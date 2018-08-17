17.08.2018 12:36  Компания Mozilla заблокировала 23 дополнения, отсылающих данные о посещениях

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|2.7, Аноним (7), 13:12, 17/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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И это только после того как поднялась шумиха вокруг них. Вот упомянут их авторы где-нибудь в длинном EULA о том, что данные отправляются и вернутся дополнения обратно.
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|3.31, Аноним84701 (ok), 17:23, 17/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> И это только после того как поднялась шумиха вокруг них. Вот упомянут
> их авторы где-нибудь в длинном EULA о том, что данные отправляются и вернутся дополнения обратно.
Обычно таки, фантазии в EULA считаются недействительными, если они нарушают законы/предписания.
Максимум - причина для односторонеего разрыва договора (но и то, "сильно зависит от").
Иначе уже давно в длинных ЕУЛА пытались бы прятать:
"а так же, спустя 66,6 дней вы, вместе с потрохами, имуществом, семьею и душой, становитесь нашей собственностью на неограниченный срок! Бва-ха-ха-ха!".
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|3.24, Аноним (24), 14:51, 17/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Ну и что? Я на свежеустановленной системе открываю wireshark и firefox и начинаются коннекта ко всему. Проводил я эксперимент. Точно также и Icecat, но правда в меньшей степени.
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|4.26, Диалапщик (?), 15:20, 17/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Та же херня. Из-за этого приходится ждать по 5+ минут, пока все прогрузится. Может это лечится где-то в недрах about:config?
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|5.29, th3m3 (ok), 15:34, 17/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Он ещё проверяет обновления установленных расширений. Как вариант, отключить полностью автообновление всех расширений и других компонентов.
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|2.5, odd.mean (ok), 12:57, 17/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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И правда вернула. Но технически к Stylish теперь не подкопаешься, ведь в самом хвосте трёхметровой простыни с описанием они честно указывают: "The browsing usage data collected includes: visited URLs, your Internet Protocol address, your operating system and the browser you are using, and the date and time stamp" и opt-out появился (где-нибудь на пятом уровне вложенности настроек).
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|3.6, annual slayer (?), 13:11, 17/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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а потом вдруг найдётся небольшой баг из-за которого опт-аут опция не читается из настроек.
ребята извинятся и пофиксят.
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|2.20, Ordu (ok), 14:23, 17/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Требования к дополнениям все падают и падают
И это в ответ на проведённый аудит и блокирование дополнений? Я чего-то не понимаю?
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