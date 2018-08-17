The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

17.08.2018 12:36  Компания Mozilla заблокировала 23 дополнения, отсылающих данные о посещениях

После инцидента с отправкой дополнением "Web Security" информации об открываемых пользователем страницах, инженеры Mozilla провели расследование и выявили ещё три дополнения (Browser Security, Browser Privacy и Browser Safety), которые также были заявлены как обеспечивающие дополнительную защиту конфиденциальных данных пользователя, а на деле отправляли на внешний сервер информацию о всех открываемых пользователем страницах (во всех случаях данные отправлялись на хост 136.243.163.73).

Более того, в каталоге AMO выявлено ещё 19 дополнений, осуществляющих отправку на внешние серверы данных с историей посещений. Используемый в данных дополнениях код и метод отправки данных достаточно близок к коду из "Web Security", что свидетельствует о наличии единой схемы захвата персональных данных. Также отмечается, что потенциально данный код может быть использован для организации загрузки и выполнения кода с внешнего сервера. В настоящее время все проблемные дополнения удалены из каталога дополнений Firefox, а для пользователей инициирован вывод предупреждения с предложением удалить проблемные дополнения.

  1. Главная ссылка к новости (https://bugzilla.mozilla.org/s...)
  2. OpenNews: В Firefox-дополнении Web Security выявлена отправка информации о посещениях
  3. OpenNews: В 5 браузерных дополнениях и 6 мобильных приложениях обнаружен шпионящий код
  4. OpenNews: Зафиксирована подмена Chrome-дополнения Hola VPN, имеющего 8.7 млн пользователей
  5. OpenNews: В браузерном дополнении Stylish выявлен код для отправки истории посещений
  6. OpenNews: В четырёх популярных дополнениях к Chrome выявлен вредоносный код
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: firefox, privacy
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Аноним (1), 12:40, 17/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Вот это правильно!
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:12, 17/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    И это только после того как поднялась шумиха вокруг них. Вот упомянут их авторы где-нибудь в длинном EULA о том, что данные отправляются и вернутся дополнения обратно.
     
     
  • 3.31, Аноним84701 (ok), 17:23, 17/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > И это только после того как поднялась шумиха вокруг них. Вот упомянут
    > их авторы где-нибудь в длинном EULA о том, что данные отправляются и вернутся дополнения обратно.

    Обычно таки, фантазии в EULA считаются недействительными, если они нарушают законы/предписания.
    Максимум - причина для односторонеего разрыва договора (но и то, "сильно зависит от").
    Иначе уже давно в длинных ЕУЛА пытались бы прятать:
    "а так же, спустя 66,6 дней вы, вместе с потрохами, имуществом, семьею и душой, становитесь нашей собственностью на неограниченный срок! Бва-ха-ха-ха!".

     
  • 1.2, Аноним (2), 12:40, 17/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• +/
    Понятно, они ведь с самим Firefox в этом конкурируют Mozilla убирает конкуренто... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Аноним (1), 13:32, 17/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    https://www.mozilla.org/ru/about/manifesto/
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 14:51, 17/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ну и что? Я на свежеустановленной системе открываю wireshark и firefox и начинаются коннекта ко всему. Проводил я эксперимент. Точно также и Icecat, но правда в меньшей степени.
     
     
  • 4.26, Диалапщик (?), 15:20, 17/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Та же херня. Из-за этого приходится ждать по 5+ минут, пока все прогрузится. Может это лечится где-то в недрах about:config?
     
     
  • 5.28, пашка яцына (?), 15:33, 17/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    user.js от pyllyukko ну и ghacks.
     
  • 5.29, th3m3 (ok), 15:34, 17/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Он ещё проверяет обновления установленных расширений. Как вариант, отключить полностью автообновление всех расширений и других компонентов.
     
  • 1.3, Аноним (2), 12:41, 17/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не понимаю, зачем для этого надо ставить еще какой-то дополнительный плагин ког... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним (4), 12:46, 17/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    ...и вернула Stylish
     
     
  • 2.5, odd.mean (ok), 12:57, 17/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    И правда вернула. Но технически к Stylish теперь не подкопаешься, ведь в самом хвосте трёхметровой простыни с описанием они честно указывают: "The browsing usage data collected includes: visited URLs, your Internet Protocol address, your operating system and the browser you are using, and the date and time stamp" и opt-out появился (где-нибудь на пятом уровне вложенности настроек).
     
     
  • 3.6, annual slayer (?), 13:11, 17/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    а потом вдруг найдётся небольшой баг из-за которого опт-аут опция не читается из настроек.

    ребята извинятся и пофиксят.

     
  • 1.8, paulus (ok), 13:16, 17/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А слабо шмазиле засудить разработчиков внедряющих отслеживания? И своих то же! ;)
     
  • 1.10, Аноним (10), 13:18, 17/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А какие именно дополнения?
     
     
  • 2.13, odd.mean (ok), 13:41, 17/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    -------- ----------------------------------------------- 124 id 124 ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.19, evkogan (?), 14:07, 17/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    adblock@smarttube.io - а это тот самый adblock или кто-то мимикрирует?
     
     
  • 4.21, odd.mean (ok), 14:28, 17/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    "adblock@smarttube.io" это "YouTube Download & Adblocker Smarttube".
     
  • 3.22, rm__ (?), 14:34, 17/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > dirtylittlehelpers.com

    Ну точно dirty.

     
     
  • 4.23, odd.mean (ok), 14:40, 17/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну или googlenotrack@nowwetrack.com
     
  • 1.12, user (??), 13:40, 17/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    борьба с конкурентами
     
  • 1.14, Аноним (14), 13:45, 17/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    - В Линуксе системд.
    - В Фаерфоксе отслеживание.
    - В жизни тлен.
     
  • 1.15, Аноним (15), 13:50, 17/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    inetnum:         136.243.163.64 - 136.243.163.95
    netname:         SYNATIX-GMBH
    descr:           Synatix GmbH
     
  • 1.16, Аноним (16), 13:52, 17/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Лишь бы побольше пользователей! Требования к дополнениям все падают и падают в угоду хипстерам. Скоро лиса превратиться в андроид-помойку.
     
     
  • 2.20, Ordu (ok), 14:23, 17/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Требования к дополнениям все падают и падают

    И это в ответ на проведённый аудит и блокирование дополнений? Я чего-то не понимаю?

     
     
  • 3.25, Аноним (25), 14:56, 17/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    дополнения все падают и падают , и данные после падения отправляются даже без ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.17, Аноним (17), 13:54, 17/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Прочухались.
     
  • 1.27, виндотролль (ok), 15:26, 17/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    До вебекстеншнз такого не было!

    Оно и понятно, макакам XUL был не по зубам, а в хтмл каждый школьник может.

     
  • 1.30, Умный Аноним (?), 16:33, 17/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Напишите разработчикам чтобы сделали отключение интернета дополнениям и таких проблем больше не будет.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor