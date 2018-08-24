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24.08.2018 09:26  Intel устранил все замечания в новой лицензии на микрокод

Компания Intel приняла во внимание мнение сообщества и устранила в лицензионном соглашении на микрокод все замечания, высказанные Брюсом Перенсом и разработчиками Debian. В частности, из соглашения убраны запреты на публикацию результатов тестирования производительности и исключён пункт, предписывавший предварительное принятие лицензионного соглашения перед началом загрузки. Более того, текст нового лицензионного соглашения кардинально сокращён (с 331 до 12 строк). По сути возвращено старое соглашение, которое ранее на протяжении многих лет использовалось для распространения файлов с прошивками в формате "dat".

Анализ предложенной лицензии показал, что она подходит для распространения в составе секции non-free в Debian и других дистрибутивах. Тем не менее, разработчики Debian решили не спешить с поставкой обновления микрокода, а дождаться появления нового соглашения не только на сайте компании, но и в составе архива с микрокодом. В настоящее время для загрузки пока предлагается старый архив, включающий проблемное лицензионное соглашение.

Тем временем, Тео де Раадт, руководитель проекта OpenBSD, призвал пользователей отключить в BIOS поддержку технологии SMT (HyperThreading). По мнению Тео подобный шаг обязателен, так как обновления микрокода и патчей для защиты на уровне ОС недостаточно для обеспечения защиты от узявимостей TLBleed и T1TF. Технология SMT имеет фундаментальные проблемы из-за совместного использования ресурсов между разными CPU, что может служить источником утечек при проведении атак по сторонним каналам. Тео де Раадт полагает, что большинство из будущих проблем в механизме спекулятивного выполнения так или иначе будут связаны с HyperThreading.

Дополнение: Компания Intel также перевела на упрощённую проприетарную лицензию набор FSP (Firmware Support Package), включающий компоненты прошивок для инициализации процессора, контроллера памяти и чипсета. Изменение лицензии не сделает FSP открытым, но существенно упростит его поставку в прошивках на базе Coreboot, LinuxBoot и TianoCore, благодаря отмене ограничений на распространение FSP в составе сторонних продуктов. Также оставлен в силе запрет на проведение обратного инжиниринга FSP.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: Intel запретил публиковать результаты тестирования производительности нового микрокода
  3. OpenNews: Debian столкнулся с лицензионными проблемами, мешающими поставке обновления микрокода Intel
  4. OpenNews: L1TF - три новые уязвимости в механизме спекулятивного выполнения CPU Intel
  5. OpenNews: Разбор ситуации с обвинением OpenBSD в нарушении эмбарго при исправлении уязвимости KRACK
  6. OpenNews: В OpenBSD добавлен код программного отключения SMT (HyperThreading)
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: intel, license, firmware
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  • 1.1, анон чик (?), 09:29, 24/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +42 +/
    >не прокатило, вычеркиваем
     
     
  • 2.28, Кузя (?), 11:08, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –26 +/
    Самое смешное, что именно «свободное» сообщество приписывает себе эту победу. Просто жесть, клавиатурные борцуны с транснациональными корпорациями)))
     
  • 2.40, Аноним (-), 12:15, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +22 +/
    Ну чтож, хорошие новости. 20 лет на интеле - продолжаю покупать интел. :)
     
  • 2.53, max5775 (?), 13:27, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    0B0ср@лись, как жареным запахло )))
     
  • 1.3, кировлес (?), 09:29, 24/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +8 +/
    Серьёзные ребята эти дебианщики! Взяли интел на понт на раз два :)
     
     
  • 2.6, Ананимус242564248 (?), 09:34, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ага, интел под них так и прогнется
    0.5% рынка серверов, все кто платит деньги либо на RHEL, либо на бубунте
     
     
  • 3.13, istepan (ok), 09:48, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    А бубунта не дебиан?
     
     
  • 4.47, Аноним (47), 12:48, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Без debian бубунта скопытится сразу же.
     
  • 3.14, Аноним (14), 09:49, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > либо на RHEL, либо на бубунте

    Вы забыли windows. Это 32 процента рынка и растет.
    https://w3techs.com/technologies/overview/operating_system/all

     
     
  • 4.21, Аноним (21), 10:22, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Какая-то странная статистика, юникс так-то умер уже давно
     
     
  • 5.61, Catwoolfii (ok), 14:27, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    умер твой мозг
     
  • 4.32, Аноним (32), 11:13, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Я помню «Это 64 процента рынка и растет.»
     
  • 3.22, Аноним (22), 10:24, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А новость вы не читали?
     
  • 3.41, Аноним (-), 12:16, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Чуваааак... я раскрою тебе секрет.... тока никому)))
     
  • 2.30, Агин (?), 11:09, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Кучка кодошлепов за спасибо нагнула мегакорпорацию? Да не смешите мои тапочки)))

    Вот ведь самомнение какое)))

     
     
  • 3.48, Аноним (47), 12:49, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Так и есть. Вот же прикол да.
     
  • 3.52, нах (?), 13:19, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    каких нафиг кодошлепов? заворачивателей чужого кода в пакетики.

    скорее уж балабол Перенс - как никак, медийный персонаж, желтая пресса его любит.

     
  • 1.4, F (?), 09:30, 24/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    "Массовый выброс кирпичей отмечен в штаб-квартире Интел!"
     
     
  • 2.42, Аноним (-), 12:17, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Хватило на новую штаб-квартиру))
     
  • 1.5, Ананимус242564248 (?), 09:32, 24/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Микрокод ничего не патчит, только тормозит и не нужен
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 10:50, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты видишь зонды? А они есть.
     
  • 2.36, Аноним (36), 12:06, 24/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    На этапе загрузки пека микрокод уже грузится силами UEFI твоей материнской платы... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Serg (??), 09:34, 24/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Акции вырастут наконец то
     
  • 1.9, Аноним (9), 09:35, 24/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    собственно, да, интел в очередной раз спорол лажу - ниасилив разместить улучшенн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, anonymous (??), 09:39, 24/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А вот как всё это дело отключить? Я это к тому, что в ядре есть параметры, а вот как с микрокодом быть, непонятно.
     
     
  • 2.12, sadasd (?), 09:47, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > как всё это дело отключить
    > в ядре есть параметры

    Сами ответили на свой вопрос.

    > вот как с микрокодом быть, непонятно.

    Удалить? Или вы сами думать совсем разучились?

     
     
  • 3.20, Аноним (22), 10:22, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В новых ревизиях он уже в процессоре
     
     
  • 4.26, нах (?), 10:57, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    в новых - это новее 80486? С разморозочкой вас!
     
  • 4.27, Аноним (27), 10:57, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А ты лицензионное соглашение на процессор принимал? Я - нет.
     
  • 2.33, AnonPlus (?), 11:46, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    - удалить микрокод из прошивки (те, кто может это сделать, знают, какими инструментами пользоваться)

    И

    - удалить пакет с микрокодом из ОС

    Но будьте готовы, что процессор без микрокода может не стартовать. Это 100% верно, если у вас процессор выпущен позже материнки. Но может и не запуститься даже в любом случае. А если запустится - могут быть баги (которые правит микрокод).

     
     
  • 3.46, anonymous (??), 12:40, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так о том и речь, что геморрой. Можно, конечно, биос не обновлять, но с новыми материнками прилетит всем.
     
  • 2.54, Аноним (54), 13:44, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    оно же само по себе не работает. Добавляются команды на сброс l1 кэша и отключение внеочередного выполнения команд, но отключает и сбрасывает ядро.
     
  • 1.11, Аноним (21), 09:42, 24/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Я бы дождался официального пояснения, почему лицензия была изменена на такую хитровыедалнную
     
     
  • 2.15, F (?), 09:49, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Думаешь, скажут правду?

    Два варианта ответа: "молодой здоровый белый мужчина, который писал пресс-релиз, выпил отравленный грибами спиртной напиток, его заглючило, и он написал ТАКОЕ - напиток вылит, мужчина вылечен и уволен, всем спасибо!" или "мы пытались указать в лицензии пункты, о которых нас годами просили независимые журналисты, которые вынуждены были, проводя серьезные сравнения на достойных стендах, оппонировать всяким нище.. небогатым блоггерам, которые на своих убогих домашних компах проводили неверные и нечестные сравнения, что вредило отрасли в целом".

     
  • 2.16, istepan (ok), 09:49, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Продажники новые появились, щупают.
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 11:11, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Продажники врунишки и не от живут в другом измерении. Продажники должны быть уничтожены.
     
  • 2.17, Аноним (14), 09:51, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    ctrl+C, ctrl-М из лицензии на драйвер встроенной в процессор графики.
     
  • 1.23, Ordu (ok), 10:25, 24/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    "назло мамке уши отморожу"[1] или всё же "не стоит прогибаться под изменчивый мир"?

    [1] https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=49167#4

     
     
  • 2.25, нах (?), 10:56, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/115101.html#64

    и да, вы вместе с убунтятами так и сидите с дырой. Ждите ебилдов!

     
  • 1.29, Аноним (31), 11:09, 24/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Пнули хорошенько пса!
     
     
  • 2.38, dfbdfb (?), 12:10, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    …дважды нагадившего.
     
     
  • 3.43, Аноним (-), 12:19, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Но вынесет ли он урок?
     
  • 1.34, iPony (?), 11:55, 24/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Во, а вы боялись. Так что ждём новых процессоров с исправленными мельтдаунами и бегом в магазин 😉
     
     
  • 2.35, Crazy Alex (ok), 12:01, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    ... за AMD
     
  • 2.37, Аноним (36), 12:10, 24/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    За какими это такими новыми процессорами Есть информация тесты где они исправил... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.44, Andrey Mitrofanov (?), 12:22, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Есть информация/тесты где они исправили все
    > дыры на железном

    Не гри чуши.

    Не все дыры нашли, куда там "все исправили".

    И все не найдут никогда, доказано Мур ^W Бабая ^W ... а, да!, Мерфи со товарищи.

     
  • 3.55, Аноним (54), 13:46, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Разве большую часть этих уязвимостей можно исправить?
     
  • 1.39, Аноним (36), 12:13, 24/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    То самое чувство когда ты никогда не покупал интелы с HT, а только с полноценным... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.45, Аноним (45), 12:27, 24/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    OpenBSD помалкивала бы:

    ФБР заподозрили в помещении бэкдора в IPSEC-стек OpenBSD
    >https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=28998

     
  • 1.49, йййй (?), 13:00, 24/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Какие они все-таки молодцы!!!
     
  • 1.50, Аноним (50), 13:12, 24/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Intel устранил ...
    Компания Intel приняла ...
    Так устранил или принял ?
     
     
  • 2.56, A.Stahl (ok), 13:54, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Интел устранил, а компания приняла.
     
  • 1.51, Аноним (51), 13:13, 24/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Intel устранил все замечания

    Да ладно!...
    Одни устранил, другие добавил...

     
     
  • 2.57, Andrey Mitrofanov (?), 13:59, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Intel устранил все замечания
    > Да ладно!...
    > Одни устранил, другие добавил...

    прям, как маленьний,

    "нтел думает, что устранил все замечания, которые он думает, что  устранил"

     
  • 1.59, kravich (ok), 14:05, 24/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >с 331 до 12 строк

    Хахахаха

     
  • 1.60, Аноним (60), 14:10, 24/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Тот случай когда, абсалютно все равно, ведь всю жизнь на AMD.
     

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