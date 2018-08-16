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16.08.2018 07:42  Выявлены следы работы Valve над инструментарием для запуска Windows игр в Linux

Пользователи игрового сервиса Steam заметили среди файлов с описанием элементов интерфейса появление упоминания новой прослойки Steam Play, нацеленной на запуск Windows-игр в окружении SteamOS на базе Linux. Steam Play пока официально не анонсирован и не документирован, но, судя по описанию в GUI-файлах, обеспечит автоматическую установку инструментария для обеспечения совместимости, позволяющей запускать игры независимо от используемой операционной системы. Предполагается, что инструментарий будет основан на наработках проекта Wine.

  1. Главная ссылка к новости (https://arstechnica.com/gaming...)
  2. OpenNews: Компания Valve открыла реализацию системы TCP-подобных коммуникаций поверх UDP
  3. OpenNews: Кит Паккард поможет Valve улучшить графическую подсистему Linux
  4. OpenNews: Компания Valve выпустила SteamVR для Linux
  5. OpenNews: Компания Valve оплатила реализацию для Mesa механизма, существенно ускоряющего некоторые игры
  6. OpenNews: Компания Valve открыла код vogl, отладчика для OpenGL
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: steam, valve
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  • 1.1, Serg (??), 07:46, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +12 +/
    О сыграем
     
     
  • 2.59, Мавр (?), 12:50, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +12 +/
    Значит ли это, что стим-клиент станет толще еще на 20 гигов???
     
     
  • 3.63, виндузятник (?), 12:59, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    при чем тут клиент то? дотянет все что нужно из репозитория =)
     
  • 3.87, Аноний (?), 14:39, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    при размере нынешних игр +-20 гиг = погрешность
     
  • 3.88, Урри (?), 14:40, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Не станет.

    me@MYPC:~/.wine$ du -s
    551788 .

     
  • 2.62, Аноним (-), 12:58, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +9 +/
    Ага, сыграем. Вот только когда что-то пойдет не так - разработчики игры официально и с чистой совестью пошлют тебя лесом, т.к. их игра адаптирована только под Windows.
     
     
  • 3.65, Аноним (65), 13:20, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    И тогда игроки официально и с чистой совестью потребуют денег обратно. Им это надо?
     
     
  • 4.66, Sluggard (ok), 13:25, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Если в игре будет заявлена поддержка только Windows, а не заработает она у тебя на SteamOS или каком другом дистрибутиве Linux, ничего ты обратно не потребуешь у разработчиков. Просто потому, что работу в OS отличных от Windows тебе никто не обещал.
     
     
  • 5.69, Игрок (?), 13:31, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Делает возврат Steam, а не разработчик.
     
     
  • 6.72, Sluggard (ok), 13:36, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Делает возврат Steam, а не разработчик.

    А Гейб пока тоже ничего никому не обещал. ) И ничего ему не помешает, например, гарантировать работу _только_ в SteamOS, и там уже напилить каких-нибудь костылей внутри системы.
    Или вообще забить на эту балалайку, передумав. А то, что кто-то что-то где-то нашёл — это пока ниачом, тем более что даже анонса официального нет.
    И повторю: если в игре будет заявлена работа Win-only, тебе даже Steam ничего не вернёт.

     
     
  • 7.75, Ответчик (?), 13:54, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Если меньше 2х часов наиграл и с момента покупки не прошло 14 дней, то вернет 100%
     
  • 5.73, demimurych (ok), 13:48, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В стиме другие правила.
    Я могу потребовать деньги без обьяснения причин в течении определенного времени наигранных часов.
    Даже если у меня все идеально работает.
     
     
  • 6.74, Sluggard (ok), 13:50, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Я могу потребовать деньги без обьяснения причин в течении определенного времени наигранных
    > часов.
    > Даже если у меня все идеально работает.

    Ну так это вне обсуждаемой темы. Вылезет косяк после «определенного времени наигранных часов» и всё, гуляй.

     
  • 1.2, дядя Витя (?), 07:48, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    жаль что не сделают такое для Windos XP
     
     
  • 2.10, nazarpc (?), 08:37, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Нет, совершенно не жаль
     
  • 2.12, Аноним (12), 08:39, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А зачем? Это уязвимая ОС из позапрошлого поколения, использовать ее - авторам Пети на радость
     
     
  • 3.17, John (??), 09:03, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    Ну расскажи нам, дорогой знаток, что же в ней устарело?
    Что же такого нового (кроме обоев) есть в вындусе 7,8,10, кроме желания некрософта навариться?
     
     
  • 4.18, Аноняшка (?), 09:04, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Новые баги, новые бэкдоры, системные требования поышены в 10 раз....  Тебе мало? Посмтавь крякнутого Касперского, и Няндекс браузер....
     
