8.3 (LFS) и Beyond Linux From Scratch 8.3 (BLFS), а также редакций LFS и BLFS с системным менеджером systemd. В Linux From Scratch приведены инструкции по созданию с нуля базовой Linux-системы, используя лишь исходные тексты необходимого программного обеспечения. Beyond Linux From Scratch дополняет инструкции LFS информацией о сборке и настройке около 1000 программных пакетов, охватывающих различные области применения, от СУБД и серверных систем, до графических оболочек и медиапроигрывателей.

В Linux From Scratch 8.3 произведено обновление 29 пакетов, исправлены ошибки в загрузочных скриптах, выполнены редакторские работы в пояснительных материалах по всей книге. В новой версии осуществлён переход на ядро Linux 4.18.4, обновлены glibc 2.28, binutils 2.31.1, gcc 8.2.0, Coreutils 8.30, E2fsprogs 1.44.3, Meson 0.47.1, Openssl 1.1.0i, Perl 5.28.0, Python 3.7.0, Sed 4.5, SysVinit 2.90, Util-Linux 2.32.1, Vim 8.1. В Beyond Linux From Scratch 8.3 по сравнению с прошлым выпуском отмечено около 700 обновлений программ, среди которых GNOME 3.28, KDE Applications 18.08, LibreOffice 6.1.

Кроме LFS и BLFS в рамках проекта выпускалось несколько дополнительных книг:

  • "Automated Linux From Scratch" - фреймворк для автоматизации сборки LFS-системы и управлению пакетами;
  • "Cross Linux From Scratch" - описание кроссплатформенной сборки LFS-системы, поддерживаются архитектуры: x86, x86_64, sparc, mips, PowerPC, alpha, hppa, arm;
  • "Hardened Linux From Scratch" - инструкции по повышению безопасности LFS, применению дополнительных патчей и ограничений;
  • "LFS Hints" - подборка дополнительных советов с описанием альтернативных решений для описанных в LFS и BLFS шагов;
  • "LFS LiveCD" - проект по подготовке LiveCD. На данный момент не развивается.


  1. Главная ссылка к новости (http://lists.linuxfromscratch....)
  2. OpenNews: Опубликованы Linux From Scratch 8.2 и Beyond Linux From Scratch 8.2
  3. OpenNews: Опубликованы Linux From Scratch 8.1 и Beyond Linux From Scratch 8.1
  4. OpenNews: Опубликованы Linux From Scratch 8.0 и Beyond Linux From Scratch 8.0
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива GoboLinux 016 с самобытной иерархией файловой системы
  6. OpenNews: Доступны Linux From Scratch 7.10 и Beyond Linux From Scratch 7.10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: linuxfromscratch
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  • 1.1, Zenitur (ok), 20:01, 02/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    > SysVinit 2.90

    Неожиданно. Поттеринг ещё не поверг анафеме?

     
     
  • 2.2, имя (?), 20:25, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    лфс не настолько популярен, чтобы красношапка (и ее аватара поттеринг) совали туда свой нос
     
     
  • 3.3, Andrey Mitrofanov (?), 20:40, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > лфс не настолько популярен, чтобы красношапка (и ее аватара поттеринг) совали туда
    > свой нос

    Прямо интерсно, что ж оне тудой:

    ..."" the release of LFS Version 8.3, LFS Version 8.3 (systemd), BLFS Version 8.3, and BLFS Version 8.3 (systemd). ""

    - суют по-вашему?  Поразите аудиторию!

     
     
  • 4.6, имя (?), 21:10, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    поражаю: у лфс есть выбор, у дебиана уже не было.
     
  • 1.4, gpyra (ok), 20:42, 02/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Если женился, то уже можно это проходить? Или надо ждать пока родится ребенок? Или когда ребенок подрастет и проходить lfs вместе с ним?
     
  • 1.5, AnonPlus (?), 21:02, 02/09/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это ведь только для того, чтобы собрать, повысить в процессе свой скилл и стереть?

    Если пользоваться, то ведь придётся как-то следить за обновлениями каждого пакета (уязвимости и т.п.)?

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 21:10, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, все так. Сам спросил, сам ответил.
     
  • 2.8, saahriktu (ok), 21:13, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не всем актуально следить за каждой уязвимостью. Для боевых серверов, разумеется, LFS не подходит. А вот если машина находится за роутером или вообще без сети, то LFS весьма годный дистрибутив.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 21:41, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    брехня! Пацаны вкручивают свои наработки, как следить за хозяйством.
     

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