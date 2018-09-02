02.09.2018 10:50  Двенадцатый кандидат в релизы браузера Otter

Доступен двенадцатый кандидат в релизы свободного web-браузера Otter, нацеленного на воссоздание классического интерфейса Opera 12, независимого от конкретных браузерных движков и ориентированного на продвинутых пользователей, не принимающих тенденции по упрощению интерфейса и сокращению возможностей кастомизации. Браузер написан на языке C++ с использованием библиотеки Qt5 (без QML). Исходные тексты доступны под лицензией GPLv3.

Отмечается, что подготовка к релизу 1.0 перешла на финальный этап и в кодовую базу теперь принимаются только исправления ошибок. Например, в предложенном обновлении прекращено использование бэкендом QtWebEngine блокировок при загрузке новостных лент, ссылок или поисковых движков.