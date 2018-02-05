The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

15.08.2018 12:45  Релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2.18

Компания Oracle сформировала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2.18, в котором отмечено 4 исправления. В новой версии внесены изменения в Virtual Machine Manager (VMM), устранена проблема с загрузкой через VMM свежих версий binutils и собственных сборок VirtualBox, решены проблемы с работой режима трансляции адресов "--nataliasmode sameports", устранена проблема с завершением процесса виртуальной машины при отсоединении клиента VRDP при включенной поддержке 3D.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.virtualbox.org/wik...)
  2. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
  3. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2.16
  4. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2.14
  5. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: virtualbox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Аноним (-), 12:52, 15/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +7 +/
    Полезная программа, позволяет играть в ГТА и Ведьмака под Linux!
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:57, 15/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > позволяет играть в ГТА

    Даже в пятую?

     
     
  • 3.3, Аноним (-), 13:02, 15/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Вполне, делай проброс видюхи и вперед.
     
     
  • 4.9, Белая мышь (?), 14:08, 15/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Я вот в Xen пробрасываю, а что можно в VirtualBox? Я заметила, что после обновления с 4.2 до 4.3 (несколько лет назад) появился новый модуль ведра vboxpci, и в dmesg он ругается, что не найдён IOMMU. Это он?
     
     
  • 5.22, Попугай Кеша (?), 16:02, 15/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Вау! Девочка на портале! Давай дружжжжить!
     
  • 3.4, Аноним (4), 13:12, 15/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Она и так идёт под Wine причем по качеству и производительности 1 в 1 как в винде
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:55, 15/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –8 +/
    Как же вы заколебали с этой ущербной недоигрой. Когда её уже в список запрещённых слов хоть добавят?
     
  • 2.23, Аноним (23), 16:23, 15/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На Windows 7? )
     
  • 1.5, ryoken (ok), 13:31, 15/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    >> "--nataliasmode sameports"

    Долго думал, что это за Natalia... Протёр шары, перечитал :).

     
     
  • 2.6, snyan (?), 13:31, 15/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ох. Три раза перечитывал, понял.
     
  • 2.8, trolleybus (?), 14:01, 15/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Очевидно же. Наташа - транслятор адресов. Сидит и следит, что и куда перенаправлять
     
  • 2.10, Аноним (10), 14:12, 15/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Такие вот Наташки, дающие свои порты в пользование.
     
  • 2.12, Аноним (12), 14:16, 15/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Smode это вообще-то существующая фамилия.  
     
  • 1.11, Отражение луны (ok), 14:12, 15/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ошк:1 https://download.virtualbox.org/virtualbox/debian bionic/contrib amd64 virtualbox-5.2 amd64 5.2.18-124319~Ubuntu~bionic
      404  Not Found [IP: 88.221.72.98 443]
    E: Не удалось получить https://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/pool/contrib/v/virtualbox-5. Found [IP: 88.221.72.98 443]

    Гениально)

     
     
  • 2.13, Аноним (-), 15:09, 15/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Баг репорт? Не, не слышал...
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 15:15, 15/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тестирование перед выкатом? Не, не слышал.
     
  • 3.16, Отражение луны (ok), 15:18, 15/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Деплоймент тесты? не наш метод!
     
  • 2.15, Sunch (?), 15:17, 15/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ubuntu

    Неполноценные будут страдать!

     
     
  • 3.17, Отражение луны (ok), 15:18, 15/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну давай, гуманитарий, объясни мне, при чем тут Ubuntu)
     
     
  • 4.19, нах (?), 15:26, 15/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Ну давай, гуманитарий, объясни мне, при чем тут Ubuntu)

    При том что https://download.virtualbox.org/virtualbox/5.2.18/VirtualBox-5.2.18.tar.bz2 - вполне себе скачивается.
    А любители опенотсосия, неспособные сами себе пересобрать нужный бинарник - должны страдать и ждать пока за них кто-то пересоберет и выложит единственно-доступным им образом.

     
     
  • 5.21, Отражение луны (ok), 15:46, 15/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Верю что скачивается и собирается, можно даже на сайтик зайти, скачать уже готовый deb, обновить руками. Но, товарищ языковед с тонким внутренним миром, речь тут о криворукости штата Virtualbox, а не о том, могу ли я сделать работу за того, кто не смог её сделать качественно.
     
  • 2.18, нах (?), 15:24, 15/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > E: Не удалось получить https://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/pool/contrib/v/virtualbox-5.

    ждите ебилдов!


     
  • 2.20, anonymouse (?), 15:35, 15/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    тоже самое в debian 9.5
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor