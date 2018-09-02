02.09.2018 10:50  Двенадцатый кандидат в релизы браузера Otter

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|2.4, 123 (??), 12:09, 02/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Релиз кандидат значит что новых фич больше не будет, а версия например 0.9.11 говорит что в следующем релизе должны быть фичи.
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|2.3, A.Stahl (ok), 11:59, 02/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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В мировом империализме виноват Qt. Вся суть Дуплика. В твоём существовании тоже, похоже, виноват именно Qt.
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|4.6, Аноним (6), 12:20, 02/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Можно подумать, Gtk умеет. В линуксы адекватных дизайнеров вообще не завезли, тут под девизом "сделай сам" каждый корячится как может (или мирится с суровой действительностью).
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|4.8, КО (?), 12:25, 02/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Вся проблема в том, что Qt используется только в KDE, соответственно некому развивать.
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|2.7, Аноним (6), 12:22, 02/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>Годы разработки на культях, стабильного (читай непадающего) релиза всё ещё нет. Вся суть программ на Qt.
Ну да, на gtk+ с регулярно ломаемой совместимостью уже давно сделали бы (сарказм).
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|3.11, Аноним (11), 12:37, 02/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Потому что это opennet и ты либо с большинством, либо в минусах. Альтернативных точек зрения здесь не бывает.
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