02.09.2018 19:49  Опубликованы Linux From Scratch 8.3 и Beyond Linux From Scratch 8.3

Опубликованы новые выпуски руководств Linux From Scratch 8.3 (LFS) и Beyond Linux From Scratch 8.3 (BLFS), а также редакций LFS и BLFS с системным менеджером systemd. В Linux From Scratch приведены инструкции по созданию с нуля базовой Linux-системы, используя лишь исходные тексты необходимого программного обеспечения. Beyond Linux From Scratch дополняет инструкции LFS информацией о сборке и настройке около 1000 программных пакетов, охватывающих различные области применения, от СУБД и серверных систем, до графических оболочек и медиапроигрывателей.

В Linux From Scratch 8.3 произведено обновление 29 пакетов, исправлены ошибки в загрузочных скриптах, выполнены редакторские работы в пояснительных материалах по всей книге. В новой версии осуществлён переход на ядро Linux 4.18.4, обновлены glibc 2.28, binutils 2.31.1, gcc 8.2.0, Coreutils 8.30, E2fsprogs 1.44.3, Meson 0.47.1, Openssl 1.1.0i, Perl 5.28.0, Python 3.7.0, Sed 4.5, SysVinit 2.90, Util-Linux 2.32.1, Vim 8.1. В Beyond Linux From Scratch 8.3 по сравнению с прошлым выпуском отмечено около 700 обновлений программ, среди которых GNOME 3.28, KDE Applications 18.08, LibreOffice 6.1.

Кроме LFS и BLFS в рамках проекта выпускалось несколько дополнительных книг: