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31.08.2018 15:20  Выпуск дистрибутива Linux Mint Debian Edition 3

После более трёх лет разработки опубликован выпуск альтернативной сборки дистрибутива Linux Mint - Linux Mint Debian Edition 3, выполненной на основе пакетной базы Debian Testing (классический Linux Mint базируется на пакетной базе Ubuntu). Кроме использования пакетной базы Debian, важным отличием LMDE от Linux Mint является постоянный цикл обновления пакетной базы (модель непрерывных обновлений: частичный роллинг-релиз, semi-rolling release), при котором обновления пакетов выходят постоянно и пользователь в любой момент имеет возможность перейти на последние версии программ.

Дистрибутив доступен в виде установочных iso-образов с десктоп-окружением Cinnamon. В поставку LMDE включено большинство улучшений классического релиза Linux Mint 19, в том числе оригинальные разработки проекта (менеджер обновлений, конфигураторы, меню, интерфейс, системные GUI-приложения). Дистрибутив полностью совместим с Debian GNU/Linux, но не совместим на уровне пакетов с Ubuntu и классическими релизами Linux Mint. Отмечается, что LMDE ориентирован на более технически грамотных пользователей, немного быстрее Linux Mint и предоставляет более новые версии пакетов.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.linuxmint.com/?p=...)
  2. OpenNews: Обновление дистрибутива Linux Mint Debian Edition
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Linux Mint Debian Edition 2
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Linux Mint 19
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: lmde, mint, debian
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  • 1, Аноним (1), 15:23, 31/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    ядро 4.9 стоит
     
     
  • 2, Онаним (?), 15:47, 31/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Дебиан же

    Хотя за новыми версиями ядер нет смысла гоняться просто так

     

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