     
  • 5.32, дядя Витя (?), 09:59, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    под ХР, как и под 98ю новые вирусы почти не разрабатывают, поэтому она даже более надежная, чем 10ка или 7ка
     
     
  • 6.45, Анонимас (?), 11:24, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сейчас вирусы пишут на .NET 4.0 и новее, а ХР это не поддерживает. Вирусы тупо не запускаются.
     
     
  • 7.46, дядя Витя (?), 11:33, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    возражаю, ХР поддерживает .NET 4.0
     
     
  • 8.47, дядя Аноним (?), 11:40, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А 4.5?
     
  • 5.48, WingedDoom (?), 11:53, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Аноняшка
    >Няндекс

    Сено, перелогинься.

     
  • 4.21, Аноним (21), 09:12, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Файловая система древняя, x86, нет UAC directx10-11...
     
     
  • 5.27, Dzivak (?), 09:43, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Файловая система древняя - какой аргумент жжот.
     
     
  • 6.29, 123 (??), 09:51, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Может не будем ему говорить что на XP и модной десяточке используется та же NTFS?
     
  • 5.31, Аноним (31), 09:56, 16/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Время идёт, но ничего не меняется В 2000 году я спросил в компьютерном клубе - ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.35, evkogan (?), 10:21, 16/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Знаток виден сразу Файловая система таже, мелкие допилы нужны для HyperV и т п ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.36, Саша (??), 10:38, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    8.1 ставится на любое новое железо как 10, а вот 7 уже нет.
     
  • 6.67, anono (?), 13:27, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > ... UAC ...
    > RunAS там был и работал.

    только работали эти штуки кое-как. это из личного опыта. причем проблемы даже были с чисто МС софтом, я уж не говорю про применение этих механизмов с не мс софтом...

     
  • 4.37, qzq (?), 10:45, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Защита от ванакрая, спектра и тп.
    Шифрование.
    Игры.
    Графический интерфейс.
    Стабильность скорость и плавность работы.
    Работа с ССД.
    Павер шелл.
    Баш.
    Майкрософт аккаунт.
     
     
  • 5.40, John (??), 11:04, 16/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Для XP выпускают заплатки от ванакрая и спектра, а специальная версия поддержива... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.60, Аноним (-), 12:52, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Дамы и господа, фанатик некрософта в треде!
     
  • 4.38, soarin (ok), 10:52, 16/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    1 возможность реальная а не теоретическая нормальной работы не с админскими п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.42, Аноним (42), 11:09, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А прежняя винда обладала фатальным недостатком, поэтому туда нельзя было этого добавить
     
     
  • 6.51, soarin (ok), 12:05, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну, если бы что-то понимал в производстве софта, то таких глупостей бы не говорил.
    Именно поэтому и выпускаются большинстве ОСе выпусками (поддерживаемыми ветками), чтоб давать пользователям что-то относительно предсказуемое и так далее...
     
     
  • 7.52, Аноним (65), 12:24, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, я помню, назывались они XP SP1, SP2 и так далее. Так что мешало выпустить SP5, кроме жадности маркетологов?
     
     
  • 8.68, soarin (ok), 13:31, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну нет, SP - это минорные изменения в основном на исправления.
    Например, от них никакие на драйвера не отлетали на. Из-за того, что ОС вообщем не менялось.
    Да и про маркетологов, мне кажется лучше молчать, ибо не найдёшь другую десктопную ОС как XP по сроку жизни.
     
     
  • 9.80, none_first (ok), 14:02, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Ну нет, SP - это минорные изменения в основном на исправления.

    это минорные изменения? http://www.diwaxx.ru/win/windows-xp-sp3.php
    криптография в модуле ядра, изменения в сетевом стеке - ну безусловно минорные изменения и исправления ;)

    > Например, от них никакие на драйвера не отлетали на. Из-за того, что
    > ОС вообщем не менялось.
    > Да и про маркетологов, мне кажется лучше молчать, ибо не найдёшь другую
    > десктопную ОС как XP по сроку жизни.

    и тянули её, по сроку жизни, ибо переходить на сырую глисту не было желающих

    виндовсхрю, пожалуй, единственная версия которую "тянули" по сроку поддержки
    и причина внутри МС и это показатель скорее плохой чем позитивный (вынуждены были тянуть, корпорасты не хотели "влезать" на сырые продукты)

     
  • 5.43, John (??), 11:14, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Что же такого нового (кроме обоев) есть в вындусе 7,8,10, кроме желания некрософта навариться?
    > 1) возможность (реальная а не теоретическая) нормальной работы не с админскими правами.

    Не вижу проблемы.
    > То что тогда MS творили  и приучили целое поколение программистов
    > к такому безобразию - за это надо перебродившим варением расстреливать.

    А сейчас не безобразие они делают?
    > 2) наличие чего-то вменяемого для передачи файлов SMBv2 и выше – радикально
    > отличаются в лучшую сторону, очень хорошо видно на WiFi

    NFS лучше этой дырявой самбы.
    > 3) возможность нормальной поддержки IPv6

    Чем она хуже на ХР? Кому сейчас нужен IPv6?
    > 4) поддержка hotspot

    Установи программу и будет поддержка.
    > 5) ssh из коробки, WSL (windows 10)

    Не из коробки, а скачивать в магазине нужно. Тебе не кажется костылем ssh через Ubuntu на WSL?
    > 6) нормальная поддержка мультимедиа по хардварному декодированию видео

    Чем на ХР она ненормальная?
    > 7) поддержка видео в гибридных системах

    Это решает драйвер, а не ОС.
    > 8) trim для SSD

    Если нормальный контроллер, то трим не нужен и это костыль.
    > ...
    > Да это долго можно продолжать - ОС из прошлого века можно сказать
    > – смешно сравнивать.

    Смешно сравнивать современную ОС с ОС прошлого века и не видеть отличий кроме интерфейса и искуственных ограничений.

     
     
  • 6.49, Celcion (ok), 12:00, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Спор линуксоидов о том, какая винда лучше - бесценно. :-)
     
     
  • 7.77, Попугай Кеша (?), 13:55, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ясен пончик, Longhorn
     
  • 6.50, soarin (ok), 12:03, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > <бла-бла (отвечать не вижу смысла)...> Не из коробки, а скачивать в магазине нужно.  Тебе не кажется костылем ssh через Ubuntu на WSL? <бла-бла>

    Не, из коробки ssh клиент, именно добавили в штатную поставку в этом году.

     
     
  • 7.53, evkogan (?), 12:38, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >отвечать не вижу смысла
    >не хватает знаний чтобы ответить за свои слова

    Поправил, не благодари.

     
     
  • 8.70, soarin (ok), 13:34, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет.

    > не вижу смысла носить рванные штаны
    > нет, их ещё можно долго носить, пока окончательно не разорвутся

    Ну так-то да. Ну что ещё писать недалёким максималистам 😀

     
     
  • 9.82, evkogan (?), 14:15, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Топишь за десятку, наяриваешь на всё модное, современное и называешь других максималистами. Л-логика.
     
     
  • 10.84, iPony (?), 14:30, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Топишь за десятку

    Нет, максималист. Естественно, что у ней проблем хватает.
    Но от этого старая тухлятина под названием XP краше не будет.

     
     
  • 11.90, Наноним (?), 14:49, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Напомни мне сколько лет Mac OS X?
     
  • 7.83, none_first (ok), 14:17, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> <бла-бла (отвечать не вижу смысла)...> Не из коробки, а скачивать в магазине нужно.  Тебе не кажется костылем ssh через Ubuntu на WSL? <бла-бла>
    > Не, из коробки ssh клиент, именно добавили в штатную поставку в этом
    > году.

    а виндовз10 вышла... "давнее" ;)
    и за это время успело сдохнуть на рынке виндовз 8.хэ и подошла к границе поддержки 7-ая
    прям ах..фича, ну просто потому что путти не кошерно, гланое чтобы прориетарно получилось ;) Е..Е..Е..

     
  • 6.54, Аноним (54), 12:42, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> 8) trim для SSD
    > Если нормальный контроллер, то трим не нужен и это костыль.

    Да вы, батенька, я посмотрю, даже не лечитесь...

     
  • 5.61, Аноним (-), 12:57, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    О да, и все это нужно [s]мамкиным зaдротам[/s] трю геймерам. ))
     
  • 3.33, Wolf (??), 10:08, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну да, лучше пользоваться уязвимой ОС из текущего поколения.
     
  • 3.56, Аноним (56), 12:45, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    О да, как страшно, Петюня изнасилует игровой комп на ХП. Потеря потерь...
     
  • 2.22, RotarenegeD (?), 09:22, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    для того чтоб хп онли игры на десятке пускать тоже будет прослойка, обратное не нужно
     
  • 2.26, Comrade (?), 09:42, 16/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Автор статьи немного передернул В источниках информации не говорится, что Stea... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.64, Аноним (-), 12:59, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Передернул? Всмысле вздpочнул?
     
     
  • 4.71, Кот Каны (?), 13:35, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Изначально термин «передёрнуть» относился к сфере карточного шулерства. Под картами я имею ввиду кусочки бумаги помеченные по заранее известной системе, собранные в стопку и предназначенные для игры на деньги.
     
