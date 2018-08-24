24.08.2018 09:26  Intel устранил все замечания в новой лицензии на микрокод

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|2.28, Кузя (?), 11:08, 24/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–26 +/–
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Самое смешное, что именно «свободное» сообщество приписывает себе эту победу. Просто жесть, клавиатурные борцуны с транснациональными корпорациями)))
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|2.30, Агин (?), 11:09, 24/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–4 +/–
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Кучка кодошлепов за спасибо нагнула мегакорпорацию? Да не смешите мои тапочки)))
Вот ведь самомнение какое)))
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|3.52, нах (?), 13:19, 24/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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каких нафиг кодошлепов? заворачивателей чужого кода в пакетики.
скорее уж балабол Перенс - как никак, медийный персонаж, желтая пресса его любит.
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|2.12, sadasd (?), 09:47, 24/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> как всё это дело отключить
> в ядре есть параметры
Сами ответили на свой вопрос.
> вот как с микрокодом быть, непонятно.
Удалить? Или вы сами думать совсем разучились?
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|2.33, AnonPlus (?), 11:46, 24/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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- удалить микрокод из прошивки (те, кто может это сделать, знают, какими инструментами пользоваться)
И
- удалить пакет с микрокодом из ОС
Но будьте готовы, что процессор без микрокода может не стартовать. Это 100% верно, если у вас процессор выпущен позже материнки. Но может и не запуститься даже в любом случае. А если запустится - могут быть баги (которые правит микрокод).
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|2.54, Аноним (54), 13:44, 24/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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оно же само по себе не работает. Добавляются команды на сброс l1 кэша и отключение внеочередного выполнения команд, но отключает и сбрасывает ядро.
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|2.15, F (?), 09:49, 24/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+5 +/–
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Думаешь, скажут правду?
Два варианта ответа: "молодой здоровый белый мужчина, который писал пресс-релиз, выпил отравленный грибами спиртной напиток, его заглючило, и он написал ТАКОЕ - напиток вылит, мужчина вылечен и уволен, всем спасибо!" или "мы пытались указать в лицензии пункты, о которых нас годами просили независимые журналисты, которые вынуждены были, проводя серьезные сравнения на достойных стендах, оппонировать всяким нище.. небогатым блоггерам, которые на своих убогих домашних компах проводили неверные и нечестные сравнения, что вредило отрасли в целом".
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|3.44, Andrey Mitrofanov (?), 12:22, 24/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>Есть информация/тесты где они исправили все
> дыры на железном
Не гри чуши.
Не все дыры нашли, куда там "все исправили".
И все не найдут никогда, доказано Мур ^W Бабая ^W ... а, да!, Мерфи со товарищи.
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|2.57, Andrey Mitrofanov (?), 13:59, 24/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>> Intel устранил все замечания
> Да ладно!...
> Одни устранил, другие добавил...
прям, как маленьний,
"нтел думает, что устранил все замечания, которые он думает, что устранил"
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