The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

02.09.2018 10:50  Двенадцатый кандидат в релизы браузера Otter

Доступен двенадцатый кандидат в релизы свободного web-браузера Otter, нацеленного на воссоздание классического интерфейса Opera 12, независимого от конкретных браузерных движков и ориентированного на продвинутых пользователей, не принимающих тенденции по упрощению интерфейса и сокращению возможностей кастомизации. Браузер написан на языке C++ с использованием библиотеки Qt5 (без QML). Исходные тексты доступны под лицензией GPLv3.

Отмечается, что подготовка к релизу 1.0 перешла на финальный этап и в кодовую базу теперь принимаются только исправления ошибок. Например, в предложенном обновлении прекращено использование бэкендом QtWebEngine блокировок при загрузке новостных лент, ссылок или поисковых движков.




  1. Главная ссылка к новости (https://thedndsanctuary.eu/ind...)
  2. OpenNews: Одиннадцатый кандидат в релизы браузера Otter
  3. OpenNews: Десятый кандидат в релизы браузера Otter
  4. OpenNews: Девятый кандидат в релизы браузера Otter
  5. OpenNews: Релиз браузера Falkon 3.0.0, развиваемого проектом KDE
  6. OpenNews: Последний выпуск web-браузера QupZilla
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: otter
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Аноним (1), 11:27, 02/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Написали бы, что версия 0.9.11. Нет, сделали эту клоунаду с кандидатами в релиз.
     
     
  • 2.4, 123 (??), 12:09, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Релиз кандидат значит что новых фич больше не будет, а версия например 0.9.11 говорит что в следующем релизе должны быть фичи.
     
  • 1.2, Дуплик (ok), 11:48, 02/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –7 +/
    Годы разработки на культях, стабильного (читай непадающего) релиза всё ещё нет. Вся суть программ на Qt.
     
     
  • 2.3, A.Stahl (ok), 11:59, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    В мировом империализме виноват Qt. Вся суть Дуплика. В твоём существовании тоже, похоже, виноват именно Qt.
     
     
  • 3.5, Правда жизни (?), 12:12, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Qt не умеет в качественный дизайн.
     
     
  • 4.6, Аноним (6), 12:20, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Можно подумать, Gtk умеет. В линуксы адекватных дизайнеров вообще не завезли, тут под девизом "сделай сам" каждый корячится как может (или мирится с суровой действительностью).
     
     
  • 5.12, Ан0ним (?), 12:38, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ещё как умеет, не просто так почти все DE на GTK. В гноме сложно сделать вырвиглаз даже если ты последняя криворучка навроде этого: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=49112
     
  • 4.8, КО (?), 12:25, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вся проблема в том, что Qt используется только в KDE, соответственно некому развивать.
     
     
  • 5.10, A.Stahl (ok), 12:35, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Дуплик, пиши под своим ником. Это обычная вежливость.
     
  • 2.7, Аноним (6), 12:22, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Годы разработки на культях, стабильного (читай непадающего) релиза всё ещё нет. Вся суть программ на Qt.

    Ну да, на gtk+ с регулярно ломаемой совместимостью уже давно сделали бы (сарказм).

     
  • 2.9, Redhat Россия (?), 12:30, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Почему минусуют Дуплика?
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 12:37, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому что это opennet и ты либо с большинством, либо в минусах. Альтернативных точек зрения здесь не бывает.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor