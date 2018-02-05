15.08.2018 12:45  Релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2.18

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|4.9, Белая мышь (?), 14:08, 15/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Я вот в Xen пробрасываю, а что можно в VirtualBox? Я заметила, что после обновления с 4.2 до 4.3 (несколько лет назад) появился новый модуль ведра vboxpci, и в dmesg он ругается, что не найдён IOMMU. Это он?
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|2.7, Аноним (7), 13:55, 15/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–8 +/–
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Как же вы заколебали с этой ущербной недоигрой. Когда её уже в список запрещённых слов хоть добавят?
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|5.21, Отражение луны (ok), 15:46, 15/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Верю что скачивается и собирается, можно даже на сайтик зайти, скачать уже готовый deb, обновить руками. Но, товарищ языковед с тонким внутренним миром, речь тут о криворукости штата Virtualbox, а не о том, могу ли я сделать работу за того, кто не смог её сделать качественно.
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