15.08.2018 12:45  Релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2.18

4.19 , нах (?), 15:26, 15/08/2018 [^] [ответить] [к модератору] –2 + / – > Ну давай, гуманитарий, объясни мне, при чем тут Ubuntu) При том что https://download.virtualbox.org/virtualbox/5.2.18/VirtualBox-5.2.18.tar.bz2 - вполне себе скачивается.

А любители опенотсосия, неспособные сами себе пересобрать нужный бинарник - должны страдать и ждать пока за них кто-то пересоберет и выложит единственно-доступным им образом. 5.21 , Отражение луны (ok), 15:46, 15/08/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – Верю что скачивается и собирается, можно даже на сайтик зайти, скачать уже готовый deb, обновить руками. Но, товарищ языковед с тонким внутренним миром, речь тут о криворукости штата Virtualbox, а не о том, могу ли я сделать работу за того, кто не смог её сделать качественно.

