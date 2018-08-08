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08.08.2018 23:28  Google назвал нового руководителя Android Open Source Project

Утверждён новый руководитель проекта AOSP (Android Open Source Project), в рамках которого координируется работа с исходными текстами выпусков платформы Android, открытых компанией Google. Новым техническим лидером проекта стал Джеф Бейли (Jeff Bailey), более двадцати лет участвующий в жизни сообщества разработчиков открытого ПО. Джеф является сооснователем хостинга открытого кода Savannah, 15 лет принимает участие в разработке проекта Debian и входит в число ключевых (core) разработчиков Ubuntu. Работая в Google Джеф входил в команду Google Open Source team и участвовал в открытии кода платформы Android в 2008 году.

  1. Главная ссылка к новости (https://opensource.googleblog....)
  2. OpenNews: Руководитель Android Open Source Project покинул проект из-за отсутствия общедоступных драйверов
  3. OpenNews: Евросоюз оштрафовал Google на 4.3 млрд евро за навязывание своих сервисов в Android
  4. OpenNews: Анализ несанкционированной записи звука и видео в Android-приложениях
  5. OpenNews: В Google ведётся обсуждение возможной замены Android на ОС Fuchsia
  6. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Android 9
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: android
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  • 1, vitalif (ok), 23:54, 08/08/2018 [ответить]    [к модератору]
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    Даёшь андроид под GPL!
     

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