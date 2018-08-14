The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

13.08.2018 23:16  Выпуск Launchpad Daemon 1.5, программного аналога MIDI-контроллера

Доступен новый выпуск Launchpadd, программного аналога MIDI-контроллера для создания музыки с помощью кнопок (Pads) для смартфонов и планшетов на платформе Android. Программа поддерживает клиент-серверный режим, в котором ноты отправляются на компьютер, а далее в любую программу, которая поддерживает миди сокеты.

Изменения:

  • Добавлена функция загрузки пресетов по умолчанию из репозитория при первой установке приложения.
  • Добавлено простейшее меню с возможностью менять преднастройки.
  • Добавлена возможность менять преднастройки одновременно на клиенте и на сервере. (активировано по умолчанию)
  • Удалены ненужные функции. (такие как вывод /proc/cpuinfo в консоль и прочее...)
  • Добавлена поддержка альбомной ориентации.
  • Значение «usemidi» было перемещено из основного файла настройки в файл настроек пресетов.
  • Исправлены ошибки: исключения связанные с работой MIDI API теперь обрабатываются правильно.
  • Исправлена поддержка на более новых версиях android. (7+)




  1. Главная ссылка к новости (https://bitbucket.org/Monstero...)
Автор новости: Skullnet
Тип: Программы
Ключевые слова: launchpadd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1, Аноним (1), 00:32, 14/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > для создания музыки с помощью кнопок

    Что дальше? программировать мышью?

    Прости, J.S. Bach, мы все пр*бали.

     
     
  • 2, Skullnet (?), 00:42, 14/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Не все знаают, что такое launchpad, кроме плохого клона sourceforge.
     
  • 3, OramahMaalhur (ok), 00:45, 14/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >Что дальше? программировать мышью?

    Мсье не знает о секвенсорах.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor