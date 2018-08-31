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31.08.2018 11:35  Грег Кроа-Хартман раскритиковал поведение Intel при исправлении уязвимостей Meltdown и Spectre

Грег Кроа-Хартман (Greg Kroah-Hartman), отвечающий за поддержку стабильной ветки ядра Linux, в своём выступлении на конференции Open Source Summit North America раскритиковал действия компании Intel по координации устранения уязвимостей Meltdown и Spectre до публичного раскрытия информации о данных проблемах.

Intel был информирован о проблемах Meltdown и Spectre ещё в июле 2017 года, но до 25 октября ведущие разработчики ядра Linux знали о проблемах лишь на уровне слухов. Возможно разработчики не получили бы информацию и в дальнейшем, но один из влиятельных поставщиков операционных систем настоял в Intel на раскрытии информации и для разработчиков ядра.

Обычно устранение опасных уязвимостей в ядре производится сообща с привлечением команды Linux kernel security team и при участии мэйнтейнеров ядра из дистрибутивов. Но в случае с Meltdown и Spectre всё было перевёрнуто с ног на голову и Intel в индивидуальном порядке информировал только SUSE, Red Hat и Canonical на условиях соглашения о неразглашении. Информированным производителям дистрибутивов были поставлены условия, запрещающие взаимодействие между собой, и каждому дистрибутиву пришлось создавать собственные исправления.

В конце концов компанию Intel удалось убедить в необходимости выработки общего для всех решения и Intel согласился провести совместную встречу, но разрешил сделать это только за считанные дни до планируемого раскрытия сведений. Таким образом, пик работы над исправлением пришёлся на последнюю неделю 2017 года, что обеспечило вовлечённым в процесс исправления разработчикам незабываемое авральное Рождество и Новый год.

Многие производители и проекты не были информированы о проблемах, в том числе информация не была предоставлена компании Oracle и проекту Debian. Так как Debian является одним из самых популярных дистрибутивов Linux, в момент публичного раскрытия данных об уязвимостях большая часть пользователей Linux оказалась совершенно не защищена.

В последующем, компания Intel учла замечания по процессу раскрытия сведений и координируя исправление августовской уязвимости Foreshadow заранее предупредила о проблеме разработчиков ядра Linux и дала возможность коллегиально подготовить исправление. Более того, работа над уязвимостями в CPU позволила наладить сотрудничество с разработчиками ядра Windows и организовать обмен информацией о возникающих проблемах и развиваемых методах исправления уязвимостей, не привязанных к конкретной операционной системе.

По словам Грега Кроа-Хартмана в настоящее время в свежих выпусках ядра Linux присутствует защита от всех известных уязвимостей класса Meltdown и Spectre. При этом, пока не все исправления перенесены в старую, но ещё поддерживаемую, ветку 4.4. Несмотря на наличие защиты на уровне ядра, пользователям рекомендовано установить и обновление микрокода Intel, в котором представлены новые возможности, позволяющие задействовать дополнительные уровни защиты, которые могут оказаться полезными для блокирования ещё неизвестных уязвимостей класса Spectre.

По мнению Грега новые варианты Spectre будут всплывать ещё многие годы и для их блокирования предстоит большая работа по созданию систем для автоматического выявления типовых шаблонов в коде, которые могут вызывать проявление подобных уязвимостей. Данные механизмы выявления ошибок также могут быть включены в состав компиляторов для обнаружения и исключения опасных сочетаний инструкций на этапе сборки.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.eweek.com/security/...)
  2. OpenNews: Debian столкнулся с лицензионными проблемами, мешающими поставке обновления микрокода Intel
  3. OpenNews: Разбор ситуации с обвинением OpenBSD в нарушении эмбарго при исправлении уязвимости KRACK
  4. OpenNews: Линус Торвальдс жестко раскритиковал связанные с микрокодом патчи Intel
  5. OpenNews: Эксплоиты и тесты производительности, связанные с уязвимостями Meltdown и Spectre
  6. OpenNews: Раскрыты подробности двух атак на процессоры Intel, AMD и ARM64
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: spectre, meltdown, kernel, linux
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  • 1.1, Аноним (1), 11:49, 31/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –10 +/
    slowpoke.jpg

    Написали же, что Intel признала, что была неправа и учла это в дальнейшем.

     
  • 1.2, Fracta1L (ok), 11:50, 31/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Знать, славно у Интела пригорело от этих дырищ.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:55, 31/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Таки да
     
  • 1.4, Аноним (4), 11:58, 31/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• +/
    Ну а варианты у интела какие Что знают двое, знает и свинья Кто тогда моргнул... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, _hide_ (ok), 12:02, 31/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    OpenBSD не просто выложили патчи. Они окольными путями узнали о проблеме (по слухам) и подготовили и выпустили исправления. И как это ни странно - проблема была, опять же, из-за руководства Intel.
     
     
  • 3.15, guest (??), 12:34, 31/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я думаю, оратор выше имеет ввиду ситуацию с безопасностью в Wi-Fi когда OpenBSD повели себя скажем так немного некоректно
     
  • 2.9, captcha 20168 (?), 12:04, 31/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    да, вали теперь всё на разработчиков OpenBSD, какие они плохие залатали дыру не согласовав это с Intel
     
  • 2.10, noname.htm (ok), 12:06, 31/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    OpenBSD не давали информацию, они нашли проблему, зная о ней только на уровне слухов, после чего выкатили свой фикс, не желая выжидать не пойми чего.
     
  • 1.5, Аноним (5), 12:02, 31/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А в AMD, ARM и прочих тоже ни о чем не знали?
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:18, 31/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Все всё знали Просто гонка скорости и энергоэффективности, и относительная слож... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.26, анон (?), 13:05, 31/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    апять эти руские, фесте их слееет...
     
  • 1.7, Аноним (7), 12:04, 31/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Средний палец дерзко показал? Или просто учтиво раскритиковал в интернетике?
     
     
  • 2.12, Аноним84701 (ok), 12:15, 31/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Средний палец дерзко показал? Или просто учтиво раскритиковал в интернетике?

    А читать не только заголовок, но и хотя бы первое предложение новости не пробовали?
    > в своём выступлении на конференции Open Source Summit North America раскритиковал
    > выступлении на конференции
    >

     
  • 2.16, llolik (ok), 12:34, 31/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Написано же - на конференции выступил. GKH всё-таки значительно более сдержанный, чем Линус.
     
     
  • 3.22, Andrey Mitrofanov (?), 12:50, 31/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Написано же - на конференции выступил. GKH всё-таки значительно более сдержанный, чем
    > Линус.

    Не, Линус тогда перед ту... гуманитариями-[экономистами-?]  студентами выступал.  Они ничего из того, что он сказал словами не поняли.  Язык жестов расшевелил аудиторию, видимо.  То же относится и к невидии.

    </что скрыто>

     
  • 1.8, Бонд Джеймс Бонд (?), 12:04, 31/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Meltdown и Spectre

    А кто присваивает кодовые имена всем этим уязвимостям?

     
     
  • 2.21, Аноним (21), 12:48, 31/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    аноны опеннета, же
     
  • 2.23, Andrey Mitrofanov (?), 12:59, 31/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Meltdown и Spectre
    > А кто присваивает кодовые имена всем этим уязвимостям?

    Их из обкома ZOGа по разнарядке раздают.

    Микрософт, рептилоиды, рука Москвы, массоны, одинпроцент, британские учоные ипртп -- всё как обычно, в общем, одни и те же [не]люди.

    А, да! И маркетинг, отдел маркетинга не забудьте.

    http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/105391.html#15
      http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/105391.html#18
    http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/112669.html#8
    http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/102761.html#17

     
  • 1.11, Аноним (13), 12:12, 31/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > новые варианты Spectre будут всплывать ещё многие годы

    До тех пор, пока заплатки не нивелируют увеличение производительности от использования кеша.

     
     
  • 2.27, Аноним (27), 13:07, 31/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Дело не в кэше, а в спекулятивном исполнении. Кэш может использоваться и без него, как было в ранние времена
     
  • 1.14, Аноним (14), 12:21, 31/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Всегда покупал интелы, но они взяли и угробили свою репутацию
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 12:39, 31/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Я никогда процессоры от amd не покупал, но в этот раз...
     
  • 2.24, Andrey Mitrofanov (?), 13:02, 31/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Всегда покупал интелы, но они взяли и угробили свою репутацию

    Ну, тв ло х.

     
  • 1.18, Аноним (18), 12:46, 31/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Насколько упали акции штеуда? Сколько манагеров пошли ломом мести улицы? Когда будут менять дырявые процы всем пострадавшим? Шо, все как было, так и осталось? Ах, это газификация луж была...
     
  • 1.19, Бонд Джеймс Бонд (?), 12:47, 31/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Я в магазины никогда не ходил, но в этот раз точно пойду AMD покупать, процессор от народа!
     
     
  • 2.28, Andrey Mitrofanov (?), 13:11, 31/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Я в магазины никогда не ходил,

    Джеёмс, я понимаю, старость, маразм, но....  пройдите, как обычно в отдел Кью.

    >но в этот раз точно пойду

     
  • 1.20, Zenitur (ok), 12:48, 31/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Представляю, каково ему было бэкпортировать исправления в старые ядра. Да так, чтобы работало без проблем

    У меня был майнинг на CPU со скоростью 75 h/s, плюс GPU 122 h/s. Причём если майнить на CPU в 2 потока, то на CPU - 75 h/s, а если в 4 потока, то 50 h/s. Это всё HyperThreading: укажешь кол-во реальных (не виртуальных) ядер - будет быстро. Но только в том случае, если нагрузка на виртуальные ядра ~0%

    Так вот, "прилетело" обновление для Debian Jessie, там ядро Linux 3.16. Обновление задержалось (в Debian 9 пришло раньше), и после обновы - 50 h/s, как ни крути. Даже с параметром nopti при загрузке! Только если выйти в голую консоль, то снова 75 h/s (хотя раньше и в "иксах" фурычило). Я тогда установил ванильное 3.16.54 с kernel.org (уже с PTI), и производительность вернулась на место. Позже и в самом Debian "отшлифовали" и стало норм.

    Так вот, а Грег на все ядра с долговременной поддержкой это бекпортировал... У меня бы тоже сдали нервы на его месте!

     
     
  • 2.29, Andrey Mitrofanov (?), 13:14, 31/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > У меня был майнинг

    С выздоровлением!

    > Так вот, а Грег на все ядра с долговременной поддержкой это бекпортировал...
    > У меня бы тоже сдали нервы на его месте!

    А он ещё и в рехатте "поработал" нянькой ясельной группы сиверса-поттеринга...  Вот жизнь-то человека потрепала.  </слухи расследования>

     
  • 1.25, Не в тему (?), 13:04, 31/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Там freeorion 0.4.8, запилите новость

    https://freeorion.org/forum/viewtopic.php?f=12&t=11053#p93439

     

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