13.08.2018 23:16  Выпуск Launchpad Daemon 1.5, программного аналога MIDI-контроллера

Доступен новый выпуск Launchpadd, программного аналога MIDI-контроллера для создания музыки с помощью кнопок (Pads) для смартфонов и планшетов на платформе Android. Программа поддерживает клиент-серверный режим, в котором ноты отправляются на компьютер, а далее в любую программу, которая поддерживает миди сокеты. Изменения: Добавлена функция загрузки пресетов по умолчанию из репозитория при первой установке приложения.

Добавлено простейшее меню с возможностью менять преднастройки.

Добавлена возможность менять преднастройки одновременно на клиенте и на сервере. (активировано по умолчанию)

Удалены ненужные функции. (такие как вывод /proc/cpuinfo в консоль и прочее...)

Добавлена поддержка альбомной ориентации.

Значение «usemidi» было перемещено из основного файла настройки в файл настроек пресетов.

Исправлены ошибки: исключения связанные с работой MIDI API теперь обрабатываются правильно.

Исправлена поддержка на более новых версиях android. (7+)







