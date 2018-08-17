17.08.2018 12:36  Компания Mozilla заблокировала 23 дополнения, отсылающих данные о посещениях

После инцидента с отправкой дополнением "Web Security" информации об открываемых пользователем страницах, инженеры Mozilla провели расследование и выявили ещё три дополнения (Browser Security, Browser Privacy и Browser Safety), которые также были заявлены как обеспечивающие дополнительную защиту конфиденциальных данных пользователя, а на деле отправляли на внешний сервер информацию о всех открываемых пользователем страницах (во всех случаях данные отправлялись на хост 136.243.163.73).

Более того, в каталоге AMO выявлено ещё 19 дополнений, осуществляющих отправку на внешние серверы данных с историей посещений. Используемый в данных дополнениях код и метод отправки данных достаточно близок к коду из "Web Security", что свидетельствует о наличии единой схемы захвата персональных данных. Также отмечается, что потенциально данный код может быть использован для организации загрузки и выполнения кода с внешнего сервера. В настоящее время все проблемные дополнения удалены из каталога дополнений Firefox, а для пользователей инициирован вывод предупреждения с предложением удалить проблемные дополнения.



