24.08.2018 09:26  Intel устранил все замечания в новой лицензии на микрокод

Компания Intel приняла во внимание мнение сообщества и устранила в лицензионном соглашении на микрокод все замечания, высказанные Брюсом Перенсом и разработчиками Debian. В частности, из соглашения убраны запреты на публикацию результатов тестирования производительности и исключён пункт, предписывавший предварительное принятие лицензионного соглашения перед началом загрузки. Более того, текст нового лицензионного соглашения кардинально сокращён (с 331 до 12 строк). По сути возвращено старое соглашение, которое ранее на протяжении многих лет использовалось для распространения файлов с прошивками в формате "dat".

Анализ предложенной лицензии показал, что она подходит для распространения в составе секции non-free в Debian и других дистрибутивах. Тем не менее, разработчики Debian решили не спешить с поставкой обновления микрокода, а дождаться появления нового соглашения не только на сайте компании, но и в составе архива с микрокодом. В настоящее время для загрузки пока предлагается старый архив, включающий проблемное лицензионное соглашение.

Тем временем, Тео де Раадт, руководитель проекта OpenBSD, призвал пользователей отключить в BIOS поддержку технологии SMT (HyperThreading). По мнению Тео подобный шаг обязателен, так как обновления микрокода и патчей для защиты на уровне ОС недостаточно для обеспечения защиты от узявимостей TLBleed и T1TF. Технология SMT имеет фундаментальные проблемы из-за совместного использования ресурсов между разными CPU, что может служить источником утечек при проведении атак по сторонним каналам. Тео де Раадт полагает, что большинство из будущих проблем в механизме спекулятивного выполнения так или иначе будут связаны с HyperThreading.

Дополнение: Компания Intel также перевела на упрощённую проприетарную лицензию набор FSP (Firmware Support Package), включающий компоненты прошивок для инициализации процессора, контроллера памяти и чипсета. Изменение лицензии не сделает FSP открытым, но существенно упростит его поставку в прошивках на базе Coreboot, LinuxBoot и TianoCore, благодаря отмене ограничений на распространение FSP в составе сторонних продуктов. Также оставлен в силе запрет на проведение обратного инжиниринга FSP.



