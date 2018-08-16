16.08.2018 07:42  Выявлены следы работы Valve над инструментарием для запуска Windows игр в Linux

|
|
|
|
|
|2.62, Аноним (-), 12:58, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+9 +/–
|
Ага, сыграем. Вот только когда что-то пойдет не так - разработчики игры официально и с чистой совестью пошлют тебя лесом, т.к. их игра адаптирована только под Windows.
|
|
|
|
|
|4.66, Sluggard (ok), 13:25, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
|
Если в игре будет заявлена поддержка только Windows, а не заработает она у тебя на SteamOS или каком другом дистрибутиве Linux, ничего ты обратно не потребуешь у разработчиков. Просто потому, что работу в OS отличных от Windows тебе никто не обещал.
|
|
|
|
|
|6.72, Sluggard (ok), 13:36, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> Делает возврат Steam, а не разработчик.
А Гейб пока тоже ничего никому не обещал. ) И ничего ему не помешает, например, гарантировать работу _только_ в SteamOS, и там уже напилить каких-нибудь костылей внутри системы.
Или вообще забить на эту балалайку, передумав. А то, что кто-то что-то где-то нашёл — это пока ниачом, тем более что даже анонса официального нет.
И повторю: если в игре будет заявлена работа Win-only, тебе даже Steam ничего не вернёт.
|
|5.73, demimurych (ok), 13:48, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
В стиме другие правила.
Я могу потребовать деньги без обьяснения причин в течении определенного времени наигранных часов.
Даже если у меня все идеально работает.
|
|
|
|6.74, Sluggard (ok), 13:50, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> Я могу потребовать деньги без обьяснения причин в течении определенного времени наигранных
> часов.
> Даже если у меня все идеально работает.
Ну так это вне обсуждаемой темы. Вылезет косяк после «определенного времени наигранных часов» и всё, гуляй.
|
|
|
|2.12, Аноним (12), 08:39, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
|
А зачем? Это уязвимая ОС из позапрошлого поколения, использовать ее - авторам Пети на радость
|
|
|
|3.17, John (??), 09:03, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–5 +/–
|
Ну расскажи нам, дорогой знаток, что же в ней устарело?
Что же такого нового (кроме обоев) есть в вындусе 7,8,10, кроме желания некрософта навариться?
|
|
|
|4.18, Аноняшка (?), 09:04, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+5 +/–
|
Новые баги, новые бэкдоры, системные требования поышены в 10 раз.... Тебе мало? Посмтавь крякнутого Касперского, и Няндекс браузер....
|
|
|
|5.32, дядя Витя (?), 09:59, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
под ХР, как и под 98ю новые вирусы почти не разрабатывают, поэтому она даже более надежная, чем 10ка или 7ка
|
|
|
|
|
|6.29, 123 (??), 09:51, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+7 +/–
|
Может не будем ему говорить что на XP и модной десяточке используется та же NTFS?
|
|
|
|6.67, anono (?), 13:27, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> ... UAC ...
> RunAS там был и работал.
только работали эти штуки кое-как. это из личного опыта. причем проблемы даже были с чисто МС софтом, я уж не говорю про применение этих механизмов с не мс софтом...
|
|4.37, qzq (?), 10:45, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
|
Защита от ванакрая, спектра и тп.
Шифрование.
Игры.
Графический интерфейс.
Стабильность скорость и плавность работы.
Работа с ССД.
Павер шелл.
Баш.
Майкрософт аккаунт.
|
|
|
|
|
|6.51, soarin (ok), 12:05, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Ну, если бы что-то понимал в производстве софта, то таких глупостей бы не говорил.
Именно поэтому и выпускаются большинстве ОСе выпусками (поддерживаемыми ветками), чтоб давать пользователям что-то относительно предсказуемое и так далее...
|
|
|
|7.52, Аноним (65), 12:24, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Да, я помню, назывались они XP SP1, SP2 и так далее. Так что мешало выпустить SP5, кроме жадности маркетологов?
|
|
|
|8.68, soarin (ok), 13:31, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
Ну нет, SP - это минорные изменения в основном на исправления.
Например, от них никакие на драйвера не отлетали на. Из-за того, что ОС вообщем не менялось.
Да и про маркетологов, мне кажется лучше молчать, ибо не найдёшь другую десктопную ОС как XP по сроку жизни.
|
|
|
|9.80, none_first (ok), 14:02, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
> Ну нет, SP - это минорные изменения в основном на исправления.
это минорные изменения? http://www.diwaxx.ru/win/windows-xp-sp3.php
криптография в модуле ядра, изменения в сетевом стеке - ну безусловно минорные изменения и исправления ;)
> Например, от них никакие на драйвера не отлетали на. Из-за того, что
> ОС вообщем не менялось.
> Да и про маркетологов, мне кажется лучше молчать, ибо не найдёшь другую
> десктопную ОС как XP по сроку жизни.
и тянули её, по сроку жизни, ибо переходить на сырую глисту не было желающих
виндовсхрю, пожалуй, единственная версия которую "тянули" по сроку поддержки
и причина внутри МС и это показатель скорее плохой чем позитивный (вынуждены были тянуть, корпорасты не хотели "влезать" на сырые продукты)
|
|5.43, John (??), 11:14, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
>> Что же такого нового (кроме обоев) есть в вындусе 7,8,10, кроме желания некрософта навариться?
> 1) возможность (реальная а не теоретическая) нормальной работы не с админскими правами.
Не вижу проблемы.
> То что тогда MS творили и приучили целое поколение программистов
> к такому безобразию - за это надо перебродившим варением расстреливать.
А сейчас не безобразие они делают?
> 2) наличие чего-то вменяемого для передачи файлов SMBv2 и выше – радикально
> отличаются в лучшую сторону, очень хорошо видно на WiFi
NFS лучше этой дырявой самбы.
> 3) возможность нормальной поддержки IPv6
Чем она хуже на ХР? Кому сейчас нужен IPv6?
> 4) поддержка hotspot
Установи программу и будет поддержка.
> 5) ssh из коробки, WSL (windows 10)
Не из коробки, а скачивать в магазине нужно. Тебе не кажется костылем ssh через Ubuntu на WSL?
> 6) нормальная поддержка мультимедиа по хардварному декодированию видео
Чем на ХР она ненормальная?
> 7) поддержка видео в гибридных системах
Это решает драйвер, а не ОС.
> 8) trim для SSD
Если нормальный контроллер, то трим не нужен и это костыль.
> ...
> Да это долго можно продолжать - ОС из прошлого века можно сказать
> – смешно сравнивать.
Смешно сравнивать современную ОС с ОС прошлого века и не видеть отличий кроме интерфейса и искуственных ограничений.
|
|
|
|6.50, soarin (ok), 12:03, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> <бла-бла (отвечать не вижу смысла)...> Не из коробки, а скачивать в магазине нужно. Тебе не кажется костылем ssh через Ubuntu на WSL? <бла-бла>
Не, из коробки ssh клиент, именно добавили в штатную поставку в этом году.
|
|
|
|
|
|8.70, soarin (ok), 13:34, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Нет.
> не вижу смысла носить рванные штаны
> нет, их ещё можно долго носить, пока окончательно не разорвутся
Ну так-то да. Ну что ещё писать недалёким максималистам 😀
|
|
|
|9.82, evkogan (?), 14:15, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Топишь за десятку, наяриваешь на всё модное, современное и называешь других максималистами. Л-логика.
|
|
|
|10.84, iPony (?), 14:30, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> Топишь за десятку
Нет, максималист. Естественно, что у ней проблем хватает.
Но от этого старая тухлятина под названием XP краше не будет.
|
|7.83, none_first (ok), 14:17, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
>> <бла-бла (отвечать не вижу смысла)...> Не из коробки, а скачивать в магазине нужно. Тебе не кажется костылем ssh через Ubuntu на WSL? <бла-бла>
> Не, из коробки ssh клиент, именно добавили в штатную поставку в этом
> году.
а виндовз10 вышла... "давнее" ;)
и за это время успело сдохнуть на рынке виндовз 8.хэ и подошла к границе поддержки 7-ая
прям ах..фича, ну просто потому что путти не кошерно, гланое чтобы прориетарно получилось ;) Е..Е..Е..
|
|6.54, Аноним (54), 12:42, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
>> 8) trim для SSD
> Если нормальный контроллер, то трим не нужен и это костыль.
Да вы, батенька, я посмотрю, даже не лечитесь...
|
|
|
|
|
|4.71, Кот Каны (?), 13:35, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
|
Изначально термин «передёрнуть» относился к сфере карточного шулерства. Под картами я имею ввиду кусочки бумаги помеченные по заранее известной системе, собранные в стопку и предназначенные для игры на деньги.
|
|2.78, Ответчик (?), 13:57, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Для ШинХР есть васянские либы с Шин сервера, которые притаскивают туда DX10. DX11 вроде только в Vista притаскивают, но и на ХР можно попытаться завести через какой-нибудь dxcpl, который, на сколько мне известно, идет в составе DirectX.
|
|
|
|2.9, Аноняшка (?), 08:30, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Единственный мейнтейнер project borealis? Опасаешься, что с 1 сентября на разработку СПО не будет времени?))
|
|
|
|
|
|3.89, Wolf (??), 14:40, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Gallium-nine позволяет под WINE запускать игры с использованием DX9 напрямую без прослоек.
|
|1.41, corvuscor (ok), 11:07, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
|
Вообще странно, что они не сделали этого раньше, видя как их стимось трещит по швам.
В целом, они сделали несколько серьезных стратегических просчетов со своими стим-машинами - начать хотя бы с того, что ломанулись в AAA-гейминг, очертя голову.
Теперь будет непросто вернуть инициативу в нужное русло.
|
|
|
|2.76, Попугай Кеша (?), 13:54, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
Не, направление было верно взято. Надо было просто планомерно развивать, шаг за шагом. Лучше бы с инди начали. Закорешиться с Unity-разработчиками не составило бы труда для Valve.
А далее? А далее спокойно постепенно развиваться. Тут они слона хотели проглотить в виде ААА, да еще и дверь с ноги открыть на тусовку, на которой Sony с плойкой и MS с коробоксом. Слона не сожрали, а с тусовки фейс-контроль прогнал.
А надо было свое казино делать с блекджеком и инди.
|
|2.81, Ответчик (?), 14:12, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
|
Все что нужно было для взлета SteamOS это Half-Life 3 эксклюзивно для данной оси, без поддержки винды
|