  • 2.78, Ответчик (?), 13:57, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Для ШинХР есть васянские либы с Шин сервера, которые притаскивают туда DX10. DX11 вроде только в Vista притаскивают, но и на ХР можно попытаться завести через какой-нибудь dxcpl, который, на сколько мне известно, идет в составе DirectX.
     
  • 2.79, Аноним (79), 13:57, 16/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Уже больше софта на Reactos хотя бы пытается запускаться, чем на XP Весь свежий... весь текст скрыт [показать]
     
     ....нить скрыта, показать (45)

  • 1.3, ryoken (ok), 07:51, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Название своеобразное :). Ещё б написали "выявлены отпечтка копыт Valve" :D.
     
     
  • 2.8, cutlass (?), 08:29, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +14 +/
    Следы монтировки
     
  • 1.6, Аноним (6), 08:16, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Неужели официально ГТА будет завезена?
     
     
  • 2.24, freehck (ok), 09:39, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И первый биошок наконец-то погоняем под линем! :)
     
  • 2.57, Аноним (-), 12:48, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Они и щас неплохо работает через виртуалбокс и проброс видеокарты.
     
  • 1.7, Аноним (79), 08:18, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучше бы project borealis помогли бы допилить.
     
     
  • 2.9, Аноняшка (?), 08:30, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Единственный мейнтейнер project borealis? Опасаешься, что с 1 сентября на разработку СПО не будет времени?))
     
  • 2.25, freehck (ok), 09:41, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну вы пилите, Шура, пилите. Может, в следующем учебном году, вам и помогут.
     
  • 1.11, Аноним (11), 08:38, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    наврное проприетарным будет, чтобы заставить стимом пользоваться :..(
     
     
  • 2.13, Аноним (12), 08:40, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Если уж играть в проприетарные игры в проприетарном стиме, то от души!
     
  • 1.14, inferrna (ok), 08:48, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересно, а wine у них будет с поддержкой nine? Если нет, то нафик нужно.
     
     
  • 2.15, Аноняшка (?), 08:55, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Что за nine? Что за дурацкая привычка называть пакеты СПО так, чтобы нельзя было нагуглить?
     
     
  • 3.19, Berkwit (?), 09:07, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вам батенька не сюда , идите на windows форумы , там и названия правильные и ориентация.
     
  • 3.20, EuPhobos (ok), 09:07, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    А ты нагугли песню "Music", музыкальной группы "Download".
     
     
  • 4.23, Загуглил (?), 09:24, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет у них такой песни! Есть Musicara, что сильно облегчает задачу.
     
  • 4.30, 123 (??), 09:54, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Музыку обычно "гуглят" на стриминговых сервисах. Ничего сложного нет.
     
  • 3.89, Wolf (??), 14:40, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Gallium-nine позволяет под WINE запускать игры с использованием DX9 напрямую без прослоек.
     
     
  • 4.91, _KUL (ok), 14:59, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Прослойка для запуска без прослоек -_-
     
  • 2.16, Нанобот (ok), 08:55, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    не факт, что это всё вообще хоть как-то связано с wine
     
     
  • 3.28, geek0395 (?), 09:44, 16/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Ну повторить работу проведённую разработчиками wine будет не просто И как valve... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.44, corvuscor (ok), 11:23, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Увы, код nine почти не сопровождается, и то, что его поломают и выкинут из месы - лишь вопрос времени.
     
  • 1.39, Аноним (39), 10:54, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    дожили - отдельную новость для слухов о гуе для вайна пилят
     
  • 1.41, corvuscor (ok), 11:07, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вообще странно, что они не сделали этого раньше, видя как их стимось трещит по швам.
    В целом, они сделали несколько серьезных стратегических просчетов со своими стим-машинами - начать хотя бы с того, что ломанулись в AAA-гейминг, очертя голову.
    Теперь будет непросто вернуть инициативу в нужное русло.
     
     
  • 2.76, Попугай Кеша (?), 13:54, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не, направление было верно взято. Надо было просто планомерно развивать, шаг за шагом. Лучше бы с инди начали. Закорешиться с Unity-разработчиками не составило бы труда для Valve.

    А далее? А далее спокойно постепенно развиваться. Тут они слона хотели проглотить в виде ААА, да еще и дверь с ноги открыть на тусовку, на которой Sony с плойкой и MS с коробоксом. Слона не сожрали, а с тусовки фейс-контроль прогнал.

    А надо было свое казино делать с блекджеком и инди.

     
  • 2.81, Ответчик (?), 14:12, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Все что нужно было для взлета SteamOS это Half-Life 3 эксклюзивно для данной оси, без поддержки винды
     
     
  • 3.85, iPony (?), 14:33, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты мне кажется, сильно преувеличиваешь количество фанатов HL...
     

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