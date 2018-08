17.08.2018 12:36  Компания Mozilla заблокировала 23 дополнения, отсылающих данные о посещениях

И правда вернула. Но технически к Stylish теперь не подкопаешься, ведь в самом хвосте трёхметровой простыни с описанием они честно указывают: "The browsing usage data collected includes: visited URLs, your Internet Protocol address, your operating system and the browser you are using, and the date and time stamp" и opt-out появился (где-нибудь на пятом уровне вложенности настроек).