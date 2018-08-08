08.08.2018 23:28  Google назвал нового руководителя Android Open Source Project

Утверждён новый руководитель проекта AOSP (Android Open Source Project), в рамках которого координируется работа с исходными текстами выпусков платформы Android, открытых компанией Google. Новым техническим лидером проекта стал Джеф Бейли (Jeff Bailey), более двадцати лет участвующий в жизни сообщества разработчиков открытого ПО. Джеф является сооснователем хостинга открытого кода Savannah, 15 лет принимает участие в разработке проекта Debian и входит в число ключевых (core) разработчиков Ubuntu. Работая в Google Джеф входил в команду Google Open Source team и участвовал в открытии кода платформы Android в 2008 году.



