09.08.2018 18:29  Обновление DNS-сервера BIND 9.9.13-P1, 9.10.8-P1, 9.11.4-P1, 9.12.2-P1 с устранением уязвимости

Доступны корректирующие выпуски DNS-сервера BIND 9.9.13-P1, 9.10.8-P1, 9.11.4-P1, 9.12.2-P1 c устранением уязвимости (CVE-2018-5740), которая может привести к отказу в обслуживании. Отправка специальным образом оформленных запросов может привести к аварийному завершению работы процесса named. Проблема проявляется только при применении в настройках опции "deny-answer-aliases", включающей защиту от атак "DNS rebinding".

Разработчики BIND также напомнили о прекращении поддержки веток 9.9 и 9.10, срок поддержки для которых истёк в конце июля. Всем пользователям BIND 9.9 и 9.10 рекомендуется перейти на использование LTS-ветки 9.11.



