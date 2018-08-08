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08.08.2018 23:43  Обновление Firefox 61.0.2

Подготовлен корректирующий выпуск Firefox 61.0.2, в котором устранено несколько ошибок и добавлена поддержка автоматического восстановления сеанса после перезапуска Windows (данная возможность пока не включена по умолчанию для всех пользователей, но будет активирована в ближайшие недели).

В новой версии также улучшена отрисовка сайтов при включенной технике оптимизации "Retained Display Lists" ("layout.display-list.retain"). Решены проблемы с нарушением работы панелей в инструментах для web-разработчиков при установке некоторых дополнений. Устранён крах, возникающий в некоторых конфигурациях с включенными средствами для людей с ограниченными возможностями.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: В Firefox 63 для Linux будет включено выполнение WebExtensions в отдельном процессе
  3. OpenNews: Mozilla предложила варианты ребрендинга Firefox
  4. OpenNews: В Firefox 63 появится поддержка видеокодека AV1
  5. OpenNews: Обновление Firefox 61.0.1
  6. OpenNews: Релиз Firefox 61
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: firefox
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  • 1, Аноним (1), 23:53, 08/08/2018 [ответить]    [к модератору]
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    Что за автоматическое восстановление сеанса? Давно не помню проблем с автоматическими восстановлениями на любой ос.
     

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