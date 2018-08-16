16.08.2018 07:42  Выявлены следы работы Valve над инструментарием для запуска Windows игр в Linux

>> Что же такого нового (кроме обоев) есть в вындусе 7,8,10, кроме желания некрософта навариться?

> 1) возможность (реальная а не теоретическая) нормальной работы не с админскими правами. Не вижу проблемы.

> То что тогда MS творили и приучили целое поколение программистов

> к такому безобразию - за это надо перебродившим варением расстреливать. А сейчас не безобразие они делают?

> 2) наличие чего-то вменяемого для передачи файлов SMBv2 и выше – радикально

> отличаются в лучшую сторону, очень хорошо видно на WiFi NFS лучше этой дырявой самбы.

> 3) возможность нормальной поддержки IPv6 Чем она хуже на ХР? Кому сейчас нужен IPv6?

> 4) поддержка hotspot Установи программу и будет поддержка.

> 5) ssh из коробки, WSL (windows 10) Не из коробки, а скачивать в магазине нужно. Тебе не кажется костылем ssh через Ubuntu на WSL?

> 6) нормальная поддержка мультимедиа по хардварному декодированию видео Чем на ХР она ненормальная?

> 7) поддержка видео в гибридных системах Это решает драйвер, а не ОС.

> 8) trim для SSD Если нормальный контроллер, то трим не нужен и это костыль.

> ...

> Да это долго можно продолжать - ОС из прошлого века можно сказать

> – смешно сравнивать. Смешно сравнивать современную ОС с ОС прошлого века и не видеть отличий кроме интерфейса и искуственных ограничений.

