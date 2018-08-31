31.08.2018 11:35  Грег Кроа-Хартман раскритиковал поведение Intel при исправлении уязвимостей Meltdown и Spectre

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|2.6, _hide_ (ok), 12:02, 31/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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OpenBSD не просто выложили патчи. Они окольными путями узнали о проблеме (по слухам) и подготовили и выпустили исправления. И как это ни странно - проблема была, опять же, из-за руководства Intel.
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|3.15, guest (??), 12:34, 31/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Я думаю, оратор выше имеет ввиду ситуацию с безопасностью в Wi-Fi когда OpenBSD повели себя скажем так немного некоректно
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|2.10, noname.htm (ok), 12:06, 31/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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OpenBSD не давали информацию, они нашли проблему, зная о ней только на уровне слухов, после чего выкатили свой фикс, не желая выжидать не пойми чего.
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|2.12, Аноним84701 (ok), 12:15, 31/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Средний палец дерзко показал? Или просто учтиво раскритиковал в интернетике?
А читать не только заголовок, но и хотя бы первое предложение новости не пробовали?
> в своём выступлении на конференции Open Source Summit North America раскритиковал
> выступлении на конференции
>
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|3.22, Andrey Mitrofanov (?), 12:50, 31/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Написано же - на конференции выступил. GKH всё-таки значительно более сдержанный, чем
> Линус.
Не, Линус тогда перед ту... гуманитариями-[экономистами-?] студентами выступал. Они ничего из того, что он сказал словами не поняли. Язык жестов расшевелил аудиторию, видимо. То же относится и к невидии.
</что скрыто>
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|2.23, Andrey Mitrofanov (?), 12:59, 31/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>> Meltdown и Spectre
> А кто присваивает кодовые имена всем этим уязвимостям?
Их из обкома ZOGа по разнарядке раздают.
Микрософт, рептилоиды, рука Москвы, массоны, одинпроцент, британские учоные ипртп -- всё как обычно, в общем, одни и те же [не]люди.
А, да! И маркетинг, отдел маркетинга не забудьте.
http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/105391.html#15
http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/105391.html#18
http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/112669.html#8
http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/102761.html#17
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|2.27, Аноним (27), 13:07, 31/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Дело не в кэше, а в спекулятивном исполнении. Кэш может использоваться и без него, как было в ранние времена
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|1.18, Аноним (18), 12:46, 31/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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Насколько упали акции штеуда? Сколько манагеров пошли ломом мести улицы? Когда будут менять дырявые процы всем пострадавшим? Шо, все как было, так и осталось? Ах, это газификация луж была...
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|1.20, Zenitur (ok), 12:48, 31/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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Представляю, каково ему было бэкпортировать исправления в старые ядра. Да так, чтобы работало без проблем
У меня был майнинг на CPU со скоростью 75 h/s, плюс GPU 122 h/s. Причём если майнить на CPU в 2 потока, то на CPU - 75 h/s, а если в 4 потока, то 50 h/s. Это всё HyperThreading: укажешь кол-во реальных (не виртуальных) ядер - будет быстро. Но только в том случае, если нагрузка на виртуальные ядра ~0%
Так вот, "прилетело" обновление для Debian Jessie, там ядро Linux 3.16. Обновление задержалось (в Debian 9 пришло раньше), и после обновы - 50 h/s, как ни крути. Даже с параметром nopti при загрузке! Только если выйти в голую консоль, то снова 75 h/s (хотя раньше и в "иксах" фурычило). Я тогда установил ванильное 3.16.54 с kernel.org (уже с PTI), и производительность вернулась на место. Позже и в самом Debian "отшлифовали" и стало норм.
Так вот, а Грег на все ядра с долговременной поддержкой это бекпортировал... У меня бы тоже сдали нервы на его месте!
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|2.29, Andrey Mitrofanov (?), 13:14, 31/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> У меня был майнинг
С выздоровлением!
> Так вот, а Грег на все ядра с долговременной поддержкой это бекпортировал...
> У меня бы тоже сдали нервы на его месте!
А он ещё и в рехатте "поработал" нянькой ясельной группы сиверса-поттеринга... Вот жизнь-то человека потрепала. </слухи расследования>
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