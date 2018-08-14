13.08.2018 23:16  Выпуск Launchpad Daemon 1.5, программного аналога MIDI-контроллера

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Доступен новый выпуск Launchpadd, программного аналога MIDI-контроллера для создания музыки с помощью кнопок (Pads) для смартфонов и планшетов на платформе Android. Программа поддерживает клиент-серверный режим, в котором ноты отправляются на компьютер, а далее в любую программу, которая поддерживает миди сокеты.
Изменения:
- Добавлена функция загрузки пресетов по умолчанию из репозитория при первой установке приложения.
- Добавлено простейшее меню с возможностью менять преднастройки.
- Добавлена возможность менять преднастройки одновременно на клиенте и на сервере. (активировано по умолчанию)
- Удалены ненужные функции. (такие как вывод /proc/cpuinfo в консоль и прочее...)
- Добавлена поддержка альбомной ориентации.
- Значение «usemidi» было перемещено из основного файла настройки в файл настроек пресетов.
- Исправлены ошибки: исключения связанные с работой MIDI API теперь обрабатываются правильно.
- Исправлена поддержка на более новых версиях android. (7+)