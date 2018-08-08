08.08.2018 23:43  Обновление Firefox 61.0.2

Подготовлен корректирующий выпуск Firefox 61.0.2, в котором устранено несколько ошибок и добавлена поддержка автоматического восстановления сеанса после перезапуска Windows (данная возможность пока не включена по умолчанию для всех пользователей, но будет активирована в ближайшие недели).

В новой версии также улучшена отрисовка сайтов при включенной технике оптимизации "Retained Display Lists" ("layout.display-list.retain"). Решены проблемы с нарушением работы панелей в инструментах для web-разработчиков при установке некоторых дополнений. Устранён крах, возникающий в некоторых конфигурациях с включенными средствами для людей с ограниченными возможностями.



